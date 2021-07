Tokio - Die Olympischen Spiele 2021 in Tokio (23. Juli bis 8. August) sind in vollem Gange. Insgesamt werden 339 neue Olympiasieger gesucht.

In unserem täglichen Liveticker gibt es alle News zu Olympia 2021 im Überblick - hier verpasst ihr also nichts:

Olympia 2021 live: Entscheidungen und Highlights vom Montag, den 26. Juli (alle Zeiten MESZ) im Überblick:

02:30 Uhr: Hockey (Männer): Deutschland - Belgien 1:3

03:30 Uhr: Schwimmen: Schmetterling (Frauen), 100 Meter Brust (Männer), 100 Meter Freistil (Frauen & Männer)

04:00 Uhr: Handball (Männer): Deutschland - Argentinien 33:25

08:00 Uhr: Wasserspringen (Männer, Synchron, 10 Meter)

08:45 Uhr: Kanu-Slalom (Männer, Einer-Canadier)

10:00 Uhr: Judo (Leichtgewicht, Frauen & Männer)

12:00 Uhr: Turnen (Männer): Mannschafts-Mehrkampf

12:50 Uhr: Fechten (Frauen-Säbel; Männer-Florett)

13:00 Uhr: Tischtennis (Mixed-Doppel)

14:15 Uhr: Hockey (Frauen): Deutschland - Indien

+++ Update 26. Juli, 10:35 Uhr: Struff fordert Djokovic in der 2. Runde +++

Nachdem Alexander Zverev bereits im Schongang das Achtelfinale des olympischen Tennis-Turniers erreichte, versucht Jan-Lennard Struff nachzuziehen. Die Hürde könnte aber kaum größer sein, Gegner ist Novak Djokovic, der in diesem Jahr bisher alle drei Grand Slams für sich entschied.

Der erste Satz ging mit 6:4 an den Serben, doch Struff hält bestens mit.

+++ Update 26. Juli, 09:21 Uhr: Sideris Tasiadis holt Bronze im Kanu-Slalom +++

Die dritte deutsche Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio ist perfekt und wieder ist es Bronze. Sideris Tasiadis wird beim Kanu-Slalom der Männer mit einer Zeit von 103.70 Sekunden Dritter.

Olympiasieger wurde Benjamin Savsek aus Slowenien, Silber ging an Lukas Rohan aus Tschechien. Für Tasiadis aus Augsburg ist es die zweite olympische Medaille, 2012 in London gewann er Silber.

+++ Update 26. Juli, 08:48 Uhr: Luka Doncic mit Gala für Sloweniens Basketballer +++

Superstar Luka Doncic hat die olympische Basketball-Auswahl Sloweniens zum Auftaktsieg gegen Argentinien geführt. Der Mann von den Dallas Mavericks steuerte beim 118:100-Sieg satte 48 Punkte bei. Daneben gelangen ihm elf Rebounds und fünf Assists, also ein Double-Double.

Bester Werfer der argentinischen Auswahl war Luis Scola mit 23 Zählern. Für Slowenien geht es in Gruppe C als nächstes gegen Gastgeber Japan, Argentinien trifft auf Spanien.

+++ Update 26. Juli, 06:51 Uhr: Alex Zverev mühelos im Achtelfinale +++

Alexander Zverev ist bei den Olympischen Spielen souverän ins Achtelfinale eingezogen. Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg hielt den 108 Plätze schlechter klassierten Kolumbianer Daniel Elahi Galan am Montag auf dem Centre Court in Tokio bestens in Schach und feierte nach 70 Minuten ein ungefährdetes 6:2, 6:2. Zverev ließ keine einzige Breakchance zu und musste nicht einmal großartig glänzen.

