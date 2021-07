Tokio (SID) - Chinas gerissene Olympia-Siegesserie wertet Sportdirektor Richard Prause vom Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) auch für seine Asse wie Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov als Mutmacher. "Im Endeffekt zeigt das jeder Nation, dass man immer wieder versuchen muss, an sich zu glauben", erklärte der Ex-Nationalspieler auf SID-Anfrage zum sensationellen Ende des Gold-Abonnements der Chinesen in olympischen Wettbewerben nach 13 Jahren durch die Finalniederlage der Weltmeister Xu Xin/Liu Shiwen.

Prause hält Auswirkungen auf Chinas gesamte Mannschaft in den ausstehenden Entscheidungen in den Einzel- und Teamwettbewerben für möglich. "Das ist für die Chinesen eine große Enttäuschung und tut ihnen sehr weh. Sie treten mit der absoluten Zielsetzung an, im Tischtennis immer Gold zu gewinnen. Man muss schauen, wie sie reagieren."

Tatsächlich haben Niederlagen für die Stars aus dem Reich der Mitte in ihrer Nationalsportart bei großen Turnieren ausgesprochenen Seltenheitswert. Bei Olympia kamen bis zum Coup des japanischen Mixed Jun Mizutani/Mima Ito seit 2008 in Peking alle zwölf Goldmedaillen-Gewinner aus China. Das letzte Tischtennis-Gold für ein anderes Land hatte der Südkoreaner Ryu Seung-Min 2004 in Athen gewonnen. Von den 32 Wettbewerben seit der Aufnahme von Tischtennis ins olympische Programm 1988 in Seoul entschieden die Chinesen vor den laufenden Spielen 28 für sich.

Im Einzel droht Europameister Boll schon im Viertelfinale ein Duell mit dem Weltranglistenersten Fan Zhendong, der Ranglistenachte Ovtcharov würde im Halbfinale voraussichtlich auf Rio-Sieger und Weltmeister Ma Long und in einem Endspiel eventuell auf Fan treffen. In den Mannschafts-Turnieren ist ein Duell zwischen den DTTB-Herren und China erst im Finale möglich, im Damen-Wettbewerb könnte es im Halbfinale zur Neuauflage des Rio-Endspiels kommen.