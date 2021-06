München (SID) - Die deutschen Mehrkampf-Meister Elisabeth Seitz aus Stuttgart und Lukas Dauser (Unterhaching) sollen die beiden deutschen Riegen bei den olympischen Kunstturn-Wettbewerben in Tokio anführen. Dies beschloss der Lenkungsstab des Deutschen Turner-Bundes (DTB) 24 Stunden nach dem zweiten Qualifikations-Wettkampf am Sonntag in München.

Andreas Toba aus Hannover, Vize-Europameister am Reck, der Erfurter Nils Dunkel und Philipp Herder (Berlin) komplettieren die Männer-Riege, Ersatzturner ist Nick Klessing aus Halle. Hinter Seitz sind die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer aus Chemnitz, die Kölnerin Sarah Voss und Kim Bui (Stuttgart) für Olympia vorgesehen.

Die knappste Entscheidung fiel zwischen Bui (32) und der 14 Jahre jüngeren Emelie Petz aus Backnang. "Am Ende hat gerade mal ein Zehntelpunkt den Unterschied ausgemacht", sagte dazu Cheftrainerin Ulla Koch.

Die Nominierungsvorschläge des Verbandes müssen noch am 29. Juni durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) bestätigt werden. In der Rhythmischen Sportgymnastik und im Trampolinturnen ist der DTB in Tokio nicht vertreten.