Erstmals richtig gefordert dürfte Zverev bei seinem Olympia-Debüt aber im Achtelfinale werden, dort wartet der erste namhafte Gegner: Entweder trifft der 24-Jährige auf den an Position 13 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego oder Nikolos Basilaschwili aus Georgien. Wie Zverev haben auch sie in dieser Saison schon Turniersiege auf der ATP-Tour gefeiert.

+++ Update 26. Juli, 05:40 Uhr: Deutsche Handballer bezwingen Argentinien +++

Die deutschen Handballer haben im zweiten Gruppenspiel ihren ersten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gewann gegen Argentinien am Ende souverän mit 33:25 (14:13) und hat einen ersten Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Zum Auftakt hatte das deutsche Team gegen Europameister Spanien mit 27:28 verloren.

Beste Torschützen der DHB-Auswahl gegen Argentinien waren die beiden Außenspieler Timo Kastening und Marcel Schiller mit je sieben Treffern. Weitere Gegner in der starken Vorrundengruppe A sind Rekordweltmeister Frankreich am Mittwoch, der EM-Dritte Norwegen am Freitag sowie Brasilien am Sonntag. Die ersten vier Teams der Sechsergruppe ziehen in die K.o.-Phase ein.

+++ Top-Thema: Nächste Bronze-Medaille für Deutschland! (9:31 Uhr) +++

Die deutschen Bogenschützinnen um Lisa Unruh haben bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille gewonnen. Unruh (Berlin), Michelle Kroppen (Jena) und Charline Schwarz (Feucht) setzten sich im Teamwettbewerb am Sonntag im Duell um Platz drei 5:1 gegen Belarus durch und holten damit die zweite deutsche Medaille in Japan.

Zuvor hatten Unruh und Co. im Yumenoshima Park Archery Field durch das 1:5 gegen das Russische Olympische Komitee (ROC) das Finale um Gold verpasst. Auf dem Weg in die Medaillenspiele waren Siege jeweils mit 6:2 gegen Taiwan und Mexiko gelungen. In gleicher Besetzung hatte das deutsche Team bei der EM in Antalya Anfang Juni die Silbermedaille gewonnen.

+++ Update, 25. Juli, 9:32 Uhr: Erste Medaille für Deutschland! (8:48 Uhr) ++

Die Wasserspringerinnen Tina Punzel/Lena Hentschel haben bei Olympia in Tokio für die erste deutsche Medaille gesorgt.

Die Europameisterinnen sicherten sich im Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett mit 284,97 Punkten Bronze. Der Sieg ging an die favorisierten Wang Han/Shi Tingmao (326,40), die China das fünfte Gold hintereinander in dieser Disziplin bescherten. Silber holten Melissa Citrini Beaulieu/Jennifer Abel (Kanada/300,78).

Für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) ist es die erste Olympiamedaille in diesem Wettbewerb seit 2008, als Ditte Kotzian und Heike Fischer in Peking ebenfalls Bronze gewonnen hatten.

+++ Update, 25. Juli, 8:35 Uhr: Auftaktpleite für deutsche Basketballer +++

Die deutschen Basketballer haben bei ihrer Rückkehr auf die Olympia-Bühne eine Enttäuschung erlebt. 13 Jahre nach dem bislang letzten Auftritt bei Sommerspielen unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl Italien zum Vorrundenauftakt in Saitama mit 82:92 (46:43) und steht in der Gruppe B schon unter Druck.

Will die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) als eines der zwei besten Teams aus der Staffel sicher ins Viertelfinale einziehen, sind am Mittwoch (03.00 Uhr MESZ) gegen Nigeria und am Samstag gegen Australien (10.20) Siege Pflicht. Auch zwei Dritte aus den drei Gruppen kommen weiter.

Topwerfer der deutschen Mannschaft in der Saitama Super Arena war Maodo Lo mit 24 Punkten. Das DBB-Team hatte sich zuletzt beim Qualifikationsturnier in Split/Kroatien für Tokio qualifiziert. Es ist die erste Olympia-Teilnahme seit Peking 2008 und die insgesamt sechste.

