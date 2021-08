Tokio (SID) - Japan hat zum ersten Mal olympisches Gold im Baseball gewonnen. Im Finale besiegten die Gastgeber bei der Rückkehr der Sportart ins Programm der Sommerspiele die USA mit 2:0. In der vergangenen Woche hatten Japans Frauen bereits Gold im Softball gewonnen, zum zweiten Mal nach 2008, und wie damals gegen das US-Team.

Die USA, bei denen erneut keine aktuellen Spieler aus der Major League Baseball (MLB) im Aufgebot standen, haben bislang nur 2000 in Sydney gewonnen. 1996 in Atlanta und 2008 in Peking holten sie jeweils Bronze. Bei den Spielen in London 2012 und Rio 2016 war Baseball ebenso wie Softball nicht olympisch.

Rekordsieger im Baseball ist Kuba mit dreimal Gold (1992, 1996, 2004).