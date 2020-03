Berlin - SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der sich rasch ausbreitenden Coronakrise das Internationale Olympische Komitee (IOC) zum Umdenken aufgefordert. Man könne nicht länger an dem Sommertermin vom 24. Juli bis 09. August in Tokio festhalten, meinte das Mitglied des Bundestages.

"Das IOC muss die Olympischen Spiele sofort absagen. Es entsteht sonst der fatale Eindruck, als ob es realistisch wäre, COVID-19 in wenigen Wochen zu beherrschen", schrieb Lauterbach bei Twitter und meinte: "Reagiert das IOC nicht, müssen Regierungen die Nichtteilnahme ihrer Athleten definitiv erklären."

Das IOC hatte in den letzten Tagen mehrfach erklärt, dass es am bisherigen Zeitplan festhalten werde, obwohl sich die Athleten wegen Corona längst nicht mehr in gewohnter Weise auf ein solches Groß-Event vorbereiten können.

