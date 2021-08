Tokio - Die Olympischen Spiele 2021 in Tokio (23. Juli bis 8. August) sind in vollem Gange. Insgesamt werden 339 neue Olympiasieger gesucht.

In unserem täglichen Liveticker gibt es alle News zu Olympia 2021 im Überblick - hier verpasst ihr also nichts:

Olympia 2021 live: Entscheidungen und Highlights am 1. August im Überblick:

7:30 Uhr: Tischtennis der Frauen: Mannschafts-Wettbewerb mit Deutschland gegen Australien (Achtelfinale)

9:30 Uhr: Tennis der Männer: Einzel-Finale mit Alexander Zverev gegen Karen Khachanov

10:00 Uhr: Beachvolleyball der Frauen: Laura Ludwig/ Margareta Kozuch gegen Agatha Bednarczuk/ Eduarda Santos Lisboa (Achtelfinale)

12:30 Uhr: Tischtennis der Männer: Mannschafts-Wettbewerb mit Deutschland gegen Portugal (Achtelfinale)

12:30 Uhr: Handball der Männer: Letzter Gruppenspieltag mit Deutschland gegen Brasilien

14:50 Uhr: Leichtathletik der Männer: Finale über 100 Meter

Olympia 2021 live: Deutsche Medaillengewinner im Überblick:

Gold: Dressur-Equipe (Isabell Werth mit Bella Rose, Dorothee Schneider mit Showtime, Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera), Ricarda Funk im Kanu-Slalom (K-1), Jessica von Bredow-Werndl (mit Dalera) im Dressur-Einzel, Alexander Zverev im Tennis (Einzel)

Silber: Isabell Werth (mit Bella Rose) im Dressur-Einzel, Eduard Trippel - Judo (bis 90 kg), Leichter Doppelzweier (Jonathan Rommelmann und Jason Osborne) im Rudern, Deutschland-Achter (2000 Meter)

Bronze: Sideris Tasiadis im Kanu-Slalom (C-1), Bogenschießen-Mannschaft (Michelle Kroppen, Charline Schwarz, Lisa Unruh), Tina Punzel & Lena Hentschel (Drei-Meter Synchronspringen), Sarah Köhler (1500 Meter Freistil), Patrick Hausding und Lars Rüdiger (Drei-Meter Synchronspringen), Andrea Herzog (Canadier-Slalom), Anna-Maria Wagner - Judo (bis 78 kg), Hannes Aigner - Kanu-Slalom, Dimitrij Ovtcharov - Tischtennis, Judo-Mixed-Team

+++ Update, 1. August 12:02 Uhr, Medaillen-Traum für Popp geplatzt +++

Ringer Eduard Popp hat keine Chance mehr auf eine Medaille. Nachdem der Deutsche im Viertelfinale in der griechisch-römischen Klasse bis 130 kg gegen Riza Kayaalp verloren hatte, schied der topgesetzte Türke im Halbfinale gegen den Kubaner und dreimaligen Olympiasieger Mijain Lopez Nunez aus. Damit bleibt dem 30 Jahre alten Popp der Einzug in die Hoffnungsrunde verwehrt.

+++ Update, 1. August 11:37 Uhr, Zverev mit Machtdemonstration - Gold im Tennis-Einzel geht nach Deutschland +++

Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen als erster deutscher Tennisprofi die Goldmedaille im Männer-Einzel gewonnen. Der 24-jährige Hamburger siegte am Sonntag im Finale souverän mit 6:3, 6:1 gegen Karen Khachanov (ROC) und feierte den größten Erfolg seiner Karriere.

+++ Update, 1. August 11:10 Uhr, Sensation! Ludwig/Kozuch stehen im Viertelfinale +++

Die deutschen Volleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kozuch sorgten im Beachvolleyball-Achtelfinale gegen die favorisierten Gegnerinnen Agatha Bednarczuk und Eduarda Santos Lisboa für eine Sensation. Das deutsche Duo bezwang die Brasilianerinnen mit 2:1-Sätzen (21:19, 19:21, 16:14) und erreicht damit doch etwas überraschend das Viertelfinale von Tokio.

Damit verwehrte Ludwig der 38-jährigen Agatha auch die erfolgreiche Revanche für das Olympia-Finale von 2016. Gegen Agatha und ihre damalige Mitspielerin Barbara Seixas hatte Ludwig mit Kira Walkenhorst das Finale in Rio gewonnen.

+++ Update, 1. August 11:04 Uhr, Zverev auf Kurs Richtung Olympia-Gold +++

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev hat sich im Einzel-Finale gegen den Russen Karen Chatschanow den ersten Satz mit 6:3 gesichert.

+++ Update, 1. August 10:09 Uhr, Golf-Gold an den US-Amerikaner Schauffele +++

Der 27 Jahre alte US-Amerikaner Xander Schauffele hat sich in Tokio die Gold-Medaille im olympischen Golf-Turnier gesichert. Der Kalifornier, der auch den deutschen Pass besitzt, setzte sich nach vier Runden auf dem Par-71-Platz mit 266 Schlägen durch und holte damit das erste Gold für die Golfnation seit dem Mannschafts-Triumph 1904 in St. Louis.

