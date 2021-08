Tokio - Fünfkämpferin Annika Schleu aus Berlin liegt bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht mehr auf Goldkurs. Die Olympia-Vierte von Rio führte das Ranking nach Abschluss der Teildisziplinen Fechten und Schwimmen mit 551 Punkten an.

Beim Reiten jedoch machte ihr zugelostes Pferd nicht mit wie sie wollte und wurde disqualifiziert. Mit den Null Punkten verlor Schleu die Führung im Klassement.

Führung und Freude noch am ersten Tag

Schleu war am Donnerstag noch mit 29 Siegen in 35 Fecht-Duellen glänzend in den Wettkampf gestartet. "Das hatte ich in meinem Leben noch nie. Heute hat irgendwie alles gepasst", sagte sie im Anschluss in der ARD. Im Bonusfechten am Freitag verlor sie im Tokyo Stadium ihr Duell gegen die Südkoreanerin Kim Sehee. Zuvor hatte sie beim Schwimmen über 200 m Freistil nach 2:16,99 Minuten als 24. angeschlagen, ihre Führung aber behauptet.

Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn hat ihre Karriere beendet. Die Männer gehen am Samstag auf Medaillenjagd.

