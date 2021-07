Tokio (SID) - Weltmeisterin Anna-Maria Wagner hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze gewonnen und dem Deutschen Judo-Bund (DJB) die zweite Medaille in Japan gesichert. Die 25-Jährige aus Ravensburg besiegte im kleinen Finale der Klasse bis 78 kg die frühere WM-Dritte Kaliema Antomarchi aus Kuba. Am Mittwoch hatte Eduard Trippel (Rüsselsheim/90 kg) Silber gewonnen.