Hamburg (SID) - Hürdensprinterin Cindy Roleder (Halle/Saale) ist erstmals Mutter geworden. Die 31-Jährige hat am Neujahrstag ein Mädchen zur Welt gebracht, wie die EM-Dritte von Berlin bei Instagram bekannt gab: "Welcome little Mrs. Roleder". Bereits zu Beginn ihrer Schwangerschaft hatte Roleder erklärt, sich trotz des Nachwuchses für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) qualifizieren zu wollen.