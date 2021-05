Köln (SID) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) ist ungebrochen zuversichtlich, dass die Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) trotz der Corona-Pandemie und der weiterhin großen Skepsis im Gastgeberland ein Erfolg werden. "Wir sind jetzt, in dieser letzten Umsetzungsphase, voll darauf konzentriert, exzellente Spiele zu liefern, die die Welt zusammenbringen werden", sagte IOC-Sprecher Mark Adams im Anschluss an eine Sitzung der Exekutive am Mittwoch.

IOC-Präsident Thomas Bach fehlte bei der Pressekonferenz 72 Tage vor der Eröffnungsfeier. Bei der virtuellen Session seien "keine wesentlichen Entscheidungen" getroffen worden, begründete der Sprecher auf Nachfrage eines japanischen Journalisten. Eine für Mitte Mai geplante Reise Bachs zum Fackellauf in Hiroshima wurde am Montag verschoben. Dafür gebe es "verschiedene Gründe, unter anderem die Verlängerung des Corona-Notstandes", erklärte OK-Chefin Seiko Hashimoto.

Der Ringeorden zeigte sich trotz der Verlängerung des Notstands in Tokio und weiteren Regionen des Landes optimistisch. Mithilfe der letzten Fassung der sogenannten Playbooks, die im Juni vorgestellt werden sollen, der Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und weiteren Testevents, die "sicher abgehalten" werden, wolle man "dem japanischen Volk das Vertrauen geben, dass diese Spiele auf eine sehr sichere Art und Weise abgehalten werden können."

Laut einer aktuellen Befragung durch die Tageszeitung Yomiuri Shimbun sprachen sich 59 Prozent der Japaner für eine Absage aus, 39 Prozent votierten für die Spiele. Auch eine am vergangenen Mittwoch gestartete Online-Petition gegen die Spiele erhält großen Zuspruch. Bis Mittwoch hatten mehr als 334.000 Personen unterschrieben. Adams gab sich zuversichtlich, "dass sich die öffentliche Meinung bis zu den Spielern verbessern wird." So werde "die Mehrheit im Olympischen Dorf geimpft sein, nicht nur die Sportler".

Auch ein Olympia-Gegner mischte sich unter die akkreditierten Journalisten. Der Mann hielt eine eine Fahne mit entsprechender Botschaft in die Kamera und erklärte: "Keine Olympischen Spiele, nirgends. F... die Olympischen Spiele."