Tokio - Die Olympischen Spiele 2021 in Tokio (23. Juli bis 8. August) sind in vollem Gange. Insgesamt werden 339 neue Olympiasieger gesucht.

In unserem täglichen Liveticker gibt es alle News zu Olympia 2021 im Überblick - hier verpasst ihr also nichts:

<<< ZUM LIVETICKER MIT ALLEN WETTBEWERBEN >>>

Olympia 2021 live: Entscheidungen und Highlights am 31. Juli im Überblick:

ab 10:20 Uhr: Basketball Herren, Vorrunde Gruppe B, Australien - Deutschland

ab 11:30 Uhr: Hockey Frauen, Vorrunde Gruppe A, Deutschland - Niederlande

<<< ZUM KOMPLETTEN OLYMPIA-ZEITPLAN >>>

Olympia 2021 live: Deutsche Medaillengewinner im Überblick:

Gold: Dressur-Equipe (Isabell Werth mit Bella Rose, Dorothee Schneider mit Showtime, Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera)

Gold: Ricarda Funk im Kanu-Slalom (K-1)

Gold: Jessica von Bredow-Werndl (mit Dalera) im Dressur-Einzel

Silber: Isabell Werth (mit Bella Rose) im Dressur-Einzel

Silber: Eduard Trippel - Judo (bis 90 kg)

Silber: Leichter Doppelzweier (Jonathan Rommelmann und Jason Osborne) im Rudern

Silber: Deutschland-Achter (2000 Meter)

Bronze: Sideris Tasiadis im Kanu-Slalom (C-1)

Bronze: Bogenschießen-Mannschaft (Michelle Kroppen, Charline Schwarz, Lisa Unruh)

Bronze: Tina Punzel & Lena Hentschel (Drei-Meter Synchronspringen)

Bronze: Sarah Köhler (1500 Meter Freistil)

Bronze: Patrick Hausding und Lars Rüdiger (Drei-Meter Synchronspringen)

Bronze: Andrea Herzog (Canadier-Slalom)

Bronze: Anna-Maria Wagner - Judo (bis 78 kg)

Bronze: Hannes Aigner - Kanu-Slalom

Bronze: Dimitrij Ovtcharov - Tischtennis

Zum Medaillenspiegel!

+++ Update, 31. Juli: 12:09 Uhr: DBB-Team patzt und muss zittern +++

Am Ende waren die Australier zu stark, die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muss sich mit 13 Punkten den Australiern geschlagen gegeben. Dadurch brauchen die Deutschen nun einen Sieg der USA über die Tschechen, um als bester Gruppendritter ins Viertelfinale einzuziehen.

+++ Update, 31. Juli: 11:36 Uhr: Djokovic tritt nicht zum Mixed an +++

Nach der verpassten Bronzemedaille im Einzel, zieht der Serbe im Mixed zurück. Als Begründung wird eine Schulterverletzung angegeben. Damit hat das australische Duo Ashleigh Barty/John Peers kampflos die Bronzemedaille gewonnen.

+++ Update, 31. Juli: 11:03 Uhr: Bronze für Deutschland im Judo +++

Das deutsche Judo-Mixed-Team hat sich die Bronzemedaille gesichert. Im Kampf gegen die Niederlande setzten sich Anna-Maria Wagner und Co. mit 4:2 durch.

Der Wettbewerb wurde erstmals im Rahmen von Olympia ausgetragen.

+++ Update, 31. Juli: 11:01 Uhr: DBB-Team mit knappem Rückstand +++

Zur Halbzeit liegt das deutsche Basketball-Team im letzten Gruppenspiel mit 40:44 knapp in Rückstand. Aktuell würde dies Platz drei bedeuten und damit das Zittern ums Weiterkommen.

+++ Update, 31. Juli: 10:56 Uhr: Djokovic vergibt erste Medaillenchance +++

Der Weltranglisten-Erste verpasst eine Medaille im Einzel. Mit 3:6 unterliegt er Carreno Busta im dritten Satz, wodurch der Spanier Rang drei im Einzelturnier belegt. Djokovic bleibt noch eine Medaillenchance im Mixed.

+++ Update, 31. Juli: 10:20 Uhr: Basketballer kämpfen um Platz zwei +++

Die deutschen Basketballer kämpfen im abschließenden Gruppenspiel um Rang zwei in der Gruppe. Voraussetzung dafür ist ein Sieg mit mindestens +7 gegen Australien.

+++ Update, 31. Juli: 10:01 Uhr: Djokovic holt sich Satzausgleich +++

Lebenszeichen vom Serben, der sich den zweiten Satz gegen Carreno Busta im Tie-Break geholt hat.

+++ Update, 31. Juli: 9:22 Uhr: Nach mehreren Protesten: Deutsche Staffel darf starten +++

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat erfolgreich um den Final-Start seiner Mixed-Staffel über 4x400 m bei den Olympischen Spielen in Tokio gekämpft.

Einem erneuten Protest wurde am Samstagmorgen stattgegeben, der Endlauf in der olympischen Premiere dieser Disziplin findet nun am Samstag (14.35 Uhr MESZ) mit neun Teams statt. Dies teilte der DLV mit.

Die USA hatten am Freitag ihren Vorlauf, in dem auch die Deutschen am Start waren, souverän gewonnen. Wegen eines vermeintlichen Wechselfehlers waren sie zwischenzeitlich aus der Wertung genommen worden. Auch die Dominikanische Republik stand wegen eines Regelverstoßes vor dem Aus. Beide Nationen legten erfolgreich Protest ein und begründeten dies mit organisatorischen Abläufen.

Nun dürfen aber neun, statt der vorgesehenen acht Teams, an den Start gehen.

+++ Update, 31. Juli: 9:05 Uhr: Satz 1 futsch! Djokovic in Rückstand +++

Novak Djokovic verliert den ersten Satz gegen Carreno Busta mit 4:6 und droht damit seine erste Medaillenchance zu verspielen.

+++ Update, 31. Juli: 9:01 Uhr: Djokovic kämpft um Bronze +++

Nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen Alexander Zverev möchte Novak Djokovic nun zumindest die Bronzemedaille gewinnen. Sein Gegner auf dem Center Court des Ariake Tennis Park ist der Spanier Pablo Carreno Busta.

Das Kuriose: Als zweites Spiel nach 15 Uhr auf dem Ariake Tennis Park Court 1 ist das Spiel um Bronze im Mixed angesetzt. Auch da spielt Djokovic - an der Seite von Nina Stojanovic. Gegner sind die Australier Ashleigh Barty und John Peers.