Die Silber-Medaille ging mit einer herausragenden 61er-Schlussrunde und insgesamt 267 Schlägen an den in Südafrika geborenen Slowaken Rory Sabbatini. Nicht über das Mittelfeld hinaus kamen die beiden deutschen Starter. Nach einer abschließenden 67er-Runde am Sonntag belegte Hurly Long (St. Leon-Rot) mit 277 Schlägen den 33. Platz. Drei Schläge mehr benötigte der Düsseldorfer Maximilian Kieffer, der auf seiner Schlussrunde 71 Schläge benötigte und auf Position 45 landete.

+++ Update, 1. August 09:55 Uhr, Schweizerin Bencic verpasst Gold-Double +++

Die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic hatte nach ihrer Gold-Medaille im Einzel auch die Chance, im Doppel die Gold-Medaille zu gewinnen. Doch im Finale unterlag sie mit ihrer Partnerin Viktorija Golubic den Tschechinnen Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova mit 5:7, 1:6.

Dennoch zeigte sich die 24-jährige Bencic auch nach der Doppel-Niederlage stolz über ihre Gesamtleistung bei Olympia in Tokio. "Ich kann nicht glauben, dass ich zwei Medaillen habe und eine davon Gold ist", hatte Bencic bereits nach ihrem Einzeltriumph mit 7:5, 2:6, 6:3 gegen Marketa Vondrousova gesagt.

+++ Update, 1. August 09:20 Uhr, Geburtstagskind Punzel landet auf Platz 7 +++

Wassersprung-Europameisterin Tina Punzel hat das perfekte Geschenk an ihrem 26. Geburtstag verpasst. Die Olympia-Dritte im Synchronspringen belegte im Einzelwettbewerb vom 3-m-Brett den siebten Platz. Der Rückstand der Dresdnerin auf den Bronzerang betrug nach einem Patzer im zweiten Durchgang beim Dreieinhalb-Vorwärtssalto deutliche 41 Punkte.

Ihre Dominanz vom Brett unterstrich derweil Shi Tingmao. Die 29 Jahre alte Chinesin setzte sich mit 383,50 Punkten souverän durch und holte wie schon 2016 in Rio de Janeiro Doppel-Gold. Rang zwei sicherte sich Landsfrau Wang Han vor der Amerikanerin Krysta Palmer.

+++ Update, 1. August 09:04 Uhr, Deutsche Tischtennis-Frauen erreichen Viertelfinale +++

Die deutschen Tischtennis-Frauen sind mit einem ungefährdeten Sieg gegen Australien ins Viertelfinale des Teamwettbewerbs eingezogen. Das Trio von Bundestrainerin Jie Schöpp bezwang Außenseiter Australien mit 3:0 und gab dabei nur zwei Sätze ab. Der nächste Gegner für die deutsche Mannschaft, die 2016 in Rio Silber geholt hatte, wird am Montag (3.00 Uhr MESZ) zwischen Südkorea und Polen ermittelt.

Petrissa Solja und Shan Xiaona (Langstadt/Berlin) gewannen zunächst das Doppel gegen Michelle Bromley und Melissa Tapper, die wegen einer Lähmung am rechten Arm schon an Paralympics teilgenommen hat, klar mit 3:0. In den Einzeln machten Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg), die zwei Sätze abgab, und EM-Finalistin Shan Xiaona bei ihrem ersten Einsatz in Tokio alles klar.

+++ Update, 1. August 05:05 Uhr, Sarah Gambetta mit Platz acht im Kugelstoß-Finale +++

Die deutsche Kugelstoß-Meisterin Sara Gambetta hat sich in ihrem ersten olympischen Finale teuer verkauft und mit persönlicher Bestleistung den achten Platz belegt. Beim Sieg der chinesischen Weltmeisterin Gong Lijiao steigerte die 28-Jährige aus Halle/Saale ihren Hausrekord um zwei Zentimeter auf 18,88 m. In den Medaillenkampf konnte sie damit aber nicht eingreifen.

Gong setzte sich mit starken 20,53 m deutlich vor der Amerikanerin Raven Saunders (19,79) durch. Als Dritte (19,62) holte Peking- und London-Olympiasiegerin Valerie Adams aus Neuseeland zwei Monate vor ihrem 37.Geburtstag ihre vierte Medaille bei Sommerspielen.

+++ Update, 1. August, 04:25 Uhr, Hockey-Männer ziehen ins Halbfinale ein +++

Rio-Revanche geglückt, der Goldtraum lebt: Die deutschen Hockey-Männer haben das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi gewann im Viertelfinale gegen Olympiasieger Argentinien mit 3:1 (1:0) und greift in Tokio nach olympischem Edelmetall.

