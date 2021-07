Tokio (SID) - Norwegens Europarekordler Jakob Ingebrigtsen (20) verzichtet bei den Olympischen Spielen in Tokio auf einen Start über die 5000 m. Stattdessen will sich der Doppel-Europameister von Berlin ganz auf die 1500 m konzentrieren. Der Zeitplan ermögliche ihm keinen Doppelstart, sagte Ingebrigtsen bei einer Pressekonferenz. Die Endläufe über 5000 m (6. August) und 1500 m (7. August) stehen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Programm.

Mit seinen 3:29,25 Minuten ist Ingebrigtsen über 1500 m die Nummer drei der Welt und gilt als Medaillenkandidat. Nachdem das Supertalent den Europarekord über 5000 m auf 12:48,45 Minuten verbessert hatte, wurde ihm trotz der starken Konkurrenz aus Afrika auch über diese Distanz Edelmetall zugetraut. Sein Bruder Filip ist ebenfalls über 1500 m am Start.