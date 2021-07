Tokio (SID) - Der britische Mountainbiker Thomas Pidcock hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Cross-Country-Rennen gewonnen. Der 21-Jährige setzte sich auf dem Izu MTB Course nach 28,25 km vor dem WM-Zweiten Mathias Flückiger aus der Schweiz durch. David Valero aus Spanien holte knapp vor Rio-Olympiasieger Nino Schurter (Schweiz) Bronze. Der niederländische Mitfavorit Mathieu van der Poel stürzte früh und musste in der fünften von sieben Runden aussteigen.

Routinier Manuel Fumic (Kirchheim/Teck) erreichte bei seiner fünften und letzten Olympia-Teilnahme Rang 28. Der 39 Jahre alte Vize-Weltmeister von 2013 beendet nach der Saison seine Karriere. Maximilian Brandl (Wombach) kam als 21. ins Ziel.