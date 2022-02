Peking (SID) - Der nachnominierte Kombinierer Manuel Faißt darf noch auf einen Start im ersten Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele von Peking hoffen. Über den Antrag des deutschen Teams, den am Montag angereisten Schwarzwälder vorerst als Ersatz für die wegen einer Corona-Infektion nicht startfähigen Eric Frenzel und Terence Weber antreten zu lassen, hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) noch nicht abschließend entschieden. Dies teilte der Deutsche Skiverband am Montag dem SID mit.

Nach dem derzeitigen Reglement darf ein Ersatzmann für einen anderen Athleten nur dauerhaft nachrücken. Sollte Faißt also am Mittwoch starten, könnte entweder Frenzel oder Weber nicht mehr in den beiden folgenden Wettbewerben der zweiten Olympiawoche an den Start gehen. "In dem Fall werde ich Manuel auch nicht einsetzen, denn ich habe schon noch die Hoffnung, dass Eric und Terence noch zurückkommen", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch.

Wie Weinbuch bestätigte, wird Faißt am Dienstag im letzten offiziellen Training springen. Auch wenn er am Mittwoch nicht startet, soll er bis zum Ende der Spiele als Ersatzmann vor Ort bleiben.