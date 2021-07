München/Tokio - Die deutschen Fußballer haben den Sprung ins Viertelfinale des olympischen Fußballturniers verpasst. Gegen die Elfenbeinküste erreichte die deutsche Mannschaft nur ein 1:1 (0:0).

Löwens Freistoßtor nicht genug

Durch ein Eigentor von Benjamin Henrichs ging die Elfenbeinküste in der 67. Minute in Führung. Eduard Löwen konnte zwar per direktem Freistoß in der 73. Minute ausgleichen, jedoch wollte das Siegtor nicht mehr gelingen.

Die DFB-Auswahl muss innerhalb von 48 Stunden das olympische Dorf verlassen und abreisen.