+++ Update, 31. Juli: 8:13 Uhr: Beer schießt um Medaille +++

Sportschützin Jolyn Beer ist ins Finale im KK-Dreistellungskampf eingezogen. Die 27 Jahre alte Sportsoldatin aus Neustadt am Rübenberge kam in der Qualifikation in der Addition aus Kniend-, Liegend- und Stehend-Anschlag mit 1178 Ringen auf Rang drei und erreichte souverän das Finale der besten Acht.

In ihrer Nebendisziplin Luftgewehr hatte Beer in der Vorwoche den Finaleinzug noch klar verpasst. Bislang sind die deutschen Sportschützen in Japan ohne Medaille. In Rio hatte Barbara Engleder im Dreistellungskampf Gold gewonnen, direkt im Anschluss beendete die Niederbayerin ihre Karriere.

+++ Update, 31. Juli: 5:25 Uhr: Nach Quarantäne - Geschke darf nach Hause fliegen

Der deutsche Radprofi Simon Geschke darf nach zwei negativen Coronatests die Quarantäne in Tokio vorzeitig verlassen und soll am Sonntag die verspätete Heimreise nach Deutschland antreten. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Samstag mit.

"Wir haben im intensiven Austausch zwischen unserem Leitenden Olympiaarzt Prof. Dr. Bernd Wolfarth, den Behörden und der Medizinischen Kommission des IOC die Rückreise um zwei Tage beschleunigen können", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig.

Dennoch bleibe großes Bedauern und Mitgefühl für Geschke, "der durch die Infektion um sein olympisches Erlebnis gebracht wurde. Wir haben ihm die Wartezeit mit Trainingsgerät und besonderer Ernährung zu erleichtern versucht, dennoch wurde seine Geduld in der Quarantäne auf eine harte Probe gestellt", sagte Schimmelpfennig.

Der 35-jährige Geschke, der beim olympischen Straßenrennen starten sollte, war am vergangenen Samstag nach einem positiven Covid-Test in ein Quarantäne-Hotel in Tokio gebracht worden. Er verspüre "sehr große Erleichterung", sagte Geschke: "Aber ich glaub's erst, wenn ich im Flieger sitze."

+++ Update, 31. Juli: 5:10 Uhr: Köhler schwimmt deutlich an der Medaille vorbei +++

Freistilschwimmerin Sarah Köhler hat bei den Olympischen Spielen in Tokio ihre zweite Medaille deutlich verpasst. Drei Tage nach Bronze über 1500 m schlug die 27-Jährige im Finale über 800 m nach 8:24,56 Minuten als Siebte an, zum zweiten Edelmetall fehlten sechs Sekunden. Gold ging an die Weltrekordlerin Katie Ledecky, die ihren insgesamt siebten Olympiasieg feierte, vor der Australierin Ariarne Titmus und der italienischen Europameisterin Simona Quadarella.

"Ich bin ein bisschen sprachlos über eine 8:24, da bin ich über 1500 schon deutlich schneller durchgegangen", sagte Köhler in der "ARD": "Jetzt haben andere ihre Chance genutzt, und ich habe meine verpasst." Dass ihre Vorlaufzeit für Bronze gereicht hätte und sie im Finale langsamer war, sei "schon ziemlich enttäuschend".

Am Mittwoch hatte die Vize-Weltmeisterin über 1500 m mit der ersten Olympia-Medaille seit 13 Jahren die Durststrecke der deutschen Beckenschwimmer beendet. Zuvor hatte Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen 2008 in Peking das letzte Edelmetall gewonnen, danach gab es Nullnummern in London und Rio de Janeiro.

+++ Update, 31. Juli: 5:01 Uhr: Biles sagt zwei weitere Starts ab +++

Rekord-Weltmeisterin Simone Biles hat auch ihre Starts im Sprung und am Stufenbarren bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Dies teilte der US-Verband einen Tag vor den Entscheidungen am Sonntag mit. Ob die 24-Jährige am Boden (Montag) und Schwebebalken (Dienstag) starten wird, ist noch offen.

"Wir haben weiterhin allergrößten Respekt vor Simone, die diese Situation mit Mut und Würde meistert, sowie vor allen Athleten, die ihr in diesen ungewöhnlichen Umständen zur Seite gestanden haben", teilte der Verband mit. Für Biles wird MyKayla Skinner in der Sprung-Entscheidung starten.

Biles hatte schon im Mehrkampf-Finale am Donnerstag auf einen Start verzichtet. Am Dienstag hatte sie beim Mannschafts-Finale ihren Wettkampf nach dem ersten von vier Durchgängen abgebrochen und dies anschließend mit mentalen Problemen begründet.

+++ Update, 31. Juli: 3:35 Uhr: Erster Dopingfall bei Olympia +++

Wenige Stunden vor dem olympischen 100-m-Finale von Tokio ist die nigerianische Mitfavoritin Blessing Okagbare positiv auf Doping getestet und vorerst gesperrt worden. Dies gab die Athletics Integrity Unit des Weltverbandes Word Athletics am Samstagmorgen bekannt.

Demnach sei bei der 32-Jährigen, Olympiazweite im Weitsprung von 2008, bei einer Trainingskontrolle am 19. Juli ein Wachstumshormon nachgewiesen worden. Das Ergebnis habe erst am Freitag vorgelegen, deswegen konnte Okagbare noch den Vorlauf bestreiten. Halbfinale und Finale finden am Samstagabend statt.

+++ Update, 31. Juli: 2:10 Uhr: Triathlon-Mixed-Team verpasst Medaille +++

Das deutsche Triathlon-Quartett um Laura Lindemann hat bei der olympischen Premiere der Mixed-Staffel eine Medaille verpasst. Lindemann, Jonas Schomburg, Anabel Knoll und Justus Nieschlag kamen am Samstagmorgen in Tokio auf Platz sechs. Gold ging nach 1:23,41 Stunden im Supersprint-Format an Großbritannien vor den USA (+14 Sekunden) und Weltmeister Frankreich (+23).

Damit enden die Triathlon-Wettbewerbe ohne deutsche Medaille, das Team hatte auf einen "Super-Sahne-Tag" gehofft, an einem schwül-heißen Morgen hielt aber nur die Einzel-Achte Lindemann (Potsdam) in der Spitze mit. Sie übergab als Zweite an Schomburg (Hannover), der die Mannschaft immerhin im Kampf um Bronze hielt. Weiter nach vorne ging es aber nicht mehr.