Verteidiger Lukas Windfeder mit einem Doppelpack (19. und 48.) und Timm Alexander Herzbruch (40.) trafen jeweils nach Strafecken. Der Gegentreffer acht Minuten vor dem Ende brachte den deutschen Sieg nicht mehr in Gefahr.

+++ Update, 1 August, 04:24 Uhr Uhr: Wellbrock holt Bronze über 1500m Freistil +++

Florian Wellbrock hat in Tokio seine erste Medaille gewonnen. Drei Tage nach dem vierten Platz über 800 m Freistil holte sich der Doppel-Weltmeister im Finale über 1500 m in 14:40,91 Minuten Bronze, nachdem er bis 50 Meter vor Schluss geführt hatte.

Der Amerikaner Robert Finke siegte wie schon über 800 m, Silber ging an den ukrainischen WM-Zweiten Michailo Romantschuk. Eine Goldchance hat der 23-Jährige aus Magdeburg noch: Am kommenden Donnerstag startet er in der Bucht von Tokio als Mitfavorit über zehn Kilometer im Freiwasser.

+++ Update, 1. August, 04:05 Uhr: Mihambo mit starkem letzten Versuch im Weitsprung-Finale +++

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo ist mit kleineren Anlaufschwierigkeiten und einem Ausrufezeichen ins Unternehmen Olympia-Gold gestartet. Die 27 Jahre alte Heidelbergerin kam am Sonntagmorgen in der Qualifikation im letzten Versuch auf die Saisonbestleistung von 6,98 m und überbot damit die für den direkten Einzug ins Finale nötigen 6,75 deutlich.

Als insgesamt Zweitbeste hinter der Serbin Ivana Spanovic (7,00) und vor London-Olympiasiegerin Brittney Reese aus den USA zog Deutschlands Sportlerin des Jahres in die Entscheidung der besten zwölf am Dienstag (03.50 Uhr) ein.

+++ Update, 1. August , 03:45 Uhr, Krause souverän im Hindernis-Finale +++

Europameisterin Gesa Felicitas Krause ist ohne Probleme ins Finale über 3000 m Hindernis eingezogen. Zwei Tage vor ihrem 29. Geburtstag kam Krause in ihrem Vorlauf auf Platz zwei und erreichte damit sicher die Entscheidung am Mittwoch (13.00 Uhr).

Bei bereits am Morgen 38 Grad kam Krause in 9:19,62 Minuten hinter der früheren Vizeweltmeisterin Courtney Frerichs aus den USA (9:19,34) und vor Kenias Weltmeisterin Beatrice Chepkoech (9:19,62) ins Ziel, sie machte dabei einen starken Eindruck.

+++ Update, 31. Juli, 19 Uhr: Tennis-Finale mit Zverev als deutsches Highlight am Sonntag +++

Am 10. Wettkampftag sticht aus deutscher Sicht das Finale der Tennis-Männer heraus. Ab 9:30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit steht dann Alexander Zverev dem Russen Karen Chatschanow gegenüber und will sich nach dem Coup über Novak Djokovic mit der Goldmedaille belohnen.

+++ Update, 31. Juli, 16:45 Uhr: Tennis-Gold bei den Frauen geht in die Schweiz +++

Belinda Bencic hat sich die Goldmedaille im Tennis-Einzel der Frauen gesichert. Die Weltranglisten-Zwölfte aus der Schweiz setzte sich im Finale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova mit 7:5, 2:6 und 6:3 durch.

+++ Update, 31. Juli, 15:40 Uhr: Klarer Sieg für Dreamteam hilft DBB-Auswahl +++

Mittlerweile ist es amtlich: Die deutschen Basketballer haben das Viertelfinale erreicht. Denn die USA setzten sich gegen Tschechien deutlich mit 119:84 durch. Wer der Gegner in dem K.o.-Spiel am Dienstag sein wird, entscheidet sich am Sonntag bei der Auslosung.

+++ Update, 31. Juli, 15:18 Uhr: US-Basketballer vergrößern Vorsprung deutlich +++

Vor dem letzten Viertel zwischen den USA und Tschechien liegen die Favoriten mit 22 Punkten in Führung. Damit scheint die erwartete Schützenhilfe made in USA für das DBB-Team Wirklichkeit zu werden.

+++ Update, 31. Juli, 14:52 Uhr: Jamaika räumt alle Medaillen im 100-Meter-Finale der Frauen ab +++

Für Shelly-Ann Fraser-Pryce hat es am Ende nicht zum dritten Olympiasieg gereicht, aber die 34-Jährige gewann Silber hinter Titelverteidigerin Elaine Thompson-Herah. Die Siegerin stellte mit 10,61 Sekunden einen neuen olympischen Rekord auf, Fraser-Pryce blieb mit 10,74 Sekunden sogar eine Hundertstel über ihrer Halbfinalzeit.

