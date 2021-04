Tokio (SID) - Nach der Millionenmetropole Osaka hat auch die Universitätsstadt Matsuyama auf der japanischen Insel Shikoku den öffentlichen Fackellauf auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Zu diesem Schritt sah sich Tokihiro Nakamura, Gouverneur der Präfektur Ehime, am Mittwoch aufgrund der steigenden Corona-Infektionen gezwungen.

"Wir werden den Fackellauf in der Stadt Matsuyama absagen. Wir werden die Feier für die Ankunft der Flamme auf eine Weise abhalten, an der keine gewöhnlichen Zuschauer beteiligt sind", sagte Nakamura 100 Tage vor dem geplanten Beginn der Sommerspiele. Am 21. April sollte die Fackel in Matsuyama präsentiert werden.

Das Olympische Feuer soll am 23. Juli in Tokio entzündet werden. Derzeit steigen die COVID-19-Fälle in Japan. Die Krankenhäuser in der Region Matsuyama stehen "unter einem extremen Druck", sagte Nakamura. Das Organisationskomitee habe die Entscheidung akzeptiert, eine Stellungnahme stand am Mittwoch zunächst aus.