+++ Update, 25. Juli, 6:53 Uhr: Emotionaler Triumph! Spanierin siegt nach Krebs-Erkrankung+++

Die spanische Tennisspielerin Carla Suarez Navarro hat bei den Olympischen Spielen in Tokio einen emotionalen ersten Sieg nach überstandener Krebserkrankung gefeiert. Die 32-Jährige setzte sich in ihrem Erstrundenduell gegen die Tunesierin Ons Jabeur mit 6:4, 6:1 durch und strahlte danach über das ganze Gesicht.

"Ich freue mich sehr über den ersten Sieg seit meinem Comeback. Olympia ist ein wirklich besonderes Event für mich", sagte Suarez Navarro: "Ich fühle mich gut und habe ein wirklich gutes Match gespielt."

Im August 2020 war bei Suarez Navarro ein bösartiger Tumor im Lymphsystem festgestellt worden. Das sogenannte Hodgkin-Lymphom hatte eine sechsmonatige Chemotherapie und eine Tennispause unumgänglich gemacht. Ihr Comeback auf der Tour feierte sie bei den French Open in Paris, verlor dabei aber ebenso wie in Wimbledon in der ersten Runde, erhielt aber jeweils großen Applaus.

Suarez Navarro bestreitet, wie bereits vor ihrer Erkrankung geplant, die letzte Saison ihrer Karriere. Sie trifft in Tokio in der zweiten Runde nun auf die Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova (Tschechien).

Update, 25. Juli, 6:53 Uhr: Gold-Favoritin Barty scheitert überraschend +++

Böser Absturz für Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty: Nur zwei Wochen nach dem größten Erfolg ihrer Karriere auf dem "heiligen Rasen" ist die Gold-Favoritin bei den Olympischen Spielen in Tokio schon in der ersten Runde gescheitert. Die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste verlor bei ihren ersten Sommerspielen 4:6, 3:6 gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo.

Die Australierin Barty war in Tokio neben Lokalmatadorin Naomi Osaka die größte Anwärterin auf den Sieg im Einzel. Damit kann sie sich ganz auf die Doppel-Konkurrenz konzentrieren, dort steht die 25-jährige mit Storm Sanders im Achtelfinale.

Gegen Sorribes Tormo spielte Barty ungewohnt fehlerbehaftet und konnte nie an ihre bärenstarken Leistung in Wimbledon anknüpfen, wo sie im Halbfinale auch die deutsche Nummer eins Angelique Kerber ausgeschaltet hatte. Zwei Matchbälle konnte sie noch abwehren, den dritten nutzte die Spanierin nach 1:34 Stunden.

Update, 25. Juli, 6:05 Uhr: Matchball-Drama für deutsches Team +++

Sieben Matchbälle und doch kein Sieg: Patrick Franziska und Petrissa Solja sind im Viertelfinale des ersten Tischtennis-Wettbewerbs der Olympischen Spiele in Tokio denkbar knapp ausgeschieden. Die WM-Dritten unterlagen im Mixed trotz einer 10:6-Führung im entscheidenden Satz den Japanern Jun Mizutani/Mima Ito mit 3:4. Das dramatische Match im Metropolitan Gym dauerte 73 Minuten.

Franziska (Saarbrücken) und die Einzel-Europameisterin Solja (Langstadt) hatten zum Auftakt am Samstag ihre Pflichtaufgabe gegen die Kubaner Jorge Campos und Daniela Fonseca (4:0) souverän gelöst. Gegen den Ex-Düsseldorfer Mizutani, der 2016 in Rio Bronze gewonnen hatte, und die Weltranglistenzweite Ito hatten die Deutschen den Überraschungssieg auf dem Schläger, der letzte Punkt wollte ihnen aber nicht gelingen. Enttäuscht sackten sie nach der Niederlage zusammen.