Auch die Bronzemedaille ging nach Jamaika, denn Shericka Jackson (10,76) hielt die Ivorerin Marie-Josee Ta Lou (10,91) hinter sich.

+++ Update, 31. Juli, 14:45 Uhr: US-Basketballer zur Pause knapp in Führung +++

Die Schützenhilfe für die deutschen Basketballer nimmt Konturen an. Nach einem Fehlstart führt das Team USA zur Halbzeit mit 47:43 gegen Tschechien. Bei einem solchen Vorsprung wäre die DBB-Auswahl sicher als einer der beiden besten Gruppendritten im Viertelfinale, bevor die Gruppe C morgen wieder dran ist.

+++ Update, 31. Juli, 14:30 Uhr: Schnellste Frau der Welt gesucht - mit drei Jamaikanerinnen +++

Um 14:50 Uhr steht mit dem 100-Meter-Sprint-Finale der Frauen der letzte Höhepunkt des Wettkampftages an. Dann wird die Frage nach der schnellsten Frau der Welt beantwortet.

Kann Elaine Thompson-Herah ihren Coup von Rio de Janeiro wiederholen? Doch Topfavoritin ist Shelly-Ann Fraser-Pryce, die Goldmedaillengewinnerin von Peking und London. Mit Shericka Jackson steht eine dritte Jamaikanerin im Finale.

Aus Europa sind drei Sprinterinnen dabei: Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji aus der Schweiz sowie die Britin Daryll Neita. Dazu kommen die US-Amerikanerin Teahna Daniels und Marie-Josee Ta Lou von der Elfenbeinküste.

+++ Update, 31. Juli: 13:57 Uhr: DBB-Team drückt USA gegen Tschechen die Daumen +++

Die US-Amerikaner müssen mit drei oder mehr Punkten gegen Tschechien gewinnen, dann ist auch das deutsche Basketball-Team im Viertelfinale.

+++ Update, 31. Juli: 13:56 Uhr: Beide Deutschen schon raus +++

Kurzes Vergnügen für Daniel Jasinski und Clemens Prüfer. Die beiden Deutschen verpassen den Sprung unter die besten acht nach drei Durchgängen und können somit nicht mehr in den Medaillenkampf eingreifen. Der Schwede Daniel Stahl führt momentan.

+++ Update, 31. Juli: 13:09 Uhr: Deutsche Diskus-Asse greifen nach Medaillen +++

Erste Medaillenchance für die deutschen Leichtathleten im Diskuswurf der Männer. Daniel Jasinski möchte seinen Medaillencoup aus Tokio wiederholen. Auch Clemens Prüfer mischt im Finale der besten Acht mit und hat Außenseiterchancen.

+++ Update, 31. Juli: 12:24 Uhr: Georgische Judokas müssen Olympisches Dorf verlassen +++

Die Olympia-Organisatoren haben ihre Drohung in die Tat umgesetzt und die ersten Athleten wegen Verstößen gegen die Coronaregeln von den Spielen ausgeschlossen. Dabei handelt es sich um zwei Judoka aus Georgien, wie das Nationale Olympische Komitee des Landes nach Angaben japanischer Medien am Samstag bestätigte. Beide haben unerlaubt das Olympische Dorf verlassen.

Alle Sportlerinnen und Sportler müssen sich wie auch die Journalisten und Funktionäre in Tokio an die sogenannten Playbooks halten. Zuwiderhandlungen werden bestraft, Geldbußen und auch die Ausweisung aus Japan sind bei schweren Verstößen möglich. Die Judo-Wettbewerbe im Nippon Budokan endeten mit dem Mixed-Teamwettbewerb am Samstag.

+++ Update, 31. Juli: 12:09 Uhr: DBB-Team patzt und muss zittern +++

Am Ende waren die Australier zu stark, die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muss sich dem Favoriten mit 76:89 und damit 13 Punkten Abstand geschlagen gegeben. Dadurch benötigt die DBB-Auswahl nun Schützenhilfe. Wenn die USA gegen Tschechien mit mindestens zwei Punkten Vorsprung gewinnen, steht das Team von Bundestrainer Henrik Rödl auch als Gruppendritter im Viertelfinale.

+++ Update, 31. Juli: 11:36 Uhr: Djokovic tritt nicht zum Mixed an +++

Nach der verpassten Bronzemedaille im Einzel, zieht der Serbe im Mixed zurück. Als Begründung wird eine Schulterverletzung angegeben. Damit hat das australische Duo Ashleigh Barty/John Peers kampflos die Bronzemedaille gewonnen.

+++ Update, 31. Juli: 11:03 Uhr: Bronze für Deutschland im Judo +++

Das deutsche Judo-Mixed-Team hat sich die Bronzemedaille gesichert. Im Kampf gegen die Niederlande setzten sich Anna-Maria Wagner und Co. mit 4:2 durch.

Der Wettbewerb wurde erstmals im Rahmen von Olympia ausgetragen.

