Tokio (SID) - Die Wasserballer Serbiens haben die letzte Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio gewonnen. Der dreimalige Weltmeister besiegte im Finale am Sonntag die griechische Auswahl mit 13:10 (6:3, 2:4, 2:2, 3:1) und kürte sich damit zum zweiten Mal zum Olympiasieger, auch in Rio 2016 hatten die Serben triumphiert. Bronze ging an Ungarn nach dem 9:5 (3:3, 2:2, 1:0, 3:0) gegen Spanien.

Die Serben legten gegen Griechenland, das als einzige Mannschaft im olympischen Turnier bislang ungeschlagen war, im ersten Viertel schwungvoll los. Die Drei-Tore-Führung bedeutete im Tatsumi Water Polo Centre jedoch keineswegs eine Vorentscheidung. Griechenland glich zwischenzeitlich aus, am Ende hatte der Favorit aber das bessere Ende für sich.

In der japanischen Hauptstadt standen Entscheidungen in insgesamt 339 Wettbewerben an. Die Sommerspiele der 32. Olympiade werden am Sonntag mit der Schlussfeier im Olympiastadion beendet.