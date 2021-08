München/Tokio - 16:0.

Das ist Luka Doncics Bilanz mit der slowenischen Nationalmannschaft. Eine Nationalmannschaft, die in einer Zeit vor Doncic sich weder für Olympia qualifizieren konnte, noch bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften auf sich aufmerksam gemacht hat.

Mit Doncic hingegen ist Slowenien amtierender Europameister und hat sich nicht nur für Olympia qualifiziert - Luka Magic führte seine Nation ungeschlagen ins Viertelfinale des Turniers.

Doncic dominiert Vorrunde

Auf dem Weg dahin hatte es der Superstar der Dallas Mavericks nicht gerade mit Kanonenfutter zu tun. Gleich beim ersten Olympia-Auftritt zerlegte Doncic Argentinien mit 48 Punkten und 11 Rebounds. Jene Argentinier, die 2004 als letztes Land die übermächtigen US-Amerikaner in einem olympischen K.o-Spiel schlugen und Gold gewannen.

"Das ist natürlich etwas ganz besonderes, nicht nur für mich, sondern für das ganze Team. Es sind unsere ersten olympischen Spiele überhaupt, dabei direkt das erste Spiel zu gewinnen, ist sehr schön", sagte Doncic nach seiner herausragenden Leistung.

Dabei blieb es selbstredend nicht. Gastgeber Japan konnte Luka Magic und Co. im zweiten Gruppenspiel ebenfalls nicht das Wasser reichen, ehe Slowenien im finalen Vorrundenspiel auch Weltmeister Spanien knapp bezwang.

Immer an vorderster Front dabei? Natürlich Luka Doncic. Der Point Guard legte in der Gruppenphase durchschnittlich 28,3 Punkte, 10,3 Rebounds und 7 Assists auf und rangiert damit in allen Kategorien unter den besten drei Spielern des Turniers.

Luka Doncic "ist der beste Spieler der Welt"

Diese Leistungen erkannte auch Argentiniens Nationaltrainer Sergio Hernandez neidlos an. "Es hört sich wie eine Ausrede an, aber gegen einen so dominanten Spieler konnten wir nichts ausrichten. Er ist der beste Spieler der Welt."

Trotz Doncics erfolgreichen Länderspielkarriere sind diese Leistungen für die slowenische Nationalmannschaft alles andere als selbstverständlich. Allein die Qualifikation für Olympia war bereits ein großer Erfolg. Dementsprechend euphorisch feierten die Spieler vor wenigen Wochen die Teilnahme und stürmten sogar eine Pressekonferenz mit Doncic.

Aber auch wenn das Turnier für Slowenien schon jetzt ein riesiger Erfolg ist, zählt für Slowenien mittlerweile nur eine Medaille. Die Osteuropäer treten bis auf Doncic zwar ohne NBA-Profi an, sind aber seit Jahren eingespielt und haben mit Doncic einen Spielmacher, der Räume für seine Mitspieler schafft und dank seiner Qualität als Passgeber seinen Kollegen das Leben enorm erleichtert.

Viertelfinale gegen Deutschland

Auch das Losglück ist auf Doncics Seite. Slowenien trifft im Viertelfinale auf Deutschland, die sich als Gruppendritter in die K.o-Phase zitterten. Ohne Dennis Schröder und Maxi Kleber ist die DBB-Auswahl klarer Außenseiter. In einem möglichen Halbfinale würden Luka Magic und Co. zudem der USA aus dem Weg gehen, die in der anderen Turnierhälfte im Viertelfinale auf Spanien treffen. Mögliche Gegner wären Frankreich oder Italien.

Dementsprechend ist selbst der ganz große Coup nicht ausgeschlossen. Wie viel Doncic eine Goldmedaille bedeuten würde, machte der Superstar zuletzt auf einer Pressekonferenz deutlich. "Olympisches Gold würde mir mehr bedeuten, als einen Titel in der NBA zu gewinnen. Für das eigene Land zu spielen, das ist einfach etwas sehr besonderes."

Damit es letztlich für eine Medaille reicht, muss Doncic weiterhin seine gesamte Magie zeigen. Ob mit oder ohne Medaille - Doncics Leistung ist schon jetzt historisch.

Raman Rooprail

