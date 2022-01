Köln (SID) - Nach der umfassenden Kritik von Basketball-Star und Peking-Kritiker Enes Kanter Freedom setzt China auf Beschwichtigung - und möchte den 29-Jährigen gern im Ausrichterland der Olympischen Winterspiele (4. bis 20. Februar) begrüßen. "Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, würde ich ihn gerne einladen. Dann könnte er ein umfassenderes Bild von uns bekommen", sagte Chinas Basketball-Legende Yao Ming.

Kanter, bei den Boston Celtics Teamkollege von Dennis Schröder, ist für seine scharfe Kritik an der chinesischen Staatsführung und der Menschenrechtslage im Land bekannt - den Präsidenten Xi Jinping bezeichnete er im November als "brutalen Diktator". China lud bereits in der Vergangenheit ausländische Journalisten und Diplomaten ein, um unter anderem den Vorwürfen des Völkermords an den Uiguren entgegenzuwirken.

"Ich habe von Kanter gehört, ich kenne ihn aber nicht wirklich und kann ihn daher nicht beurteilen", sagte Ming, der auch als Olympia-Botschafter und Präsident des chinesischen Basketball-Verbandes fungiert.