Knoll (Ingolstadt) fiel auf der Laufstrecke zurück und übergab 20 Sekunden hinter dem dritten Platz an Nieschlag (Lehrte). Im Ziel hatten die deutschen Triathleten nach 300 m Schwimmen, 6,8 km Radfahren und 2 km Laufen 36 Sekunden Rückstand auf das Podest. Damit wartet die Deutsche Triathlon Union (DTU) weiter auf die erste Olympia-Medaille seit Jan Frodenos Gold 2008 in Peking.

+++ Update, 30. Juli: 16:00 Uhr: Wichtiger Sieg der Handballer +++

Angeführt von einem überragenden Torhüter-Gespann haben die deutschen Handballer Kurs auf das olympische Viertelfinale genommen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bezwang den EM-Dritten Norwegen mit 28:23 (14:11) und feierte ihren zweiten Sieg im vierten Spiel.

Entscheidende Faktoren waren Andreas Wolff und Johannes Bitter, die ihrem Team mit etlichen Paraden die nötige Sicherheit gaben. Wolff hielt vor allem in der ersten Halbzeit weltklasse, Bitter zeigte eine ganz starke Schlussphase und entschärfte zudem zwei Siebenmeter. Beste deutsche Torschützen waren Rechtsaußen Timo Kastening mit fünf Treffern und Kapitän Uwe Gensheimer mit sechs verwandelten Siebenmetern. Damit zog die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) vorbei an den nun punktgleichen Norwegern (beide 4:4 Zähler) und belegt in der schweren Vorrundengruppe A den dritten Platz.

+++ Update, 30. Juli: 14:40 Uhr: Ovtcharov mental völlig am Ende +++

Dimitrij Ovtcharov ging nach dem verwandelten Matchball auf die Knie und legte seinen Kopf auf die Platte. Der Deutsche war fertig. Emotional fertig, denn ihm hing sogar noch die bittere Halbfinal-Pleite in den Knochen. Der verpasste Finaleinzug hatte ihm eine schlaflose Nacht beschert.

"Ich kann es nicht fassen, wie viele Emotionen ich die letzten Tage gelassen habe. Ich war so down, ich wollte sogar aufhören mit Tischtennis", verriet er. "Ich bin so dankbar für alle, die mir emotionalen Beistand geleistet haben. Ich bin jetzt wieder auf Wolke sieben."

Vier Matchbälle wehrte er gegen den erst 19 Jahre alten Taiwanesen Lin Yun-Ju ab. "Das ist so anstregend, diese mentale Anstrengung frisst einen auf. Ich habe mir gesagt: 'Das Turnier findet alle vier Jahre statt, wenn du jetzt nicht alles gibst, wirst du es dein ganzes Leben lang bereuen.' Ich bin wirklich stolz."

+++ Update, 30. Juli: 14:40 Uhr: Handballer gegen Norwegen +++

Die deutschen Handballer gehen in ihr viertes Gruppenspiel gegen die norwegische Truppe um Starspieler Sander Sagosen. Die Gislason-Mannschaft sollte nach den zwei knappen, schmerzhaften Niederlagen gegen Frankreich und Spanien heute einen Sieg einfahren, um im möglichen Viertelfinale den Favoriten aus Dänemark aus dem Weg zu gehen.

+++ Update, 30. Juli: 14:10 Uhr: Ovtcharov gewinnt Bronze +++

Dramatischer Erfolg für Dimitrij Ovtcharov! Im Spiel um Platz drei holte der Deutsche gegen Yun-Ju Lin aus Taiwan Bronze, nachdem er zwischenzeitlich vier Matchbälle abgewehrt hatte. Am Ende siegte er in 4:3-Sätzen.

Ovtcharov nutzt sofort seinen ersten Matchball und belohnt sich für ein extrem starkes Turnier. Ovtcharov liegt sich mit der gesamten deutsche Delegation in den Armen und feiert das hochverdiente Edelmetall!

+++ Update, 30. Juli: 13:15 Uhr: Ovtcharov spielt um Bronze +++

Nachdem Dimitrij Ovtcharov am Donnerstag im einem großartigen Match gegen Super-Star Ma Long aus China knapp mit 3:4 im Halbfinale unterlag, kämpft der Deutsche um Bronze.

Der Gegner des Deutschen ist der 19-Jährige Yun-Ju Lin aus Taiwan, dem sechsten der Weltrangliste.

+++ Update, 30. Juli: 13:00 Uhr: Zverev jubelt über emotionalen Sieg +++

Alex Zverev spielt um Gold. Für ihn ist der Erfolg gegen Novak Djokovic "einer der emotionalsten Siege, die ich je gehabt habe. Gegen Novak bei einem großen Turnier zu gewinnen, scheint in diesem Jahr unmöglich zu sein, und ich habe es geschafft. Ich bin froh, dass ich für alle Zuhause und alle im Dorf im Finale bin und um Gold spielen kann. Es herrscht ein toller Team-Sprit, es ist schön, dabei zu sein und mit allen Sportlern mitzufiebern. Und ich hoffe, dass sie mitfiebern, wenn ich im Finale bin", sagte Zverev.

Gegen Karen Khachanov kann er im Grunde nur gewinnen. "Ich weiß, dass ich eine Medaille sicher habe. Und hier spiele ich nicht nur für mich selbst."

+++ Update, 30. Juli: 11:15 Uhr: SENSATIONELL! ZVEREV GEWINNT GEGEN DEN DJOKER +++

Die Sensation ist perfekt! Alexander Zverev gewinnt das Halbfinale im Tennis-Einzel gegen den überragenden Novak Djokovic nach zwei Weltklasse-Sätzen zum Schluss mit 1:6, 6:3, 6:1.

Im ersten Halbfinale zwischen Karen Khachanov aus Russland und dem Spanier Pablo Carreño Busta siegte der Russe glatt in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3. Der Russe spielt gegen Zverev um Gold, Busta sieht sich Djokovic im Spiel um Bronze gegenüber.

+++ Update, 30. Juli: 09:37 Uhr: Hannes Aigner holt Bronze +++

Der deutsche Kanuverband kann sich über die nun vierte Medaille bei diesen Olympischen Spielen freuen. Im Kanu-Slalom (Einer) gewann Hannes Aigner aus Augsburg Bronze.

