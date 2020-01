Tokio - Das japanische Nationale Olympische Komitee JOC hat eine potenzielle Kandidatur von Sapporo für die Winterspiele 2030 am Mittwoch formell abgesegnet. In den kommenden Tagen wird die Organisation das Internationale Olympische Komitee (IOC) über die Entscheidung unterrichten.

Sapporo, Olympia-Ausrichter der Winterspiele von 1972 und größte Stadt der Insel Hokkaido, darf schon in diesem Sommer wieder olympisches Flair genießen. Aufgrund der erwarteten Hitze in Tokio sind die Leichtathletik-Wettbewerbe im Marathon sowie im Gehen von der Hauptstadt in die über 800 km entfernte Stadt im kühleren Norden verlegt worden.

Neben Sapporo hatten bereits Salt Lake City (Gastgeber von 2002) sowie Barcelona (Gastgeber Sommer von 1992) ihr Interesse an der Ausrichtung der Winterspiele 2030 signalisiert. In zwei Jahren finden die Wettbewerbe in Peking statt, 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

