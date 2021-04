Berlin (SID) - Vize-Präsident John Coates vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) hat bekräftigt, dass die Olympischen Spiele von Tokio wie geplant vom 23. Juli bis 8. August stattfinden werden. Man werde so sichere Spiele wie möglich liefern, erklärte der Australier 100 Tage vor der Eröffnungsfeier.

Die derzeit gute Zusammenarbeit aller Stakeholder sei ein Beispiel dafür, "was erreicht werden kann, wenn wir alle zusammenarbeiten. Für alle Beteiligten werden die Tokio-Spiele das Licht am Ende Tunnels sein", erklärte Coates, im IOC Vorsitzender der Koordinierungskommission für Tokio, am Mittwoch.

Zuvor hatte es erneut Zweifel an einer Durchführung der Spiele gegeben. In Japan sprachen sich nach einer jüngsten Umfrage 72 Prozent der Bevölkerung für eine erneute Verlegung oder eine Absage der Spiele aus. Auch Haruo Ozaki, Chef der Medizinischen Vereinigung Tokios, erklärte, dass die Austragung der Spiele angesichts der steigenden Corona-Infektionen in Japan "wirklich schwierig" werde.