Lausanne (SID) - Die Nachwuchsrodler haben Team Deutschland bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne mit einem Doppelsieg die nächsten Medaillen beschert. Merle Fräbel (Suhl) fuhr in der Natureisbahn in St. Moritz zu Gold, Silber sicherte sich Jessica Degenhardt (Altenberg/+0,208 Sekunden) vor der Russin Diana Loginowa (+0,279).

"Es ist ein mega geiles Gefühl, was ganz anderes als bei bei einem Weltcup. Ich kann es immer noch nicht glauben, es ist wirklich toll", sagte die 16-jährige Färbel nach ihrem Triumph. Degenhardt war "einfach nur glücklich": "Man träumt als Sportler immer davon, zu Olympia zu fahren und eine Medaille zu gewinnen. Jetzt dieses Ziel erreicht zu haben, das kann man nicht in Worte fassen", sagte die 17-Jährige.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte zuvor bereits durch die 15 Jahre alte Leonie Böttcher im 3x3-Eishockey der gemischten Nationen eine Goldmedaille gewonnen. Für den DOSB geht es bei der dritten Auflage der Jugend-Winterspiele aber um mehr als Medaillen. Persönlichkeitsbildung, Charakterschulung, der Umgang mit Herausforderungen sowie das Thema Fair Play stünden im ebenfalls im Mittelpunkt, hatte Chef de Mission Roland Frey zuvor gesagt.