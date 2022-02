Peking (SID) - Bob-Pilotin Kim Kalicki hat ihren Zweier-Schlitten gerne an Olympiasieger Francesco Friedrich abgegeben. "Selbstverständlich, das ist ja gar keine Frage", sagte die Vizeweltmeisterin aus Wiesbaden am Mittwoch in Yanqing über den kuriosen Tausch im Vorfeld des Zweier-Rennens der Männer.

Weil Friedrichs Schlitten-Modell vom Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) offenbar nicht ideal auf die Olympia-Bahn in Yanqing abgestimmt war, hatte Friedrich Kontakt zu Kalicki gesucht. "Er hat gesehen, dass meine Trainingsfahrten gut waren und der Bob läuft. Danach kam er auf mich zu, ob es möglich wäre, mit meinem Schlitten zu fahren", schilderte Kalicki.

Friedrich (Oberbärenburg) hatte in dem Bob am Dienstag sein drittes Olympia-Gold geholt und dabei einen historischen deutschen Dreifachtriumph vor Johannes Lochner (Stuttgart) und Christoph Hafer (Bad Feilnbach) angeführt. Als Dank versprach Friedrich, Kalicki mit Ratschlägen auszuhelfen. Das sei in der Vergangenheit bereits häufiger der Fall gewesen.

"Er hat mir schon den einen oder anderen Tipp gegeben", versicherte Kalicki und ergänzte lachend: "Wenn ich irgendwelche Fragen habe, kann ich ihn immer anrufen. Wir sind immer noch nicht quitt. Da müsste er noch 30 Mal meinen Bob bekommen."