Update, 25. Juli, 5:55 Uhr: Hockey-Frauen schlagen Olympiasieger +++

Den deutschen Hockey-Frauen ist mit einem Sieg über Olympiasieger Großbritannien ein ausgezeichneter Start in ihre Medaillen-Mission in Tokio gelungen. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger zeigte nach anfänglichen Schwierigkeiten Moral und setzte sich im Spitzenspiel gegen die Britinnen nach einer Energieleistung mit 2:1 (1:1) durch. Bei den Sommerspielen in Rio vor fünf Jahren hatte das Team Bronze gewonnen.

Im Oi Hockey Stadium ging Großbritannien bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von mehr als 31 Grad Celsius in der Vormittags-Session verdient durch Sarah Jones (13.) per Strafecke in Führung. Dieser war allerdings eine Fehlentscheidung des Schiedsrichterteams vorangegangen.

Viktoria Huse (24.) mit einem glücklichen Siebenmeter gegen Star-Torhüterin Maddie Hinch sowie Charlotte Stapenhorst (33.) drehten das Spiel.

Kapitänin Nike Lorenz lief mit einer Regenbogenbinde auf ihrem linken Stutzen auf, beide Mannschaften knieten sich zudem vor Spielbeginn hin. Im Vorfeld hatte Lorenz mit ihrem Einsatz für sexuelle Diversität für weltweites Aufsehen gesorgt, nachdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) erst mit Verzögerung eine Ausnahmegenehmigung der Regel 50.2 der Olympischen Charta ausgesprochen hatte.

+++ Update, 25. Juli, 5:35 Uhr: Erster Weltrekord durch Australien +++

Die australische Frauenstaffel über 4x100 m Freistil ist bei den Olympischen Spielen in Tokio den ersten Weltrekord geschwommen. Das Quartett mit Bronte und Cate Campbell, Meg Harris und Emma McKeon unterbot in 3:29,69 Minuten bei ihrem Finalsieg die bisherige Bestmarke von 2018 um 36 Hundertstelsekunden. Es war der dritte Olympiasieg der Australierinnen auf dieser Strecke in Folge. Silber ging an Kanada vor den USA.

+++ Update, 25. Juli, 5:05 Uhr: Mühlleitner verpasst Medaille um 13 Hundertstel +++

Schwimmer Henning Mühlleitner hat die erste deutsche Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio knapp verpasst. Der EM-Dritte von 2018 musste sich im Finale über 400 m Freistil mit Platz vier in 3:44,07 Minuten begnügen. Zu Bronze fehlten dem Vorlaufschnellsten lediglich 13 Hundertstelsekunden. Gold ging überraschend an den Tunesier Ahmed Hafnaoui.

Im Vorlauf hatte der 24-Jährige aus Neckarsulm aufhorchen lassen, als er seine Bestzeit um fast zwei Sekunden verbesserte und alle Favoriten hinter sich ließ. Er ist damit der schnellste Deutsche über diese Strecke nach Weltrekordler Paul Biedermann.

+++ Update, 24. Juli, 13:49 Uhr: Deutscher Schwimmer überrascht +++

Als schnellster Deutscher nach Weltrekordler Paul Biedermann hat Henning Mühlleitner zum Auftakt der Schwimm-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen für einen Paukenschlag über 400 m Freistil gesorgt. Der EM-Dritte von 2018 verbesserte in 3:43,67 Minuten seine eigene Bestzeit um fast zwei Sekunden und ließ als Vorlaufschnellster alle Favoriten um den Australier Elijah Winnington hinter sich.

Der 24-Jährige aus Neckarsulm, der erst nach dem Verzicht des Doppel-Weltmeisters Florian Wellbrock ins Starterfeld für Tokio gerutscht war, schwimmt damit im Finale am Sonntag (3.52 Uhr MESZ) völlig überraschend um eine Medaille. Mühlleitner sprang in der Weltjahresbestenliste auf Platz drei.

