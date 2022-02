Peking (SID) - Einen Tag nach seiner Entlassung aus dem olympischen Quarantäne-Hotel in Peking hat der deutsche Paarlauf-Meister Nolan Seegert aus Berlin am Samstag wieder mit dem Training begonnen. Zusammen mit seiner Partnerin Minerva Hase absolvierte der 29-Jährige eine erste Übungseinheit in einer kleineren Halle unweit des Capital Indoor Stadiums.

Seegert war nach zwei positiven Corona-Tests neun Tage lang in Isolation. Die EM-Achten konnten daraufhin nicht am olympischen Mannschafts-Wettbewerb teilnehmen. Das dezimierte deutsche Team belegte ohne das Berliner Duo nur den neunten und vorletzten Platz.

Die überwiegend in Sotschi trainierenden Athleten haben nun noch fünf weitere Tage Zeit, um sich auf die olympische Paarlauf-Entscheidung vorzubereiten. Am 18. Februar (18.30 Uhr/11.30 Uhr MEZ) wird das Kurzprogramm ausgetragen, einen Tag später (19.00 Uhr/12.00 Uhr MEZ) findet das Kürfinale statt.