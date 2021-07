Köln (SID) - Radprofi Roger Kluge blickt trotz seines sturzbedingten Ausscheidens bei der Tour de France zuversichtlich auf die am Montag startenden Bahnrad-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio. "Die Ambitionen sind noch die gleichen", sagte der 35-Jährige, der sowohl im Mehrkampf (5. August) als auch im Zweier-Mannschaftszeitfahren (7. August) an den Start geht, am Freitag: "Wir wollen wieder nach ganz oben greifen. Wir wissen, dass wir das können."

Er sei zwar noch nicht bei 100 Prozent, aber die Verletzung heile. "Ich fühle mich ganz gut, kann die Nächte wieder besser schlafen", sagte Kluge, der in Normalverfassung zu den Medaillenkandidaten auf der Bahn zählt. Das letzte Training in Frankfurt/Oder am Montag habe Mut gemacht, auch wenn die Vorbereitung nicht ideal lief.

Ähnlich sieht es Bundestrainer Sven Meyer. "Mal schauen, wie Roger seinen Sturz bei der Tour verkraftet hat. Er ist wieder besser in Tritt, aber saß eine Woche nicht auf dem Rad", sagte Meyer: "Wenn alles gut läuft, ist Roger ein Medaillenkandidat, vielleicht sogar für das große Ding."

Bei den Frauen hofft derweil Lisa Klein auf Edelmetall. "Wir haben alle das Ziel, eine Medaille zu gewinnen", sagte die 25-Jährige: "Wir haben verdammt schnelles Material, aber natürlich müssen die Beine auch schnell sein."