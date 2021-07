München - Bei den olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 stand die deutsche Mannschaft kurz vor der Goldmedaille, ehe man im Finale im Elfmeterschießen gegen Gastgeberland Brasilien scheiterte.

Auch in diesem Jahr ist die Mannschaft von Stefan Kuntz einer der Favoriten, das Team gespickt aus Bundesligaspielern und U21-Youngster muss sich auf keinen Fall verstecken. Dennoch wird der Weg zur Goldmedaille kein leichter. ran.de zeigt die wichtigsten Fakten zum Turnier:

Die Teilnehmer

Das Teilnehmerfeld setzt sich aus folgenden Mannschaften zusammen, die sich aufgrund unterschiedlicher Leistungen qualifiziert haben.

Aus Europa: Deutschland, Frankreich, Rumänien und Spanien als Halbfinalisten der U-21-EM 2019

Aus Asien: Australien, Saudi-Arabien und Südkorea als die ersten drei Plätze bei der U-23-Asienmeisterschaft 2020, Japan als Gastgeber

Aus Afrika: Elfenbeinküste, Ägypten und Südafrika als die ersten drei Plätze beim U-23-Afrika-Cup 2019

Aus Südamerika: Argentinien und Brasilien als Sieger beim Olympia-Qualifikationsturnier 2020

Aus Nord- und Mittelamerika: Honduras und Mexiko als Sieger beim Olympia-Qualifikationsturnier 2021

Aus Ozeanien: Neuseeland als Sieger der U-23-Ozeanienmeisterschaft 2019

Der Modus

Die 16 Teilnehmer spielen zunächst in einer klassischen Gruppenphase um die Tickets für die K.o.-Runde. Dabei treten pro Gruppe vier Teams gegeneinander an, wovon sich die besten zwei Teams fürs Viertelfinale qualifizieren.

Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A: Japan, Südafrika, Mexiko, Frankreich

Gruppe B: Neuseeland, Südkorea, Honduras, Rumänien

Gruppe C: Ägypten, Spanien, Argentinien, Australien

Gruppe D: Brasilien, Deutschland, Elfenbeinküste, Saudi Arabien

Eine Besonderheit: Anders als üblich zählt bei Punktgleichstand in der Gruppe zunächst das bessere Torverhältnis sowie die mehr erzielten Tore. Erst wenn diese beiden Kriterien identisch sind, entscheidet der direkte Vergleich.

Das erste Spiel der deutschen Mannschaft findet am 23. Juli um 13:30 Uhr ausgerechnet gegen Brasilien statt, danach geht es im Dreitages-Rhythmus mit den beiden restlichen Gruppenspielen weiter.

Das Finale um die Goldmedaille findet am Freitag, den 6. August, um 13 Uhr in Tokio statt.

Die Spielorte

Insgesamt werden die Spiele in sieben unterschiedlichen Stadien ausgetragen. Leider sind aufgrund der Corona Pandemie wie bei den gesamten Spielen keine Zuschauer zugelassen.

In diesen Stadien wird gespielt: Nationalstadion in Tokio (60.016 Zuschauer), Tokyo Stadium in Chōfu (49.000 Zuschauer), Saitama Stadium in Saitama (62.000 Zuschauer), Int. Stadium Yokohama in Yokohama (70.000 Zuschauer), Kashima Stadium in Kashima (42.000) Zuschauer), Miyagi Stadium in Rifu (48.000 Zuschauer) Sapporo Dome in Sapporo (42.000 Zuschauer).

Die Kader

Da sich für das olympische Turnier nur über Erfolge bei den Jugendnationalmannschaften qualifiziert werden kann, bestehen auch die Kader zum Großteil aus aktiven oder ehemaligen Mitgliedern der erfolgreichen Junioren-Teams. Aufgrund einer Ausnahmeregelung dürfen drei Spieler nominiert werden, die keines der beiden Kriterien erfüllen.

Deshalb sind beim Turnier auch einige große Name aus dem Weltfußball vertreten. Die bekanntesten Spieler in der Übersicht:

Argentinien: Thiago Almada (Club Atletico), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion) , Facundo Medina (RC Lens)

Brasilien: Dani Alves (FC Santos), Richarlison (FC Everton) , Matheus Cunha (Hertha BSC)

Elfenbeinküste: Eric Bailly (Manchester United), Franck Kessie (AC Mailand), Amad Diallo (Manchester United)

Japan: Takehiro Tomiyasu (FC Bologna), Wataru Endo (VfB Stuttgart), Takefusa Kubo (Real Madrid)

Mexiko: Edson Alvarez (Ajax Amsterdam), Jesus Corona (FC Porto), Hirving Lozano (SSC Neapel)

Frankreich: Lucas Tousart (Hertha BSC), Florian Thauvin (Tigres UANL), André-Pierre Gignac (Tigres UANL)

Spanien: Pau Torres (FC Valencia), Pedri (FC Barcelona), Dani Olmo (RB Leipzig)

Das olympische Fußballturnier im TV und im Livestream

Die Spiele der deutschen Mannschaft werden live in der ARD oder im ZDF übertragen. Welcher Sender genau die Partien zeigt, ist bislang noch unklar, bis auf das erste Spiel, das in der ARD zu sehen sein wird. Die restlichen Spiele sind womöglich ebenfalls im TV oder im Livestream bei Eurosport zu sehen, dem offiziell übertragenden Sender der Spiele.