Gold ging an Jiri Prskavec aus Tschechien, Silber gewinnt Jakub Grigar aus der Slowakei. Im Vorlauf war Aigner noch knapp am Aus vorbeigeschrammt. Für ihn ist es nach Bronze 2012 in London die zweite Medaille.

+++ Update, 30. Juli: 09:30 Uhr: Alexander Zverev fordert Djokovic +++

Ab 9:30 Uhr sind die Augen auf den Center Court des Tennis-Komplexes in Tokio gerichtet. Im olympischen Halbfinale des Einzelturniers trifft Alexander Zverev auf Novak Djokovic. Der Hamburger hat bisher ein herausragendes Turnier gespielt und rechnet sich Chancen gegen den Dominator des aktuellen Jahres aus.

Im ersten Halbfinale zwischen Karen Khachanov aus Russland und dem Spanier Pablo Carreño Busta siegte der Russe glatt in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3.

+++ Update, 30. Juli: 08:45 Uhr: Frankreichs Handballer deklassieren Spanien +++

Im Duell der Giganten im europäischen Handball hat Frankreich ein eindrucksvolles Statement abgegeben. Die Franzosen gewannen mit 37:31 gegen den Olympiasieger aus Rio, für die Equipe Tricolore ist es der vierte Sieg im vierten Spiel.

Um 14:30 Uhr MESZ sind die deutschen Handballer gefordert. Gegen Norwegen muss die Mannschaft von Alfred Gislason eigentlich punkten, um eine gute Chance aufs Viertelfinale zu behalten.

+++ Update, 30. Juli: 07:00 Uhr: Abduljabbar couragiert, aber chancenlos +++

Wie, aus deutscher Sicht leider, zu erwarten war, verabschiedet sich Ammar Riad Abduljabbar aus dem olympischen Boxturnier. Gegen den Russen Muslim Gadzhimagomedov verlor er einstimmig mit 0:5.

Gegen den Welt- und Europameister zeigte der Hamburger eine couragierte Leistung, auch wenn er technisch natürlich unterlegen war, brachte er den Russen durchaus ins Schwitzen.

+++ Update, 30. Juli: 06:30 Uhr: Deutsche Leichtathleten starten schwer +++

Tag sieben der olympischen Spiele bedeuten auch das Eingreifen der Leichtathleten in die Wettbewerbe. Dabei war es für Einige ein stockender Beginn.

Diskuswerfer Daniel Jasinski etwa, als Medaillenhoffnung gestartet, hat sich gerade so ins Finale gerettet mit seiner Weite. Hochsprung Europameister Mateusz Przybylko ist derweil nicht mal ins Halbfinale gekommen. Mit 2,21 m blieb er deutlich unter der geforderten Höhe von 2,30 für die Qualifikation.

+++ Update, 30. Juli: 05:20 Uhr: Feldhockey-Damen weiter souverän +++

Die deutsche Damenmannschaft im Feldhockey marschiert weiterhin souverän durch das Turnier. Gegen Südafrika (4:1) gelang der vierte Sieg im vierten Spiel.

Das Viertelfinale war bereits im Vorfeld klar, im abschließenden Gruppenspiel gegen die Niederlande geht es nur noch um die Platzierung in der Gruppe und damit um den Gegner in der K.o.-Runde.

+++ Update, 30. Juli: 03:45 Uhr: Deutschland-Achter geschlagen, Neuseeland überraschend mit Gold +++

Eins der deutschen Flaggschiffe bei Olympia, der Ruder-Achter, ist beim Finale über 2.000 Meter überraschend von Neuseeland geschlagen worden, die einen starken Anfangsspurt hinlegen konnten.

Silber ging an das deutsche Team, Bronze holte der amtierende Olympiasieger aus Großbritannien.

+++ Update, 29. Juli: 14:15 Uhr: Alexander Zverev souverän im Halbfinale +++

Im Viertelfinale des Tennis Einzelturniers hat Alexander Zverev erneut eine gute Vorstellung hingelegt. Der Hamburger siegte mit 6:4, 6:1 glatt in zwei Sätzen gegen den Franzosen Jeremy Chardy nach 66 Minuten Spielzeit. Zverev ist noch immer ohne Satzverlust im Turnier.

Nun wartet im Halbfinale der Weltranglisten-Erste und Dominator des Jahres 2021 Novak Djokovic. Der Serbe verfolgt immer noch das Ziel des "Golden Slam", also alle vier Grand Slam Turniere sowie die Goldmedaille bei Olympia gewinnen. Das gelang bisher nur Steffi Graf im Jahr 1988.

+++ Update, 29. Juli: 11:22 Uhr: Anna-Maria Wagner gewinnt Bronze im Judo +++

Der Deutsche Judoverband darf sich über die zweite Bronzemedaille bei diesen olympischen Spielen freuen. Nach Silber von Eduard Trippel gestern gewinnt Anna-Maria Wagner aus Ravensburg Bronze in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm.

Im Kampf um Platz drei besiegte sie die Kubanerin Kaliema Antormachi durch eine Waza-Ari-Wertung.

+++ Update, 29. Juli: 11:05 Uhr: Nach Krimi im Entscheidungssatz: Ovtcharov scheitert im Halbfinale +++

Dimitrij Ovtcharov ist im Halbfinale des olympischen Tischtennis-Turniers ausgeschieden. In einem absoluten Weltklasse-Match und einem waschechten Krimi setzte sich Ma Long mit 4:3 nach Sätzen durch, den Entscheidungssatz gewann der Chinese knapp mit 11:9.

Die Chance auf die Bronzemedaille hat Ovtcharov jedoch immer noch, er darf morgen noch um auf Rang drei beim Turnier spielen.

+++ Update, 29. Juli: 9:30 Uhr: Kanutin Andrea Herzog gewinnt Bronze +++

Die nächste Medaille für den Deutschen Kanuverband ist perfekt. Im Kanuslalom (Einer-Canadier) der Frauen gewinnt Andrea Herzog die Bronzemedaille.

Jessica Fox aus den USA gewinnt die Goldmedaille, Zweiter wurde Mallory Franklin aus Großbritannien. Für das Kanu-Slalomteam ist es bereits die dritte Medaille.

+++ Update, 29. Juli: 8:50 Uhr: Beachvolleyball-Duo Sude/Borger ausgeschieden +++

Das deutschen Beachvolleyball-Duo Julia Sude und Karla Borger ist nach einer Zweisatzniederlage gegen das niederländische Duo Stam/Schoon bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

+++ Update, 29. Juli, 8:53 Uhr: Radsport-Funktionär Moster muss nach Rassismus-Eklat abreisen +++

Radsport-Funktionär Patrick Moster wird nach seiner rassistischen Entgleisung nun doch vorzeitig nach Hause geschickt. Seiner Aufgabe als Teamleiter im Radsport wird er ebenfalls entbunden. Mehr Infos.

