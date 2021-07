Tokio (SID) - Die Judoka Katharina Menz und Moritz Plafky sind bei den Olympischen Spielen in Tokio jeweils an ihren Auftaktgegnern gescheitert. Die 30-jährige Menz aus Backnang unterlag am Samstag in der Klasse bis 48 kg der Chilenin Mary Dee Vargas Ley. Der 25 Jahre alte Plafky (Hennef/60 kg) hatte gegen den Europameister Jorre Verstraeten aus Belgien das Nachsehen.