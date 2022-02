Peking (SID) - Für den mit Corona infizierten Kombinierer Terence Weber sind die Olympischen Spiele in Peking vorzeitig beendet. Der 25-Jährige wird im offiziellen Training am Montag durch den nachnominierten Manuel Faißt ersetzt. Weber verliert damit seine Akkreditierung und kann weder im Einzel am Dienstag (16.00 Uhr OZ/9.00 MEZ/ZDF und Eurosport) noch in der Staffel am Donnerstag zum Einsatz kommen.

Für Eric Frenzel, der wie Weber seit Beginn der Spiele in Quarantäne-Isolation sitzt, besteht damit noch eine kleine Hoffnung auf einen Start in Peking. Ein Einsatz schon am Dienstag dürfte aber ausgeschlossen sein.