Köln (SID) - Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (27) hat mit der Rolle der Gejagten gehadert. "Es kamen die Phasen, in denen man eher an sich selbst zweifelt. Ängste hat, ob man an die Leistung wieder herankommt, die man schon gezeigt hat", sagte Mihambo im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In diesen Zeiten habe sie sich "als Gejagte" gefühlt, "nicht mehr als Jägerin, die selbst aktiv ist und angreift."

Mit dieser neuen Situation habe sie "dann auch gehadert, weil ich ihr nicht mit meiner Leistung gerecht werden konnte". Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat Mihambo am Sonntag das Finale am Dienstag (3.50 Uhr MESZ) erreicht. Mit 6,98 m untermauerte sie ihre Goldambitionen.