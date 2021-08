Tokio (SID) - Carolina Krafzik hat den ersten Einzug einer deutschen Hürdenläuferin in ein olympisches Finale über 400 m seit einem Vierteljahrhundert verpasst. Die deutsche Meisterin aus Sindelfingen wurde in ihrem Halbfinale bei strömendem Regen in 54,96 Sekunden Vierte und verpasste damit den geforderten Platz unter den besten zwei. Auch zu den beiden weiteren Zeitschnellsten gehörte die 26-Jährige nicht.

Im Vorlauf war Krafzik mit 54,74 Sekunden so schnell wie keine Deutsche seit Ulrike Urbansky im Jahr 2000 gelaufen. Letzte DLV-Starterinnen in einem Olympia-Finale waren Heike Meißner (Fünfte) und Silvia Rieger (Achte) 1996 in Atlanta.

Als Schnellste ins Finale am Mittwoch (4.30 Uhr MESZ) zog Weltrekordlerin Sydney McLaughlin (USA) in 53,03 Sekunden ein.