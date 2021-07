Tokio/München - Die Olympischen Spiele in Tokio finden inmitten der Corona-Pandemie statt und werden somit für die Veranstalter zu einem Balanceakt zwischen sportlichen Höchstleistungen und Gesundheitsschutz.

Schon vor Beginn der Olympischen Spiele am kommenden Freitag gibt es bereits mehrere positive Coronafälle aus verschiedenen Nationen. Um die Durchführung der sportlichen Wettbewerbe nicht zu gefährden, gibt es Regeln und Maßnahmen, an die sich alle Beteiligten halten müssen. ran.de gibt einen Überblick, welche Vorgaben es für die Sportler zu beachten gilt.

Wie funktioniert die Einreise nach Japan?

Jeder Olympia-Beteiligte muss sich vor Abreise nach Tokio zwei PCR-Tests unterziehen, deren negative Ergebnisse müssen auf einem Formular für japanische Behörden bestätigt werden. Bei der Ankunft in Tokio erfolgt ein weiterer PCR-Test, zudem müssen die Aufenthaltsorte in den ersten zwei Wochen angegeben und von den lokalen Behörden genehmigt werden.

Welche Regeln gelten im Olympischen Dorf?

Normalerweise ein Ort der Begegnungen, sollen die Teilnehmenden in Tokio immer zwei Meter Sicherheitsabstand halten, sogar beim Essen. Kontakte sollen insgesamt reduziert werden und es soll sich weder umarmt, noch Hände geschüttelt werden. Selbst der Aufenthalt in der Mensa soll so kurz wie möglich erfolgen. Alkohol darf nur auf den Zimmern getrunken werden und es muss außerhalb des eigenen Zimmers stets eine Maske getragen werden.

Täglich finden Coronatests für die rund 18.000 Athleten und Offizielle statt. Erst wenige Tage vor dem ersten Wettkampf dürfen die Sportler ins Dorf einziehen, zwei Tage nach ihrem letzten Einsatz sollen sie wieder abreisen. Bei Verstoß gegen die Regeln drohen Geldstrafen, Disqualifikation oder gar die Ausweisung aus Japan.

Wie sind die Regeln in den Arenen und Wettkampfstätten?

Auf Zuschauerunterunterstützung müssen die Sportler komplett verzichten. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln dürfen die Athleten nicht anreisen, zudem muss in den Hallen und Stadien Maske getragen werden, auch bei der Siegerehrung.

Beim Aufwärmen und im Wettkampf darf die Maske natürlich abgenommen werden. Zusätzlich hat jede Sportart ein eigenes Corona-Regelbuch, das spezifische Bedingungen aufweist.

Was passiert bei einem positiven Fall?

Nach einem positiven Test wird ein weiterer Test zur Kontrolle veranlasst. Bestätigt dieser das erste Ergebnis muss sich der Betroffene in eine eigene Isolierstation begeben. Die Behörden entscheiden dann über die Dauer der Quarantäne. Betroffene Athleten werden nicht disqualifiziert, sondern werden unter "nicht gestartet" gewertet.

Wie wirkt sich eine Impfung auf die Corona-Regeln aus?

Einen Unterschied soll eine Impfung nicht machen. So ist für jeden Olympia-Beteiligten die Bewegungsfreiheit in den ersten 14 Tagen auf Wettkampfstätten, Unterkünfte und offizielle Orte mit Olympia-Bezug beschränkt. Und das obwohl 85 Prozent der Bewohner des Olympischen Dorfes, laut IOC, geimpft in Japan ankommen.

Markus Bosch