+++ Update, 29. Juli: 8:10 Uhr: Corona! Olympia-Aus für Stabhochsprung-Weltmeister Kendricks +++

Stabhochsprung-Weltmeister Sam Kendricks aus den USA wird nach einem positiven Coronatest den olympischen Wettbewerb in Tokio verpassen. Kendricks, der nach Angaben seines Vaters keine Symptome hat, wurde in ein Quarantäne-Hotel gebracht.

+++ Update, 29. Juli: 7:57 Uhr: Kanuslalom: Andrea Herzog löst Finalticket +++

Andrea Herzog ist Deutschlands Medaillenhoffnung im im Slalom Canadier Einer. Im Halbfinallauf erreichte die Weltmeisterin von 2019 die insgesamt viertschnellste Zeit. Schon um 8:55 Uhr steht dann das Finale an.

+++ Update, 29. Juli: 7:00 Uhr: Judo: Wagner im Halbfinale - Frey gescheitert +++

Judoka Anna-Maria Wagner hat im Halbschwergewicht der Frauen das Halbfinale erreicht. Wagner siegte gegen die Brasilianerin Mayra Aguiar im Viertelfinale durch einen Waza-Ari im Golden Score und trifft im Halbfinale nun auf die Japanerin Hamada.

Karl-Richard Frey musste sich indes in seinem Viertelfinale gegen den südkoreanischen Weltmeister Cho Guham nach einem Waza-ari im Golden Score geschlagen geben. Frey hat über die Hoffnungsrunde noch die Chance auf Bronze.

+++ Update, 29. Juli: 6:21 Uhr: Dämpfer für deutsche Hockey-Männer +++

Die deutschen Hockey-Männer haben überraschend ihr Gruppenspiel gegen Südafrika mit 3:4 verloren und damit die vorzeitige Qualifikation fürs Viertelfinale verpasst. Am Freitag ist damit im letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande mindestens ein Remis fürs Weiterkommen nötig.

+++ Update, 29. Juli: 6:02 Uhr: Schwimmstaffel der Frauen Sechste über 4x200 m +++

Im schnellsten Rennen der Geschichte hatte die deutsche Frauenstaffel über 4x200 m Freistil mit den Medaillenrängen nichts zu tun. Isabel Marie Gose, Leonie Kullmann, Marie Pietruschka und Annika Bruhn kamen im ersten Finale mit deutscher Beteiligung in dieser Disziplin seit 2004 auf einen achtbaren sechsten Platz. Es gewann die chinesische Staffel in 7:40,33 Minuten vor den USA um Katie Ledecky und Australien mit Ariarne Titmus. Alle drei Staffeln auf den Medaillenrängen pulverisierten dabei den zuvor gültigen Weltrekord.

+++ Update, 29. Juli: 5:20 Uhr: Gold-Favorit Zeidler scheitert im Ruder-Halbfinale +++

Bitter! Eigentlich gehörte Oliver Zeidler im Einer zu den deutschen Goldhoffnungen im Rudern. Doch nun war für den gebürtigen Dachauer überraschend schon im Halbfinale Schluss. Nachdem er zwischenzeitlich noch auf dem zweiten Platz lag, der zur Qualifikation fürs Finale gereicht hätte, fiel Zeidler am Ende auf den vierten Rang zurück.

+++ Update, 29. Juli, 5:14 Uhr: Schwimmer Wellbrock schrammt an Medaille vorbei +++

Florian Wellbrock war Deutschlands größte Medaillenhoffnung über die 800 m Freistil. 50 Meter vor dem Ziel lag der 23-Jährige sogar in Führung, doch am Ende fiel er in 7:42,68 Minuten auf den vierten Platz zurück. Gold ging überraschend an Robert Finke (USA), Silber an Favorit Gregorio Paltrinieri (Italien), Bronze an Michailo Romantschuk (Ukraine), der rund drei Zehntel Sekunden vor Wellbrock anschlug.

+++ Update, 29. Juli, 5:11 Uhr: Silber für deutschen Doppelzweier im Rudern +++

Im Leichten Doppelzweier haben Jonathan Rommelmann und Jason Osborne mit Silber die erste deutsche Medaille des Wettkampftages gewonnen! Die beiden führten im deutschen Boot lange vor Irland, mussten die Iren aber rund 250 Meter vor dem Ziel passieren lassen. Bronze ging an Italien.

+++ Update, 28. Juli, 15:50 Uhr: Handballer verlieren gegen Frankreich +++

Die deutschen Handballer haben beim Olympischen Turnier die zweiten Niederlage kassiert. Gegen Frankreich verlor das Team von Alfred Gislason knapp mit 29:30 (13:16). In der Tabelle liegt das Deutsche Team mit zwei Punkten auf Rang vier und hat noch Chancen auf das Weiterkommen. Beste Torschützen im deutschen Team waren Rechtsaußen Timo Kastening mit sieben und der Kieler Steffen Weinhold mit sechs Treffern.

Zwei Spiele stehen für das deutsche Team noch an. Am Freitag trifft die DHB-Auswahl auf Norwegen (14:30 Uhr) und am Sonntag (12:30 Uhr) auf Brasilien

+++ Update, 28. Juli, 15 Uhr: Ovtcharov im Tischtennis-Halbfinale +++

Dimitri Ovtcharov hat weiterhin die Chance auf eine Medaille. Der Tischtennisspieler setzte sich im Viertelfinale gegen Hugo Calderano aus Brasilien mit 4:2 (7:11, 5:11, 11:8, 11:7, 11:8, 11:2) durch. Im Halbfinale trifft der Deutsche am Donnerstag auf Ma Long aus China.

+++ Update, 28. Juli, 13:57 Uhr: Deutsche Reiterinnen holen Gold und Silber +++

Die deutschen Reiterinnen sind nicht zu schlagen: Im Dressur-Einzel holte sich Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera die Goldmedaille vor Isabelle Werth auf Bella Rose. Bronze ging an die Briten Charlotte Dujardin mit Gio. Bereits zuvor hatte sich das deutsche Trio mit Dorothee Schneider die Teamgoldmedaille geholt.

