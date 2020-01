Hamburg (SID) - Der ehemalige Kunstturner Andreas Wecker, Reck-Olympiasieger 1996 in Atlanta, feiert am Donnerstag in seiner Wahlheimat USA seinen 50. Geburtstag. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn verließ der Reck-Weltmeister von 1995 Deutschland und hat sich mittlerweile in Bend/Oregon niedergelassen.

Wecker, 1989 letzter DDR-Sportler des Jahres, hat an seinem neuen Lebensmittelpunkt ein Unternehmen aufgebaut, das pflanzliche Öle presst und vertreibt. Mit Hilfe dieses Naturheilmittels konnte Wecker nach eigenen Angaben seine schwere Darmkrankheit (Morbus Crohn) vollständig auskurieren.