Peking (SID) - Der in der Vorwoche positiv auf Corona getestete Kombinierer Terence Weber darf noch auf einen Start im Einzel von der Normalschanze am Mittwoch hoffen. Bundestrainer Hermann Weinbuch geht davon aus, dass der 25-Jährige noch am Dienstag aus der Quarantäne entlassen wird, in diesem Fall will er Weber für den Wettkampf melden. "Der Doc wird ihn untersuchen und dann das Okay geben oder nicht", sagte Weinbuch.

Denkbar sei auch, dass Weber nur springt und anschließend nicht zum Langlauf antritt. Der ebenfalls positiv getestete Eric Frenzel sitzt dagegen weiter im Isolations-Hotel und hat keine Chance auf einen Einsatz in der ersten Entscheidung (ab 16.00 Uhr OZ/9.00 MEZ/ZDF und Eurosport).

Ersatzmann Manuel Faißt ist derweil in Peking angekommen und absolvierte am Dienstag als einziger Deutscher das Sprungtraining, wird aber nicht antreten. "Da wir ihn nicht mehr auswechseln dürften, werden wir ihn nicht starten lassen. Dadurch würden wir einen Startplatz für Eric oder Terence verlieren", sagte Weinbuch.