Isabel Werth verpasste es mit Silber, in der Liste der erfolgreichsten deutschen Olympia-Teilnehmer zu Spitzenreiterin Birgit Fischer aufzuschließen. Die 52-Jährige steht mit siebenmal Gold und fünfmal Silber weiterhin auf Rang zwei hinter der Rennsport-Kanutin, die es auf acht Gold und vier Silber gebracht hatte.

+++ Update, 28. Juli, 13:28 Uhr: Judoka Trippel holt Silber +++

Nächstes Edelmetall für das deutsche Team: Der Judoka Eduard Trippel hat sich in der Klasse bis 90 kg Silber gesichert. Der 24-Jährige verlor das Finale gegen den Georgier Lascha Bekauri zwar, konnte sich aber dennoch über die erste deutsche Männermedaille im Judo seit 2012 freuen.

+++ Update, 28. Juli, 13:14 Uhr: Zverev und Struff scheiden aus +++

Mit Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff ist das letzte deutsche Tennis-Doppel in der Herrenkonkurrenz gescheitert. Das Duo verlor im Viertelfinale gegen Austin Krajicek und Tennis Sandgren aus den USA mit 3:6, 6:7 (4:7). Zuvor hatte Zverev bei hohen Temperaturen bereits im Einzel gespielt und sich ins Viertelfinale gekämpft. Laura Siegemund und Kevin Krawietz sind im Mixed-Doppel dagegen eine Runde weiter. Sie schlugen Bethanie Mattek-Sands und Rajeev Ram aus den USA im Achtelfinale mit 6:4, 5:7, 10:8. Im Viertelfinale trifft das deutsche Team jetzt auf Novak Djokovic und Nina Stojanovic aus Serbien.

+++ Update, 28. Juli, 12:40 Uhr: Judoka Scoccimarro verfehlt Bronze knapp +++

Die deutsche Judoka Giovanna Scoccimarro ist im Judo in der Klasse bis 70 Kilogramm knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt. Im Kampf um die Bronzemedaille verlor sie gegen die Niederländerin Sanne van Dijke im Golden Score.

Die erste Medaille für den deutschen Judoverband ist jedoch bereits sicher. Gleich kämpft Eduard Trippel in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm gegen den Georgier Lascha Bekauri um Gold.

+++ Update, 28. Juli, 11:55 Uhr: Deutschlands Fußballer scheitern in der Gruppenphase +++

Die deutschen Fußballer sind beim olympischen Fußballturnier ausgeschieden. Gegen die Elfenbeinküste, gegen die ein Sieg her musste, um Weiterzukommen, spielte die Mannschaft von Stefan Kuntz nur 1:1-Remis.

Das 0:1 in der 67. Minute erzielte Benjamin Henrichs per Eigentor, dem eingewechselten Eduard Löwen gelang in Minute 73 per direktem Freistoß der Ausgleich. In der Gruppe D kommen jene Ivorer und Brasilien ins Achtelfinale, Deutschland und Saudi-Arabien scheiden aus. ZUR NEWS

+++ Update, 28. Juli, 11:00 Uhr: Auch Novak Djokovic souverän weiter +++

Als letzter Tennis-Athlet ist Novak Djokovic ins Viertelfinale des Herren-Einzelturniers im Tennis eingezogen. Gegen Alejandro Davidovich Fokina gewann der "Djoker" 6:3 und 6:1.

In jenem Viertelfinale trifft der Serbe auf Lokalmatador Kei Nishikori. Djokovic hat noch die Chance auf den "Golden Slam", also der Sieg in allen Grand Slams des Jahres plus die olympische Goldmedaille. Er wäre der erste Mann, dem das gelänge, lediglich Steffi Graf schaffte 1988 dieses Kunststück.

+++ Update, 28. Juli, 10:00 Uhr: Alexander Zverev im Einzel-Viertelfinale +++

Die deutsche Medaillenhoffnung Alexander Zverev gewinnt auch sein drittes Match im Einzel des olympischen Tennisturniers. Gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili gewann der Hamburger mit 6:4, 7:6 (7:5).

Nachdem Zverev bei eigenem Aufschlag im ersten Satz nicht einen einzigen Punkt abgab, machte ihm die Hitze mehr zu schaffen als seinem Gegner. Dennoch gewann er den zweiten Satz mit 7:6 im Tie-Break. ZUR NEWS

+++ Update, 28. Juli, 8:55 Uhr: Duo Hausding/Rüdiger holt Bronze im Synchronspringen +++

Nach einem großartigen letzten Sprung haben sich die beiden Wasserspringer Patrick Hausding und Lars Rüdiger die Bronzemedaille gesichert. Im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett sprangen die beiden von Platz sechs vor dem letzten Durchgang auf Rang drei.

Olympiasieger wurde wie erwartet das Duo aus China, Silber geht an die beiden Springer aus den USA. ZUR NEWS

+++ Update, 28. Juli, 8:45 Uhr: Simone Biles tritt nicht im Mehrkampf an +++

Nachdem sich Kunstturnerin Simone Biles beim Mannschaftsfinale am Dienstag nach dem ersten Durchgang zurückzog, hat sie nun das Mehrkampf-Finale am Donnerstag abgesagt. Das teilte der US-Verband mit.

Über die Teilnahme von Biles an den Geträtefinals in der kommenden Woche werde "von Tag zu Tag" entschieden, heißt es in der Mitteilung weiter. Das US-Team holte beim Turnen mit der Mannschaft Silber hinter den Athleten aus Russland.

+++ Update, 28. Juli, 7:51 Uhr: Medaillenhoffnung Unruh scheitert in der 1. Runde +++

Eine Überraschung gab es beim Bogenschießen, aus deutscher Sicht jedoch keine positive: Lisa Unruh, Bronzemedaillengewinnerin in der Mannschaft und Silbergewinnerin aus Rio de Janeiro scheitert mit 3:6 in der Runde der letzten 32 an der Belarussin Hanna Karassjowa.

Charline Schwarz ist als letzte Deutsche noch im Wettbewerb vertreten.

+++ Update, 28. Juli, 7:37 Uhr: Deutsche Fechter im Halbfinale raus +++

Die deutschen Mannschafts-Fechter haben ihr Halbfinale verloren. Gegen Südkorea verlor die deutsche Mannschaft mit 42:45. Dabei musste Teamkapitän und bester Fechter Matyas Szabo verletzt aufgeben.

Eine Chance auf die Bronzemedaille hat das deutsche Team allerdings noch: Wenn sie das letzte Gefecht gegen Ungarn gewinnen, dann steht Edelmetall zu Buche.

