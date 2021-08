Tokio (SID) - Shanae Miller-Uibo von den Bahamas hat wie schon 2016 in Rio Olympia-Gold über 400 m gewonnen. Die 27-Jährige setzte sich in Tokio in hochklassigen 48,37 Sekunden durch und verpasste den Olympiarekord der Französin Marie-Jose Perec aus dem Jahr 1996 nur um zwölf Hundertstel.

Silber ging an Marileidy Paulino (Dominikanische Republik/49,20). Die 35 Jahre alte Amerikanerin Allyson Felix lief in 49,46 Sekunden zu Bronze, sie ist damit die erste Leichtathletin mit zehn Olympia-Medaillen.

Felix, bereits vor 17 Jahren in Athen Zweite über 200 m, zog auch mit ihrem Landsmann Carl Lewis gleich. Die sechsmalige Olympiasiegerin, die am Samstag über 4x400 m eine weitere Goldchance hat, liegt nur noch hinter der finnischen Lauflegende Paavo Nurmi (zwölf Medaillen). 2018 war Felix Mutter einer Tochter geworden.