Als einziger Deutscher war Biedermann, der mit 3:40,07 von seinem WM-Triumph 2009 immer noch den Weltrekord hält, schneller. Der 19-Jährige Lukas Märtens (Magdeburg) verpasste als Zwölfter (3:46,30) den Endlauf.

+++ Update, 24. Juli, 13:42 Uhr: Hockey-Herren starten mit Gala +++

Die deutschen Hockey-Männer sind mit einem Kantersieg in ihre Medaillen-Mission in Tokio gestartet.

Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi hatte im Auftaktspiel beim souveränen 7:1 (4:1) gegen Außenseiter Kanada keine Probleme. Damit sammelte der Olympiasieger von 2008 und 2012 auf dem Weg zum fünften Edelmetall in Folge eine gehörige Portion Selbstvertrauen.

Im Oi Hockey Stadium brach Lukas Windfeder bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius nach elf Minuten den Bann für die "Honamas". Keegan Pereira (16.) gelang im zweiten Viertel zwischenzeitlich der Ausgleich für die Kanadier, die vom Deutschen Andre Henning trainiert werden.

Torjäger Christopher Rühr sorgte mit einem Doppelpack (22., 25.) aber schnell wieder für klare Verhältnisse für die überlegene Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Windfeder erhöhte für den Vize-Europameister mit der zweiten verwandelten Strafecke kurz vor der Pausensirene (28.).

Routinier Martin Häner war in seinem 263. Länderspiel ebenfalls per Strafecke erfolgreich (44.), Niklas Bosserhoff (59.) und der zuletzt verletzte Mats Grambusch (60.) trafen spät zum Endstand. Vor fast genau fünf Jahren in Rio de Janeiro, als die DHB-Auswahl Bronze holte, hatte es zum Start ebenfalls einen Sieg gegen Kanada (6:2) gegeben.

+++ Update, 24. Juli, 13:21 Uhr: Erstes Gold für Japan +++

Der Rio-Dritte Naohisa Takato hat das erste Gold für Gastgeber Japan bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen.

Der dreimalige Judo-Weltmeister setzte sich am Samstag im Finale im Superleichtgewicht (bis 60 kg) gegen den Taiwanesen Yang Yung Wei durch. Die beiden Bronzemedaillen sicherten sich der Kasache Jeldos Smetow und der Franzose Luka Mkheidze.

Moritz Plafky (Hennef) war in der ersten Runde gegen den belgischen Europameister Jorre Verstraeten ausgeschieden.

+++ Update, 24. Juli, 13:10: Schwimmen - Heidtmann verpasst Finale +++

Seinen eigenen deutschen Rekord verpasste Lagenschwimmer Jacob Heidtmann nur um eine Hundertstelsekunde, das Finale aber deutlich: Seine offene Rechnung mit den Olympischen Spielen konnte der 26-Jährige in Tokio nicht begleichen. In 4:12,09 Minuten scheiterte der Elmshorner, der in Kalifornien beim US-Starcoach David Marsh trainiert, als Vorlaufzwölfter.

"Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das ist die zweitschnellste Zeit jemals von mir, daher ganz gut", sagte Heidtmann dem ZDF: "Ich fühle mich aber in einer Form, mit der ich noch schneller schwimmen sollte." Kleiner Trost: Auch Topfavorit Daiya Seto schied aus, dem viermaligen Weltmeister aus Japan fehlten 32 Hundertstel zu Rang acht - Heidtmanns Rückstand betrug fast zwei Sekunden.

Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro hatte der WM-Fünfte von 2015 seinen deutschen Rekord unterboten, wurde als Fünfter aber wegen eines technischen Fehlers bei der Wende disqualifiziert. "Ich habe es noch im Kopf", hatte Heidtmann gesagt und sich auf die "Chance, das geradezurücken", gefreut.