+++ Update, 28. Juli, 7:20 Uhr: Dominik Koepfer aus dem Tennis-Turnier ausgeschieden +++

Dominik Koepfer hat sein Einzel-Achtelfinale im olympischen Tennis-Turnier verloren. Gegen den Spanier Pablo Carreno Busta gab es ein 6:7 (7:9), 3:6.

Damit ist Alexander Zverev der letzte verbliebene Deutsche im Einzelturnier. Zudem ist er gemeinsam mit Jan-Lennard Struff noch im Doppelturnier vertreten.

+++ Update, 28. Juli, 6:55 Uhr: Hockey-Damen machen Viertelfinale perfekt +++

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Damen hat bei den olympischen Spielen die Runde der letzten Acht perfekt gemacht. Gegen Olympia-Debütantinnen Irland gewann die Auswahl mit 4:2 (2:0).

Damit haben die deutschen Frauen mit dem dritten Sieg im dritten Spiel das Viertelfinale perfekt gemacht, nächster Gegner ist Südafrika am Freitag.

+++ Update, 28. Juli, 5:15 Uhr: Sarah Köhler holt Bronze in 1500 Meter Freistil +++

Die nächste deutsche Bronzemedaille bei Olympia ist perfekt! Über die 1500 Meter Freistil wird Sarah Köhler Dritte, Gold geht an Katy Ledecky und Silver an Erica Sullivan aus den USA. Für Deutschland ist es die erste Medaille im Schwimmsport seit Britta Steffen 2008.

Für den deutschen Schwimmerbund ist es die erste Medaille bei diesen olympischen Spielen, insgesamt ist es für Deutschland das sechste Edelmetall.

+++ Update, 28. Juli, 5:05 Uhr: DBB-Team schlägt Nigeria im zweiten Gruppenspiel +++

Die deutschen Basketballer haben den ersten Sieg bei den olympischen Spielen seit 2008 eingefahren. Gegen Nigeria gewann die deutsche Auswahl mit 99:92.

Bester deutscher Scorer war Johannes Voigtmann mit 19 Punkten, bei Nigeria überragte Jordan Nwora, der Forward des NBA Champions Milwaukee Bucks, mit 33 Zählern. Damit halten sich die Deutschen alle Chancen aufs Weiterkommen offen.

+++ Update, 27. Juli, 15:50 Uhr: Wellbrock mit Deutschem Rekord im Vorlauf +++

Schwimmstar Florian Wellbrock hat seine Olympia-Mission mit einem deutschen Rekord begonnen. Der Doppel-Weltmeister zog über 800 Meter Freistil als Vorlaufzweiter ins Finale am Donnerstagmorgen ein und verbesserte in 7:41,77 Minuten seine alte Bestmarke um etwa anderthalb Sekunden. Schneller als der Magdeburger war nur Europameister Michailo Romantschuk aus der Ukraine.

Auch die 4x200-Meter-Freistilstaffel der Männer ist ins Finale von Tokio eingezogen. Mit einer Zeit von 7:06,76 sicherten sich Lukas Märtens, Poul Zellmann, Henning Mühlleitner und Jacob Heidtmann einen Platz unter den besten acht.

+++ Update, 27. Juli, 15:40 Uhr: Ovtcharov erreicht Viertelfinale +++

Nach dem Aus für Timo Boll (siehe Eintrag von 10:30 Uhr) hält Dimitrij Ovtcharov die deutschen Fahnen im Einzelwettbewerb der Tischtennis-Profis hoch. Er gewann sein Achtelfinale gegen den Japaner Koki Niwa in fünf Sätzen. Nächster Gegner des Weltranglisten-Neunten ist am Mittwoch der Brasilianer Hugo Calderano.

+++ Update, 27. Juli, 15:15 Uhr: Dressur-Equipe um Werth sichert sich die Gold +++

In souveräner Manier hat die deutsche Mannschaft der Dressurreiter vor den USA und Großbritannien die Goldmedaille gewonnen. Das Team um Isabell Werth mit Bella Rose, Dorothee Schneider mit Showtime und Schlussreiterin Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera war im Grand Prix Special eine Klasse für sich und holte das 14. deutsche Mannschaftsgold auf dem Viereck seit 1928.

+++ Update 27. Juli, 13:50 Uhr: Erster Sieg für Beachvolleyball-Duo Tholer/Wickler +++

Das Beachvolleyball-Team Julis Thole und Clemens Wickler haben nach ihrer Auftaktniederlage ihren ersten Erfolg bei diesen Olympischen Spielen gefeiert. Gegen das polnische Team Piotr Kantor und Bartosz Losiak mit 2:0 in den Sätzen.

Die Deutschen waren jedoch alles andere als souverän, Polen hielt gut mit, gerade im ersten Satz. Beide Sätze waren umkämpft (22:20; 21:17).

+++ Update 27. Juli, 13:25 Uhr: Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff im Doppel-Viertelfinale +++

Nach seinen beiden Erfolgen im Einzel ist Alexander Zverev auch ins Viertelfinale des Doppel-Tennisturniers eingezogen. Gemeinsam mit seinem Partner Jan-Lennard Struff besiegte er das französische Duo Gael Monfils/Jeremy Chardy mit 2:0 (6:4, 7:5).

Dabei ließ das deutsche Duo kein einziges Break zu, überhaupt waren die Aufschläge von Zverev eine echte Waffe. Monfils kann seine schwache Form seit der Corona-Pause nicht umdrehen.

+++ Update 27. Juli, 10:35 Uhr: Judoka Ressel verpasst Bronze +++

Das erfolgreiche Turnier des Judoka Dominic Ressel ist zu Ende. Im Kampf um die Bronzemedaille unterlag der Kieler dem Österreicher Shamil Borchashvilli durch einen Ippon, also ein vorzeitiger K.o.

Der Kampf begann bereits furios. Nach 13 Sekunden entschied die Kampfrichterin bereits auf einen Ippon gegen Ressel, nach Videobeweis wurde dieser zu einer kleinen Wertung geändert. Die zweite große Wertung war jedoch unstrittig. Ressel ist der bisher erfolgreichste deutsche Judoka bei den Olympischen Spielen.

+++ Update 27. Juli, 10:30 Uhr: Timo Boll scheitert erneut im Tischtennis-Achtelfinale +++

Das olympische Einzelachtelfinale bleibt für Timo Boll kein gutes Pflaster. Zum vierten Mal in Serie scheitert der 40-Jährige bei den olympischen Spielen im Achtelfinale.

