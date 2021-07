München - Für so ziemlich jeden Sportler ist es einer der größten Träume überhaupt. Einmal bei den Olympischen Spielen dabei sein. Für 19 deutsche Fußballprofis geht dieser Traum nun in Erfüllung. Doch die Teilnahme in Tokio ist für einige Profis mit einem großen Risiko verbunden.

Ohnehin war es nicht leicht für U21-Bundestrainer Stefan Kuntz, genug Spieler für sein Aufgebot zu akquirieren. Grund ist der Zeitpunkt des olympischen Turniere, das vom 22. Juli bis zum 7. August stattfindet. In diesen Wochen befinden sich die deutschen Profivereine mitten in der Saison-Vorbereitung. Außerdem findet am Wochenende vom 6. bis zum 9. August schon die erste Runde des DFB-Pokals statt.

Die Teilnehmer an den Olympischen Spielen verpassen also nicht nur die Sommervorbereitung, sondern auch die ersten Pflichtspiele. Denn schon eine Woche später, nämlich am 15. August, beginnt die neue Bundesliga-Saison. Die 2. Liga öffnet ihre Pforten sogar schon am 23. Juli.

Viele Spieler müssen sich bei neuen Klubs beweisen

Insbesondere für die Spieler, die bei ihren Vereinen noch keinen allzu großen Stellenwert besitzen, oder Profis, die ihren Klubs erst kürzlich gewechselt haben, gehen mit ihrer Teilnahme ein großes Risiko ein. Sollten sich im Verein während der Vorbereitung andere Konkurrenten durchsetzen, wird es nach der Rückkehr aus Tokio schwer, einen Platz in der Mannschaft zu finden.

Bestes Beispiel hierfür könnte Außenverteidiger-Talent David Raum sein. Der 23-Jährige wechselte nach dem Aufstieg von Greuther Fürth zum neuen Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim. Das Bundesliga-Abenteuer beginnt für ihn mit Verspätung, sollte es Deutschland bei Olympia in die K.o.-Runde schaffen. Mit Konstantinos Stafylidis gibt es bei der TSG einen ernstzunehmenden Konkurrenten auf der linken Abwehrseite, der die Chance nun wohl zu nutzen versucht.

Ähnlich verhält es sich auch bei Torhüter Florian Müller. Zwar hat der 23-Jährige seine Bundesliga-Qualität in 73 Einsätzen für den 1. FSV Mainz 05 und den SC Freiburg bereits unter Beweis gestellt. Doch nun will er nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart auch dort den Stammplatz zwischen den Pfosten erobern. Mit Fabian Bredlow lauert der nominelle zweite Keeper sicherlich schon auf seine Einsätze zu Saisonbeginn.

Dardai wegen Maier verärgert: "Konstellation ist nicht gut"

Besonders konkret wurde Hertha-Trainer Pal Dardai bei der Nominierung seines Mittelfeldspielers Arne Maier. Der 22-Jährige kehrte erst kürzlich von seiner Leihstation Arminia Bielefeld zurück in die Hauptstadt und will dort einen neuen Versuch wagen. Doch durch die Teilnahme an den Spielen in Tokio könnte sich der erhoffte Durchbruch in Berlin weiter verzögern.

"Ich sage das ganz deutlich: Die Konstellation, dass Arne Maier weggeht, ist nicht gut", reagierte Dardai unmissverständlich: "Er muss zeigen, dass er jetzt einen Stammplatz erobern will, anstatt ein großes Turnier zu spielen. Wenn Arne meint, er muss da hin, dann soll er das machen. Ich wäre glücklicher gewesen, wenn er hierbleibt."

Immerhin stellte die Hertha seinem Spieler die Entscheidung frei. Andere Klubs verboten ihren Profis eine Teilnahme an Olympia. So stellte sich beispielsweise Benfica Lissabon bei Sturmtalent Luca Waldschmidt quer, der SC Freiburg wollte U21-Europameister Nico Schlotterbeck nicht zur Verfügung stellen.

