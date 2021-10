München - Der vermeintliche Skandal um mögliche Tierquälerei bei den Olympischen Spielen in Tokio beschäftigt nun auch die deutsche Justiz.

Nach einer Anzeige des Tierschutzbundes wegen Tierquälerei bestätigte die Staatsanwaltschaft Potsdam Ermittlungen gegen die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu sowie Bundestrainerin Kim Raisner.

Bundestrainerin Raisner forderte: "Hau mal richtig drauf!"

"Wir haben nach Feststellung eines Anfangsverdachts Ermittlungen gegen beide aufgenommen", bestätigte Sebastian Thiele, Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage. Aufgrund des Wohnortes der beiden Beschuldigten werden die Ermittlungen von der Potsdamer Staatsanwaltschaft geführt.

In einer Erklärung des Tierschutzverbandes heißt es, dass man Schleu wegen ihres Verhaltens beim Modernen Fünfkampf in Tokio Tierquälerei vorwirft, Bundestrainerin Raisner Beihilfe zur Tierquälerei. Schleus zugelostes Pferd hatte im Parcours beim olympischen Fünfkampf in Tokio mehrere Male Sprünge verweigert, woraufhin Raisner die weinende Athletin dazu aufforderte, die Gerte einzusetzen ("Hau mal richtig drauf!").

Schleu, die eine mögliche Olympia-Medaille verpasste, wehrte sich anschließend gegen den Vorwurf der Tierquälerei. "Ich habe das Pferd nicht extrem hart behandelt. Ich hatte eine Gerte dabei, die vorher kontrolliert wurde. Genauso wie die Sporen. Ich bin mir wirklich keiner Tierquälerei bewusst", sagte die 31-Jährige in der Wochenzeitung "Die Zeit".

