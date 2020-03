Köln - Schwimm-Olympiasieger Michael Groß hat sich in einem offenen Brief an IOC-Präsident Thomas Bach gewendet und aufgrund der Corona-Pandemie eindringlich die Verschiebung der Sommerspiele in Tokio gefordert.

"Lieber Thomas, diesmal geht es darum, dass Du den Traum von Olympia für viele Athleten retten kannst - durch das Verschieben der Spiele auf 2021 oder 2022. JETZT, 2020 wäre eine Durchführung unfair!", schrieb Groß auf Facebook. Dazu postet er das Emoticon "zornig".

Der "Albatros", wie Groß aufgrund seiner immensen Arm-Spannweite genannt wurde, sieht in den schlechten Trainingsbedingungen, den vielen abgesagten Qualifikations-Wettkämpfen und einem quasi stillgelegten Anti-Doping-System "unfaire Bedingungen" und appellierte an Bach: "JETZT die Spiele zu verschieben würde ALLEN den Druck nehmen. Jetzt ist anderes wichtiger als Olympia. Überlege es Dir nochmal ..."

Groß hatte den Olympia-Boykott 1980 in Moskau zusammen mit Florettfechter Bach erlebt. "Für viele Athleten unser Mannschaftskollegen war der Traum von Olympia damals geplatzt - endgültig", betonte Groß.