Dorsch mit schwieriger Bewerbung für die Bundesliga

Eine Stütze im jungen DFB-Team von Kuntz ist, wie bei der vergangenen Europameisterschaft, auch Niklas Dorsch. Doch auch der Mittelfeldmotor musste eine schwere Entscheidung treffen. "Die Bundesliga ist mein Traum! Als deutscher Junioren-Nationalspieler will man irgendwann in die A-Nationalmannschaft. Und das geht am besten über die Bundesliga", so der 23-Jährige vor wenigen Wochen in einem "Bild"-Interview.

Zu dieser Zeit rechnete Dorsch vermutlich bereits mit einer Rückkehr nach Deutschland und das auch zurecht. Bei der U21-EM war er einer der wichtigsten Bausteine für die DFB-Elf.

"In den nächsten zwei bis vier Wochen wird sich meine Zukunft entscheiden", so Dorsch nach dem erfolgreichen Turnier. Doch bisher wurde kein Wechsel verkündet. Weiterhin steht er bei KAA Gent in Belgien unter Vertrag. Die Chancen auf einen Wechsel werden aufgrund der Tatsache, dass er die komplette Vorbereitung verpassen würde, wohl nicht gestiegen sein.

Dennoch hat das junge Talent - genauso wie alle anderen hier Genannten - natürlich die Chance, seine Klasse bei den Olympischen Spielen erneut unter Beweis zu stellen und sich damit für größere Aufgaben zu empfehlen.

Kruse zwischen Olympia und Terminstress im Verein

Für Aufsehen sorgte auch die Olympia-Nominierung von Max Kruse. Der extrovertierte Angreifer von Union Berlin spielte zuletzt 2015 mit dem Adler auf der Brust, nun darf er sein Heimatland als Hoffnungs- und Leistungsträger in Tokio repräsentieren.

Doch für den 33-Jährigen wird es keine leichte Saison. Union hat sich im Saisonendspurt erstmals für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Neben dem Pokalspiel bei Türkgücü München Anfang August und dem Bundesligastart gegen Bayern Leverkusen am 15. August stehen am 19. und 26. August auch die beiden Playoff-Spiele in der Qualifikation der Conference League an.

Sollten sich die Eisernen für die Gruppenphase qualifizieren, warten in den Monaten darauf viele englische Wochen.

Für Kruse, der in seiner gesamten Karriere mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte, wird es wohl eine der anstrengendsten Spielzeiten seiner Karriere. Erst in der vergangenen Saison fehlte er Union fast drei Monate aufgrund einer Muskelverletzung.

Amiri und Henrichs wollen den Durchbruch schaffen

Eine echte Zerreißprobe ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen auch für den überraschend nominierten Nadiem Amiri. Der feine Techniker von Bayer Leverkusen konnte sich in seinem Verein bereits beweisen, muss seinen Platz in der Startelf nun aber unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane verteidigen. Seine Leistungen in der vergangenen Saison waren - wie die der gesamten Mannschaft - äußerst achterbahnartig.

Auch er verpasst die Vorbereitung unter dem neuen Coach bei der Werkself. Genauso wie Benjamin Henrichs in Leipzig - wo Jesse Marsch ab dieser Saison das Sagen an der Seitenlinie hat.

Der Außenverteidiger, der im Sommer 2020 von der AS Monaco nach Sachsen wechselte, kam in der vergangenen Saison auf nur 13 Bundesliga-Einsätze, fehlte zwischendurch lange aufgrund von Problemen an der Patellasehne. Eigentlich wäre es höchste Zeit, dass sich der 24-Jährige für mehr Minuten im Verein empfiehlt.

Doch am Ende ist bei all diesen Spielern der Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen größer als die Angst, den Platz im Verein zu verlieren. Sollte der 19-köpfige Kader mit einer Medaille aus Tokio zurückkehren, könnte es sowieso alles ganz anders laufen.

Justin Werner

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.