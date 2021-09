Paris (SID) - Nach Frankreichs mäßiger Olympia-Bilanz in Tokio hat Staatspräsident Emmanuel Macron die Messlatte für die Heim-Sommerspiele 2024 in Paris hochgelegt und von den Sportlerinnen und Sportlern der Grande Nation im Medaillenspiegel einen Platz unter den fünf erfolgreichsten Nationen gefordert. "Wir müssen noch viel mehr tun. Das sind unsere Spiele, und zu Hause werden von uns die 'Top 5' als Ziel erwartet", sagte Macron zu Wochenbeginn bei einem Empfang für über 100 erfolgreiche Teilnehmer des Landes an den olympischen und paralympischen Wettbewerben in Japan.

Vor der Auszeichnung herausragender Athletinnen und Athleten mit der Ehrenlegion als höchstem Orden des Landes oder dem nationalen Verdienstorden machte das Staatsoberhaupt in seiner Rede vor den wichtigsten Sportfunktionären der Republik kein Hehl aus einer gewissen Enttäuschung über Frankreichs Gesamtergebnis bei Olympia. "Die Resultate sind nicht ganz das, was wir erwartet haben", erklärte Macron.

Die französischen Aktiven waren mit zehn Goldmedaillen sowie zwölf Silber- und elf Bronze-Plaketten aus Tokio heimgekehrt. Damit war Frankreichs Olympia-Team unter seinem Ergebnis bei den vorherigen Sommerspielen fünf Jahre zuvor in Rio de Janeiro von 42 Medaillen geblieben. Im Olympia-Medaillenspiegel von Tokio belegte Frankreich Rang acht unmittelbar vor Deutschland (zehnmal Gold/elfmal Silber/16-mal Bronze).

Macron sicherte dem französischen Sport zur Verbesserung der Ausgangslage für Paris 2024 umfassende Unterstützung des Staates zu. "Die Spiele werden ein Erfolg, wenn unsere Athleten erfolgreich sind", betonte der 43-Jährige den Zusammenhang von zusätzlicher Förderung und des erhofften Imagegewinns für das Land durch Olympia.

Zugleich schloss Macron eine Förderung nach dem Gießkannen-Prinzip aufgrund der Rolle als Olympia-Gastgeber aus: "Unsere Philosophie wird bleiben, unsere Anstrengungen auf Disziplinen mit hohem Erfolgspotenzial zu konzentrieren."