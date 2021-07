Tokio (SID) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) setzt bei den Winterspielen 2022 in Peking auf die Rückkehr des Publikums. "Wir brauchen und wir wollen Zuschauer haben", sagte Juan Antonio Samaranch, Vorsitzender der Koordinierungskommission der Spiele, die in weniger als 200 Tagen am 4. Februar in China beginnen.

"Wir würden gerne die internationale Gemeinschaft begrüßen", sagte Samaranch auf der 128. Vollversammlung des IOC in Tokio: "Wir würden gerne allen die Chance bieten, die Gastfreundschaft und die tollen Angebote Chinas zu genießen."

Die Sommerspiele in Tokio, die am Freitag eröffnet werden, finden aufgrund der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. China hat die Virus-Infektionen innerhalb seiner Grenzen auf ein Minimum reduziert, sich jedoch bislang noch nicht zu den Zuschauerplänen geäußert.

Peking wird die erste Stadt in der olympischen Geschichte sein, die nach Sommerspielen (2008) auch Winterspiele ausrichtet. China hat seine Grenzen in der Pandemie weitgehend abgeriegelt und verlangt derzeit bei Einreise in der Regel eine dreiwöchige Quarantäne.