+++ Update, 31. Juli: 11:01 Uhr: DBB-Team mit knappem Rückstand +++

Zur Halbzeit liegt das deutsche Basketball-Team im letzten Gruppenspiel mit 40:44 knapp in Rückstand. Aktuell würde dies Platz drei bedeuten und damit das Zittern ums Weiterkommen.

+++ Update, 31. Juli: 10:56 Uhr: Djokovic vergibt erste Medaillenchance +++

Der Weltranglisten-Erste verpasst eine Medaille im Einzel. Mit 3:6 unterliegt er Carreno Busta im dritten Satz, wodurch der Spanier Rang drei im Einzelturnier belegt. Djokovic bleibt noch eine Medaillenchance im Mixed.

+++ Update, 31. Juli: 10:20 Uhr: Basketballer kämpfen um Platz zwei +++

Die deutschen Basketballer kämpfen im abschließenden Gruppenspiel um Rang zwei in der Gruppe. Voraussetzung dafür ist ein Sieg mit mindestens +7 gegen Australien.

+++ Update, 31. Juli: 10:01 Uhr: Djokovic holt sich Satzausgleich +++

Lebenszeichen vom Serben, der sich den zweiten Satz gegen Carreno Busta im Tie-Break geholt hat.

+++ Update, 31. Juli: 9:22 Uhr: Nach mehreren Protesten: Deutsche Staffel darf starten +++

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat erfolgreich um den Final-Start seiner Mixed-Staffel über 4x400 m bei den Olympischen Spielen in Tokio gekämpft.

Einem erneuten Protest wurde am Samstagmorgen stattgegeben, der Endlauf in der olympischen Premiere dieser Disziplin findet nun am Samstag (14.35 Uhr MESZ) mit neun Teams statt. Dies teilte der DLV mit.

Die USA hatten am Freitag ihren Vorlauf, in dem auch die Deutschen am Start waren, souverän gewonnen. Wegen eines vermeintlichen Wechselfehlers waren sie zwischenzeitlich aus der Wertung genommen worden. Auch die Dominikanische Republik stand wegen eines Regelverstoßes vor dem Aus. Beide Nationen legten erfolgreich Protest ein und begründeten dies mit organisatorischen Abläufen.

Nun dürfen aber neun, statt der vorgesehenen acht Teams, an den Start gehen.

+++ Update, 31. Juli: 9:05 Uhr: Satz 1 futsch! Djokovic in Rückstand +++

Novak Djokovic verliert den ersten Satz gegen Carreno Busta mit 4:6 und droht damit seine erste Medaillenchance zu verspielen.

+++ Update, 31. Juli: 9:01 Uhr: Djokovic kämpft um Bronze +++

Nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen Alexander Zverev möchte Novak Djokovic nun zumindest die Bronzemedaille gewinnen. Sein Gegner auf dem Center Court des Ariake Tennis Park ist der Spanier Pablo Carreno Busta.

Das Kuriose: Als zweites Spiel nach 15 Uhr auf dem Ariake Tennis Park Court 1 ist das Spiel um Bronze im Mixed angesetzt. Auch da spielt Djokovic - an der Seite von Nina Stojanovic. Gegner sind die Australier Ashleigh Barty und John Peers.

+++ Update, 31. Juli: 8:13 Uhr: Beer schießt um Medaille +++

Sportschützin Jolyn Beer ist ins Finale im KK-Dreistellungskampf eingezogen. Die 27 Jahre alte Sportsoldatin aus Neustadt am Rübenberge kam in der Qualifikation in der Addition aus Kniend-, Liegend- und Stehend-Anschlag mit 1178 Ringen auf Rang drei und erreichte souverän das Finale der besten Acht.

In ihrer Nebendisziplin Luftgewehr hatte Beer in der Vorwoche den Finaleinzug noch klar verpasst. Bislang sind die deutschen Sportschützen in Japan ohne Medaille. In Rio hatte Barbara Engleder im Dreistellungskampf Gold gewonnen, direkt im Anschluss beendete die Niederbayerin ihre Karriere.

+++ Update, 31. Juli: 5:25 Uhr: Nach Quarantäne - Geschke darf nach Hause fliegen

Der deutsche Radprofi Simon Geschke darf nach zwei negativen Coronatests die Quarantäne in Tokio vorzeitig verlassen und soll am Sonntag die verspätete Heimreise nach Deutschland antreten. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Samstag mit.

"Wir haben im intensiven Austausch zwischen unserem Leitenden Olympiaarzt Prof. Dr. Bernd Wolfarth, den Behörden und der Medizinischen Kommission des IOC die Rückreise um zwei Tage beschleunigen können", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig.

Dennoch bleibe großes Bedauern und Mitgefühl für Geschke, "der durch die Infektion um sein olympisches Erlebnis gebracht wurde. Wir haben ihm die Wartezeit mit Trainingsgerät und besonderer Ernährung zu erleichtern versucht, dennoch wurde seine Geduld in der Quarantäne auf eine harte Probe gestellt", sagte Schimmelpfennig.