+++ Update, 24. Juli, 12:53 Uhr: Shadalov scheitert früh +++

Hamsat Shadalov ist beim olympischen Box-Turnier bereits an der Auftakthürde gescheitert. Der 22 Jahre alte Berliner verlor am Samstag im Federgewicht (bis 57 kg) gegen den Argentinier Mirco Jehiel Cuello knapp mit 2:3 nach Punkten.

Shadalov war mit Goldambitionen nach Tokio gereist. "Ich gehe da nicht hin, um Bronze zu holen", hatte der talentierte und ehrgeizige Boxer im Vorfeld gesagt. Nun ist das Turnier für ihn bereits nach drei Runden beendet.

+++ Update, 24. Juli, 10:57 Uhr: Handballer sauer nach Pleite gegen Spanien +++

Die deutschen Handballer haben einen erfolgreichen Olympia-Auftakt verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor gegen Europameister Spanien denkbar knapp mit 27:28 (13:12) und musste auf dem Weg zur angestrebten Medaille erstmal einen Dämpfer einstecken.

Bester Torschütze der DHB-Auswahl im Yoyogi National Stadium von Tokio war der Kieler Steffen Weinhold mit fünf Treffern. In den weiteren Partien der Vorrundengruppe A trifft das deutsche Team auf Argentinien, Frankreich, Norwegen und Brasilien. Die ersten vier Mannschaften der Sechsergruppe ziehen ins Viertelfinale ein.

"Wir haben heute viele Dinge richtig gemacht. Und in den letzten beiden Minuten sind dann Sachen passiert, die man im Handball nicht sehen möchte", sagte Johannes Bitter nach der Partie über die hektische Schlussphase. Er müsse sich zwei Aktionen nochmal genauer anschauen. "Aber wir haben einen Gegenspieler gesehen, der mit Absicht den Ball nass gemacht hat, damit wir einen Nachteil haben", sagte der Torwart: "Vielleicht spielt man auf diesem Niveau so. Wir machen das nicht."

+++ Update, 24. Juli, 11:03 Uhr: Ecuadorianer Carapaz siegt im Straßenrennen +++

Der Tour-Dritte Richard Carapaz aus Ecuador ist Olympiasieger im Straßenrennen.

Der 28 Jahre alte Radprofi sicherte sich bei den Sommerspielen in Tokio nach 234 km am Fuji International Speedway die Goldmedaille, als erster seines südamerikanischen Landes. Silber ging im Foto-Finish an den Belgier Wout van Aert, Bronze holte Tour-Champion Tadej Pogacar aus Slowenien. Die deutsche Medaillenhoffnung Maximilian Schachmann aus Berlin wurde Zehnter.

+++ Update, 24. Juli, 10:18 Uhr: Südkorea mit Bogenschießen-Gold +++

Die Bogenschützen aus Südkorea haben bei der olympischen Premiere im Mixed-Wettbewerb erwartungsgemäß die Goldmedaille gewonnen. An San und der erst 17-jährige Kim Je Deok wurden ihrer Favoritenrolle im Turnierverlauf gerecht und siegten letztlich im Finale mit 5:3 gegen Gabriela Schloesser und Steve Wijler aus den Niederlanden. Schon in Rio hatten die südkoreanischen Schützen vier von damals vier möglichen Goldmedaillen geholt.

Michelle Kroppen (Jena) und Florian Unruh (Fockbek) waren bereits früh gescheitert. Das Duo des Deutschen Schützenbundes (DSB) unterlag im Achtelfinale den späteren Bronzemedaillengewinnern Alejandra Valencia/Luis Alvarez aus Mexiko mit 2:6. Unruhs Ehefrau Lisa, die 2016 in Rio Silber im Einzel gewonnen hatte, hatte sich nicht für den Mixed-Wettbewerb qualifiziert.

