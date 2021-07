Tokio (SID) - Judoka Dominic Ressel hat in Tokio den Einzug ins Halbfinale verpasst, darf aber in der Trostrunde noch auf die erste Medaille für den Deutschen Judo-Bund (DJB) hoffen. Der 27-Jährige aus Wiesbaden unterlag im Viertelfinale der Klasse bis 81 kg im legendären Nippon Budokan unglücklich dem japanischen Ex-Weltmeister Takanori Nagase nach Videoentscheidung in der Verlängerung.

Mit zwei Siegen kann sich Ressel ab 10.00 Uhr MESZ noch Bronze sichern. Zuvor hatte er Wesam Abu Rmilah aus Palästina und den Niederländer Frank de Wit bezwungen. Damit war Ressel am vierten Wettkampftag der erste DJB-Starter, der in Tokio einen Kampf gewann.

Für Martyna Trajdos waren die Sommerspiele hingegen bereits nach dem ersten Kampf beendet. Die 32-Jährige aus Zweibrücken, 2019 an gleicher Stelle WM-Dritte, unterlag der 19 Jahre alten Junioren-Weltmeisterin Szofi Ozbas aus Ungarn.