Der 35-jährige Geschke, der beim olympischen Straßenrennen starten sollte, war am vergangenen Samstag nach einem positiven Covid-Test in ein Quarantäne-Hotel in Tokio gebracht worden. Er verspüre "sehr große Erleichterung", sagte Geschke: "Aber ich glaub's erst, wenn ich im Flieger sitze."

+++ Update, 31. Juli: 5:10 Uhr: Köhler schwimmt deutlich an der Medaille vorbei +++

Freistilschwimmerin Sarah Köhler hat bei den Olympischen Spielen in Tokio ihre zweite Medaille deutlich verpasst. Drei Tage nach Bronze über 1500 m schlug die 27-Jährige im Finale über 800 m nach 8:24,56 Minuten als Siebte an, zum zweiten Edelmetall fehlten sechs Sekunden. Gold ging an die Weltrekordlerin Katie Ledecky, die ihren insgesamt siebten Olympiasieg feierte, vor der Australierin Ariarne Titmus und der italienischen Europameisterin Simona Quadarella.

"Ich bin ein bisschen sprachlos über eine 8:24, da bin ich über 1500 schon deutlich schneller durchgegangen", sagte Köhler in der "ARD": "Jetzt haben andere ihre Chance genutzt, und ich habe meine verpasst." Dass ihre Vorlaufzeit für Bronze gereicht hätte und sie im Finale langsamer war, sei "schon ziemlich enttäuschend".

Am Mittwoch hatte die Vize-Weltmeisterin über 1500 m mit der ersten Olympia-Medaille seit 13 Jahren die Durststrecke der deutschen Beckenschwimmer beendet. Zuvor hatte Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen 2008 in Peking das letzte Edelmetall gewonnen, danach gab es Nullnummern in London und Rio de Janeiro.

+++ Update, 31. Juli: 5:01 Uhr: Biles sagt zwei weitere Starts ab +++

Rekord-Weltmeisterin Simone Biles hat auch ihre Starts im Sprung und am Stufenbarren bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Dies teilte der US-Verband einen Tag vor den Entscheidungen am Sonntag mit. Ob die 24-Jährige am Boden (Montag) und Schwebebalken (Dienstag) starten wird, ist noch offen.

"Wir haben weiterhin allergrößten Respekt vor Simone, die diese Situation mit Mut und Würde meistert, sowie vor allen Athleten, die ihr in diesen ungewöhnlichen Umständen zur Seite gestanden haben", teilte der Verband mit. Für Biles wird MyKayla Skinner in der Sprung-Entscheidung starten.

Biles hatte schon im Mehrkampf-Finale am Donnerstag auf einen Start verzichtet. Am Dienstag hatte sie beim Mannschafts-Finale ihren Wettkampf nach dem ersten von vier Durchgängen abgebrochen und dies anschließend mit mentalen Problemen begründet.

+++ Update, 31. Juli: 3:35 Uhr: Erster Dopingfall bei Olympia +++

Wenige Stunden vor dem olympischen 100-m-Finale von Tokio ist die nigerianische Mitfavoritin Blessing Okagbare positiv auf Doping getestet und vorerst gesperrt worden. Dies gab die Athletics Integrity Unit des Weltverbandes Word Athletics am Samstagmorgen bekannt.

Demnach sei bei der 32-Jährigen, Olympiazweite im Weitsprung von 2008, bei einer Trainingskontrolle am 19. Juli ein Wachstumshormon nachgewiesen worden. Das Ergebnis habe erst am Freitag vorgelegen, deswegen konnte Okagbare noch den Vorlauf bestreiten. Halbfinale und Finale finden am Samstagabend statt.

+++ Update, 31. Juli: 2:10 Uhr: Triathlon-Mixed-Team verpasst Medaille +++

Das deutsche Triathlon-Quartett um Laura Lindemann hat bei der olympischen Premiere der Mixed-Staffel eine Medaille verpasst. Lindemann, Jonas Schomburg, Anabel Knoll und Justus Nieschlag kamen am Samstagmorgen in Tokio auf Platz sechs. Gold ging nach 1:23,41 Stunden im Supersprint-Format an Großbritannien vor den USA (+14 Sekunden) und Weltmeister Frankreich (+23).

Damit enden die Triathlon-Wettbewerbe ohne deutsche Medaille, das Team hatte auf einen "Super-Sahne-Tag" gehofft, an einem schwül-heißen Morgen hielt aber nur die Einzel-Achte Lindemann (Potsdam) in der Spitze mit. Sie übergab als Zweite an Schomburg (Hannover), der die Mannschaft immerhin im Kampf um Bronze hielt. Weiter nach vorne ging es aber nicht mehr.