An und Kim zeigten bereits in der Einzelqualifikation am Freitag herausragende Leistungen, beide schossen sich mit großem Vorsprung auf Rang eins. Im Mixed geriet das südkoreanische Duo nie ernsthaft in Gefahr. Einem 6:0 im Achtelfinale gegen Bangladesch folgte im Viertelfinale ein 6:2 gegen Indien, ehe im Halbfinale gegen Deutschland-Bezwinger Mexiko ein 5:1-Erfolg gelang.

Am Sonntag steht im Bogenschießen der Teamwettbewerb der Frauen an.

+++ Update, 24. Juli, 9:58 Uhr: IOC warnt Athleten vor Strafen bei weiteren "eklatanten" Verstößen +++

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat bei weiteren "eklatanten" Hygieneverstößen von Athleten und Funktionären bei den Olympischen Spiele in Tokio vor Maßnahmen gewarnt. Bei der Eröffnungsfeier am Freitagabend waren mehrere Athleten aus Kirgisistan und Tadschikistan aufgefallen, die keine Maske trugen. Auch bei den zwei pakistanischen Fahnenträgern fehlte der Mund-Nasen-Schutz.

Im Playbook des IOC heißt es, dass Athleten jederzeit eine Maske zu tragen haben, außer beim "Training, Essen, Trinken oder während der Interviews".

Christophe Dubi, IOC-Exekutivdirektor für die Spiele in Tokio, nannte in Bezug auf die Verstöße keine Nationen oder Athleten namentlich und ließ offen, ob bereits disziplinarische Maßnahmen eingeleitet werden. Sollten weitere schwere Regelverstöße vorliegen, werde das IOC laut Dubi aber umgehend handeln.

"Wenn es eklatante und unhaltbare Regelverstöße gibt, werden wir definitiv Maßnahmen ergreifen. Aber es ist wichtig, dass wir dieses Thema immer wieder ansprechen, damit die Masken getragen werden", sagte Dubi.

+++ Update, 24. Juli, 9:53 Uhr: Ludwig/Kozuch patzen zum Auftakt +++

Fahnenträgerin Laura Ludwig ist mit einer knappen Niederlage in das olympische Beachvolleyball-Turnier gestartet. Einen Tag nach der Eröffnungsfeier verlor die Rio-Olympiasiegerin an der Seite von Margareta Kozuch trotz eines Matchballs gegen die Schweizerinnen Nina Betschart/Tanja Hüberli mit 1:2 (25:23, 20:22, 14:16).

Den ersten Durchgang gewannen Ludwig/Kozuch (Hamburg) nach der Abwehr von drei Satzbällen, im zweiten schnupperten sie beim Stand vom 20:20 schon am Sieg. Im entscheidenden Satz reichten dann auch eine 8:5-Führung sowie ein Matchball beim Stand von 14:13 nicht.

Ludwig/Kozuch (Hamburg) haben dennoch gute Chancen auf das Achtelfinale. Weil Marketa Slukova und Barbora Hermannova (Tschechien) nach einer Corona-Infektion nicht antreten können, hat das deutsche Duo bereits einen Sieg auf dem Konto. Verbliebener Gruppengegner im Shiokaze Park ist das japanische Team Miki Ishii/Megumi Murakami am Montag (13.00 MESZ).

+++ Update, 24 Juli, 7:50 Uhr: Geschke schockiert von positivem Test +++

Radprofi Simon Geschke hat nach seinem positiven Coronatest bei den Olympischen Spielen in Japan zunächst an einen Irrtum geglaubt.

"Das war ein großer Schock. Ich habe eigentlich gedacht, dass der positive Test ein Fehler war", sagte der 35-Jährige im "ZDF". Im Straßenrennen am Samstag konnte der Berliner damit nicht an den Start gehen.

"Wir haben morgens einen Spucktest gemacht, und diese Tests sind ein bisschen sensibler", sagte Geschke: "Die können schon ausschlagen, wenn man sich vorher die Zähne geputzt hat. Das war bei mir der Fall, und deshalb dachte ich, dass es ein Fehler gewesen sein muss." Das Ergebnis des PCR-Tests am Abend habe "es dann bestätigt, wenn auch sehr schwach."

