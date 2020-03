Tokyo - Der mehrmonatige Olympische Fackellauf durch alle 47 japanischen Präfekturen soll am Donnerstag wie vorgesehen in Fukushima beginnen und durchgeführt werden. "An diesem Plan hat sich nichts geändert", sagte Tokio-OK-Chef Toshiro Muto am Montag.

Wegen der Corona-Pandemie werde die Situation "schlechter und schlechter", sagte Muto: "Aber aktuell steht die Entscheidung, die vor einer Woche getroffen wurde." Demnach sollen zumindest größere Zuschauermengen vermieden werden, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Die Empfangszeremonien in den einzelnen Orten werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

50.000 Japaner versammelten sich

Grund zur Sorge bereitet den Tokio-Organisatoren der Vorfall vom Wochenende. Am Samstag hatten sich mehr als 50.000 Japaner am Bahnhof in Sendai versammelt, um die Flamme in einem goldenen Kessel zu sehen. Die Warteschlange war 500 Meter lang, viele Besucher harrten Stunden aus, um das Feuer sehen zu können.

"Das beweist das große Interesse der Einwohner, in dieser Hinsicht sind wir erfreut", sagte Muto. Priorität hätten aber die Gegenmaßnahmen. Die japanische Profifußballerin Nahomi Kawasumi sagte am Montag ihre Teilnahme am Fackellauf ab, da sie nicht riskieren wolle, das Virus weiterzuverbreiten.