Knoll (Ingolstadt) fiel auf der Laufstrecke zurück und übergab 20 Sekunden hinter dem dritten Platz an Nieschlag (Lehrte). Im Ziel hatten die deutschen Triathleten nach 300 m Schwimmen, 6,8 km Radfahren und 2 km Laufen 36 Sekunden Rückstand auf das Podest. Damit wartet die Deutsche Triathlon Union (DTU) weiter auf die erste Olympia-Medaille seit Jan Frodenos Gold 2008 in Peking.

+++ Update, 30. Juli: 16:00 Uhr: Wichtiger Sieg der Handballer +++

Angeführt von einem überragenden Torhüter-Gespann haben die deutschen Handballer Kurs auf das olympische Viertelfinale genommen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bezwang den EM-Dritten Norwegen mit 28:23 (14:11) und feierte ihren zweiten Sieg im vierten Spiel.

Entscheidende Faktoren waren Andreas Wolff und Johannes Bitter, die ihrem Team mit etlichen Paraden die nötige Sicherheit gaben. Wolff hielt vor allem in der ersten Halbzeit weltklasse, Bitter zeigte eine ganz starke Schlussphase und entschärfte zudem zwei Siebenmeter. Beste deutsche Torschützen waren Rechtsaußen Timo Kastening mit fünf Treffern und Kapitän Uwe Gensheimer mit sechs verwandelten Siebenmetern. Damit zog die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) vorbei an den nun punktgleichen Norwegern (beide 4:4 Zähler) und belegt in der schweren Vorrundengruppe A den dritten Platz.

+++ Update, 30. Juli: 14:40 Uhr: Ovtcharov mental völlig am Ende +++

Dimitrij Ovtcharov ging nach dem verwandelten Matchball auf die Knie und legte seinen Kopf auf die Platte. Der Deutsche war fertig. Emotional fertig, denn ihm hing sogar noch die bittere Halbfinal-Pleite in den Knochen. Der verpasste Finaleinzug hatte ihm eine schlaflose Nacht beschert.

"Ich kann es nicht fassen, wie viele Emotionen ich die letzten Tage gelassen habe. Ich war so down, ich wollte sogar aufhören mit Tischtennis", verriet er. "Ich bin so dankbar für alle, die mir emotionalen Beistand geleistet haben. Ich bin jetzt wieder auf Wolke sieben."

Vier Matchbälle wehrte er gegen den erst 19 Jahre alten Taiwanesen Lin Yun-Ju ab. "Das ist so anstregend, diese mentale Anstrengung frisst einen auf. Ich habe mir gesagt: 'Das Turnier findet alle vier Jahre statt, wenn du jetzt nicht alles gibst, wirst du es dein ganzes Leben lang bereuen.' Ich bin wirklich stolz."

+++ Update, 30. Juli: 14:40 Uhr: Handballer gegen Norwegen +++

Die deutschen Handballer gehen in ihr viertes Gruppenspiel gegen die norwegische Truppe um Starspieler Sander Sagosen. Die Gislason-Mannschaft sollte nach den zwei knappen, schmerzhaften Niederlagen gegen Frankreich und Spanien heute einen Sieg einfahren, um im möglichen Viertelfinale den Favoriten aus Dänemark aus dem Weg zu gehen.

+++ Update, 30. Juli: 14:10 Uhr: Ovtcharov gewinnt Bronze +++

Dramatischer Erfolg für Dimitrij Ovtcharov! Im Spiel um Platz drei holte der Deutsche gegen Yun-Ju Lin aus Taiwan Bronze, nachdem er zwischenzeitlich vier Matchbälle abgewehrt hatte. Am Ende siegte er in 4:3-Sätzen.

Ovtcharov nutzt sofort seinen ersten Matchball und belohnt sich für ein extrem starkes Turnier. Ovtcharov liegt sich mit der gesamten deutsche Delegation in den Armen und feiert das hochverdiente Edelmetall!

+++ Update, 30. Juli: 13:15 Uhr: Ovtcharov spielt um Bronze +++

Nachdem Dimitrij Ovtcharov am Donnerstag im einem großartigen Match gegen Super-Star Ma Long aus China knapp mit 3:4 im Halbfinale unterlag, kämpft der Deutsche um Bronze.

Der Gegner des Deutschen ist der 19-Jährige Yun-Ju Lin aus Taiwan, dem sechsten der Weltrangliste.

+++ Update, 30. Juli: 13:00 Uhr: Zverev jubelt über emotionalen Sieg +++

Alex Zverev spielt um Gold. Für ihn ist der Erfolg gegen Novak Djokovic "einer der emotionalsten Siege, die ich je gehabt habe. Gegen Novak bei einem großen Turnier zu gewinnen, scheint in diesem Jahr unmöglich zu sein, und ich habe es geschafft. Ich bin froh, dass ich für alle Zuhause und alle im Dorf im Finale bin und um Gold spielen kann. Es herrscht ein toller Team-Sprit, es ist schön, dabei zu sein und mit allen Sportlern mitzufiebern. Und ich hoffe, dass sie mitfiebern, wenn ich im Finale bin", sagte Zverev.