Dem Zimmerkollegen von Emanuel Buchmann gehe es "emotional natürlich nicht so gut, gesundheitlich aber sehr gut". Er habe eine "geringe Virusbelastung", bei der wohl "nicht jeder Test ausgeschlagen hätte". Neben Buchmann, der am Samstag wiederholt negativ getestet wurde, treten Medaillenanwärter Maximilian Schachmann sowie Nikias Arndt im Rennen am Mount Fuji für Deutschland an.

Geschke vermutet, dass er sich noch vor der Reise nach Japan infiziert haben könnte. "Ich bin von der Tour de France direkt nach Tokio geflogen, und ich denke, dass es wahrscheinlich am Flughafen war", sagte er: "Ich bin von Paris Charles de Gaulle geflogen, wo an dem Tag wirklich viel los war." Am wichtigsten sei Geschke jedoch, "dass alle anderen fahren können".

+++ Update, 24. Juli, 7:15 Uhr: Deutschland-Achter souverän im Finale +++

Der Deutschland-Achter ist stark ins Unternehmen Gold gestartet und mit einem souveränen Vorlauf-Sieg ins Finale der olympischen Ruderwettbewerbe von Tokio am Freitag eingezogen.

Die Crew um Schlagmann Hannes Ocik, die zuletzt dreimal in Serie WM-Gold geholt hat, gewann ihr Rennen am Samstagmittag nach einem starken Finish vor den USA und sicherte sich damit das direkte Ticket für den Endlauf.

Der eigentlich für Montag geplante Vorlauf war kurzfristig vorverlegt worden, da der Weltverband FISA für den ursprünglichen Renntermin "starken Wind und starke Böen" erwartet.

Das Flaggschiff des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) hatte zuletzt 2012 in London Gold gewonnen, von der damaligen Besatzungen sind noch Steuermann Martin Sauer und Richard Schmidt in Japan dabei.

+++ Update, 24. Juli, 6:58 Uhr: Skandal! Algerier verweigert Judo-Kampf gegen Israeli +++

Der algerische Judoka Fethi Nourine hat bei den Olympischen Spielen in Tokio für einen Skandal gesorgt.

Der 30-Jährige zog seine Teilnahme in der Klasse bis 73 kg zurück, um im Falle eines Auftaktsieges nicht in der zweiten Runde gegen den Israeli Tohar Butbul antreten zu müssen. Der Judo-Weltverband (IJF) suspendierte daraufhin Nourine sowie seinen Trainer Amar Benikhlef vorläufig und leitete weitere Ermittlungen ein.

Nourine und Benikhlef hatten ihre Entscheidung am Donnerstagabend einem algerischen Fernsehsender mitgeteilt und mit ihrer politischen Unterstützung für Palästina begründet. "Wir haben viel gearbeitet, um die Olympischen Spiele zu erreichen, (...) aber die palästinensische Sache ist größer als all das", sagte er. Das Olympische Komitee Algeriens entzog den beiden umgehend die Akkreditierung für die Spiele. Bereits bei der WM 2019 hatte sich Nourine geweigert, gegen Butbul anzutreten.

+++ Update, 24. Juli, 6:44 Uhr: Erste Olympia-Medaille geht an China +++

Die chinesische Sportschützin Yang Qian hat die erste Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio gewonnen.

Die Asienmeisterin setzte sich im Finale mit dem Luftgewehr am Samstag mit 251,8 Ringen vor der für das Russische Olympische Komitee startenden Anastasiia Galaschina (251,1) und Nina Christen (Schweiz/230,6) durch. Die deutsche Starterin Jolyn Beer (Lochtum) hatte das Finale verpasst, die Sportsoldatin war in der Qualifikation 17. geworden.

