Tokio (SID) - Mit Licht und Schatten haben die deutschen Kunstturner im Ariake Gymnastics Center in Tokio ihr Podiumstraining vor dem Start in den olympischen Qualifikations-Wettkampf am Samstag (12.30 Uhr MESZ) absolviert. Während der deutsche Mehrkampf-Meister Lukas Dauser (Unterhaching) sechs stabile Übungen turnte, kamen der Erfurter Nils Dunkel, Philipp Herder aus Berlin und der Hannoveraner Andreas Toba nicht fehlerfrei über die Geräte.

"Da war insgesamt noch Luft nach oben im Team. Aber im Wettkampf sieht die Lage dann zumeist ganz anders aus. Ich denke, dass die Jungs sich gut präsentieren werden", sagte DTB-Sportdirektor Wolfgang Willam. Für die deutsche Frauenriege beginnen die olympischen Wettbewerbe am Sonntag (13.20 Uhr MESZ).