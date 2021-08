Köln (SID) - Nach dem schwächsten deutschen Olympia-Abschneiden seit der Wiedervereinigung hat der Berufsverband der Trainerinnen und Trainer im Deutschen Sport (BVTDS) verbesserte Arbeitsbedingungen für seine Branche gefordert. "Nach wie vor sind faire Verträge, eine angemessene Bezahlung und gesunde Arbeitsplätze eine Ausnahme", beklagte BVTDS-Präsident Gert Zender in einer Pressemitteilung.

Es klaffe "eine große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit". Trainerinnen und Trainer würden "immer wieder als Schlüsselfiguren bezeichnet. Die Realität ist aber meist eine andere. Insofern ist es nur logisch, dass Trainingsbedingungen für Athletinnen und Athleten nicht optimal sind und die Nachwuchsförderung nicht wie gewünscht gelingen kann", ergänzte Zender.

Deutschland hatte die Spiele in Tokio auf Rang neun im Medaillenspiegel beendet. Am Ende standen zehn Mal Gold, elf Mal Silber und 16 Mal Bronze zu Buche, in Rio hatte das "Team D" 2016 noch 17 Mal Gold bejubeln dürfen.

Um den Trend umzukehren, sieht der BVTDS in einem hochwertigen Aus- und Weiterbildungssystem den "Schlüssel zum Erfolg". Auch der Fokus auf die Nachwuchsarbeit sei richtig und überfällig, sagte der zweite BVTDS-Präsident Holger Hasse: "Allerdings werden strukturelle Änderungen im Bereich des Nachwuchsleistungssports keine kurz- oder mittelfristigen Erfolge bei den nächsten Olympischen Spielen bewirken. Ich rechne aktuell nicht mit einer signifikant besseren Gesamtbilanz 2024 in Paris."

Da viele Baustellen bestehen und "nicht alle Probleme auf einen Streich zu lösen" seien, forderte das Präsidenten-Duo "die Entwicklung eines Stufenplans, bei dem die Rahmenbedingungen für Leistungssport, auch für die Trainerinnen und Trainer sukzessive entwickelt und verbessert werden".