Tokio (SID) - Der japanische Musiker Cornelius verzichtet auf seinen Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag. Der J-Pop-Künstler, der mit bürgerlichem Namen Keigo Oyamada heißt, zog am Montag sein Engagement nach starker öffentlicher Kritik an früheren Aussagen von ihm zurück.

Nachdem die Nachricht über Oyamadas Teilnahme an der feierlichen Zeremonie in Tokio die Runde machte, tauchten im Internet Interviews aus den 90er-Jahren auf, in denen Oyamada ohne erkennbare Reue darüber spricht, wie er früher behinderte Mitschüler gemobbt habe.

"Indem ich die Vorschläge und Meinungen vieler Menschen aufrichtig annehme, möchte ich von nun an mein Verhalten und meine Gedanken überdenken. Ich entschuldige mich aufrichtig", teilte Oyamada auf Twitter mit.