Gegen Karen Khachanov kann er im Grunde nur gewinnen. "Ich weiß, dass ich eine Medaille sicher habe. Und hier spiele ich nicht nur für mich selbst."

+++ Update, 30. Juli: 11:15 Uhr: SENSATIONELL! ZVEREV GEWINNT GEGEN DEN DJOKER +++

Die Sensation ist perfekt! Alexander Zverev gewinnt das Halbfinale im Tennis-Einzel gegen den überragenden Novak Djokovic nach zwei Weltklasse-Sätzen zum Schluss mit 1:6, 6:3, 6:1.

Im ersten Halbfinale zwischen Karen Khachanov aus Russland und dem Spanier Pablo Carreño Busta siegte der Russe glatt in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3. Der Russe spielt gegen Zverev um Gold, Busta sieht sich Djokovic im Spiel um Bronze gegenüber.

+++ Update, 30. Juli: 09:37 Uhr: Hannes Aigner holt Bronze +++

Der deutsche Kanuverband kann sich über die nun vierte Medaille bei diesen Olympischen Spielen freuen. Im Kanu-Slalom (Einer) gewann Hannes Aigner aus Augsburg Bronze.

Gold ging an Jiri Prskavec aus Tschechien, Silber gewinnt Jakub Grigar aus der Slowakei. Im Vorlauf war Aigner noch knapp am Aus vorbeigeschrammt. Für ihn ist es nach Bronze 2012 in London die zweite Medaille.

+++ Update, 30. Juli: 09:30 Uhr: Alexander Zverev fordert Djokovic +++

Ab 9:30 Uhr sind die Augen auf den Center Court des Tennis-Komplexes in Tokio gerichtet. Im olympischen Halbfinale des Einzelturniers trifft Alexander Zverev auf Novak Djokovic. Der Hamburger hat bisher ein herausragendes Turnier gespielt und rechnet sich Chancen gegen den Dominator des aktuellen Jahres aus.

Im ersten Halbfinale zwischen Karen Khachanov aus Russland und dem Spanier Pablo Carreño Busta siegte der Russe glatt in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3.

+++ Update, 30. Juli: 08:45 Uhr: Frankreichs Handballer deklassieren Spanien +++

Im Duell der Giganten im europäischen Handball hat Frankreich ein eindrucksvolles Statement abgegeben. Die Franzosen gewannen mit 37:31 gegen den Olympiasieger aus Rio, für die Equipe Tricolore ist es der vierte Sieg im vierten Spiel.

Um 14:30 Uhr MESZ sind die deutschen Handballer gefordert. Gegen Norwegen muss die Mannschaft von Alfred Gislason eigentlich punkten, um eine gute Chance aufs Viertelfinale zu behalten.

+++ Update, 30. Juli: 07:00 Uhr: Abduljabbar couragiert, aber chancenlos +++

Wie, aus deutscher Sicht leider, zu erwarten war, verabschiedet sich Ammar Riad Abduljabbar aus dem olympischen Boxturnier. Gegen den Russen Muslim Gadzhimagomedov verlor er einstimmig mit 0:5.

Gegen den Welt- und Europameister zeigte der Hamburger eine couragierte Leistung, auch wenn er technisch natürlich unterlegen war, brachte er den Russen durchaus ins Schwitzen.

+++ Update, 30. Juli: 06:30 Uhr: Deutsche Leichtathleten starten schwer +++

Tag sieben der olympischen Spiele bedeuten auch das Eingreifen der Leichtathleten in die Wettbewerbe. Dabei war es für Einige ein stockender Beginn.

Diskuswerfer Daniel Jasinski etwa, als Medaillenhoffnung gestartet, hat sich gerade so ins Finale gerettet mit seiner Weite. Hochsprung Europameister Mateusz Przybylko ist derweil nicht mal ins Halbfinale gekommen. Mit 2,21 m blieb er deutlich unter der geforderten Höhe von 2,30 für die Qualifikation.

+++ Update, 30. Juli: 05:20 Uhr: Feldhockey-Damen weiter souverän +++

Die deutsche Damenmannschaft im Feldhockey marschiert weiterhin souverän durch das Turnier. Gegen Südafrika (4:1) gelang der vierte Sieg im vierten Spiel.

Das Viertelfinale war bereits im Vorfeld klar, im abschließenden Gruppenspiel gegen die Niederlande geht es nur noch um die Platzierung in der Gruppe und damit um den Gegner in der K.o.-Runde.

+++ Update, 30. Juli: 03:45 Uhr: Deutschland-Achter geschlagen, Neuseeland überraschend mit Gold +++

Eins der deutschen Flaggschiffe bei Olympia, der Ruder-Achter, ist beim Finale über 2.000 Meter überraschend von Neuseeland geschlagen worden, die einen starken Anfangsspurt hinlegen konnten.

Silber ging an das deutsche Team, Bronze holte der amtierende Olympiasieger aus Großbritannien.