Gegen den Südkoreaner Jung Young-Sik verliert Boll mit 1:4, am Ende war der ehemalige Weltranglisten-Erste chancenlos. Weitere Medaillenchancen hat der Hesse im Mannschaftswettbewerb.

+++ Update 27. Juli, 10:00 Uhr: Ricarda Funk holt Gold im Kajak-Einer-Slalom +++

Da ist die erste Goldmedaille fürs deutsche Team! Kanutin Ricarda Funk gewinnt den Slalom im Kajak-Einer, die Eiflerin verwies ihre Konkurrentinnen Maialen Chourraut und Jessica Fox auf die Plätze zwei und drei.

Für die Kajak-Fahrer ist es bereits die zweite Medaille, gestern holte sich der Augsburger Sideris Tasiadis Bronze in der gleichen Disziplin für Männer.

+++ Update 27. Juli, 09:20 Uhr: Schweiz holt alle Medaillen im Mountainbike +++

Kleine Kuriosität in der Mountainbike-Disziplin: Im Cross-Country-Rennen gewann Jolanda Neff die Goldmedaille vor Sina Frei und Linda Indergard.

Kurios: Alle drei Athletinnen kommen aus der Schweiz, somit gehen alle drei Medaillen in die Alpenrepublik.

+++ Update 27. Juli, 08:06 Uhr: Wasserspringerinnen Wassen/Punzel verpassen Medaille +++

Das Synchronspringerinnen-Duo Tina Punzel/Christina Wassen hat eine Medaille beim Wettbewerb vom 10 Meter-Brett verpasst. Die beiden Deutschen landeten auf Platz fünf. Punzel hatte bereits eine Bronzemedaille geholt.

Gold ging an China vor dem Duo aus den USA (Silber) und die Springerinnen aus Mexiko (Bronze).

+++ Update 27. Juli, 08:06 Uhr: Sensation: Osaka scheitert im Achtelfinale +++

Der Traum von einer olympischen Medaille im eigenen Land ist für Tennis-Star Naomi Osaka geplatzt. Die 23 Jahre junge Lokalmatadorin verlor gegen die Tschechin Marketa Vondrousova glatt mit 0:2 (1:6, 4:6).

Für Osaka war es nach ihrer selbst auferlegten Pause aufgrund von psychischen Problemen das erste Turnier gewesen.

+++ Update 27. Juli, 07:50 Uhr: Boxen: Abduljabbar siegt, Apitz verliert +++

Im olympischen Schwergewicht hat der deutsche Ammar Riad Abduljabbar den Viertelfinaleinzug geschafft. Einstimmig mit 5:0 gewann er gegen den Peruaner Jose Maria Lucar Jaimes.

Nicht so gut lief es für Nadine Apitz im Weltergewicht. Die erste deutsche Frau, die sich fürs olympische Boxturnier qualifizierte, musste sich knapp der Inderin Lovlina Borgohain mit 2:3 geschlagen geben.

+++ Update 27. Juli, 07:18 Uhr: Judoka Ressel im Viertelfinale +++

Nach so vielen Rückschlägen kann der Deutsche Judo-Bund endlich einen Erfolg verbuchen. Dominic Ressel ist in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm ins Viertelfinale eingezogen.

Der Kieler besiegte den Niederländer Frank de Wit mit 1:0 im sogenannten Golden Score, also in der Verlängerung. Noch zwei Siege und eine Medaille ist ihm sicher.

+++ Update 27. Juli, 06:50 Uhr: Dreierpack Fuchs! Deutschlands Hockey-Männer on fire! +++

Die deutschen Hockey-Männer drehen das Spiel gegen Großbritannien. Nach 0:1-Rückstand steht es nun 3:1, das Führungstor erzielte Christopher Rühr. Ein sehenswertes drittes Turniertor. Kurz darauf markierte Justus Weigand das 3:1 für Schwarz-Rot-Gold, Großbritannien hat nur noch wenig entgegenzusetzen und besorgte das 4:1 per Eigentor, offiziell gehört der Treffer jedoch Florian Fuchs, der sowohl das 1:1 als auch das 5:1 später erzielte.

Das erste Gruppenspiel gewannen die Hockey-Herren mit 7:1 gegen Kanada, danach folgte ein 1:3 gegen Belgien. Deutschland hat mit dem Sieg den Einzug in die nächste Runde damit quasi sicher. Das nächste Spiel für die Deutschen ist gegen Südafrika.

+++ Update 27. Juli, 04:25 Uhr: Ersatzboot des Kajak-Vierers angekommen +++

Nach dem Totalschaden am Kajak des Männer-Vierers ist am Montag das Ersatzboot rechtzeitig für die Olympischen Spiele in Japan angekommen. Das Kajak des deutschen Parade-Quartetts war in der vergangenen Woche auf dem Weg nach Tokio schwer beschädigt worden.

Beim Verladen in Luxemburg rammte ein Gabelstaplerführer die Transportvorrichtung des Bootes. Die K4-Besatzung kümmerte sich daraufhin schnell um den Transport eines Ersatzbootes, mit dem sie die Vorbereitung in Duisburg absolviert hatte. Der deutsche Kajak-Vierer ist ein Favorit auf die Goldmedaille.

+++ Update 26. Juli, 15:45 Uhr: Hockey-Damen fahren zweiten Sieg ein +++

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Gegen Indien holen die Deutschen Hockey-Damen die nächsten drei Punkte in der Gruppe A. Das Team von Xaver Reckinger reiht sich damit hinter den Niederlanden auf Platz zwei ein.

Nike Lorenz brachte Deutschland nach zwölf Minuten mit 1:0 in Führung, ehe Anne Schröder in Minute 35 zum 2:0 nachlegte. Kurz zuvor hatte Keeperin Julia Sonntag einen Siebenmeter von Indien pariert und somit den zwischenzeitlichen Ausgleich verhindert.

+++ Update 26. Juli, 14:45 Uhr: Deutsche Turner auf Platz acht +++

Die Deutschen Turner sind im Mehrkampf auf dem achten Platz gelandet. Das Quartett um Lukas Dauser, Nils Dunkel, Philipp Herder und Andreas Toba konnte im Mannschaftswettbewerb nicht nach der erhofften Medaille greifen.

Gold ging an die Olympischen Athleten aus Russland vor Japan und China auf Rang zwei und drei.

+++ Update 26. Juli, 13:40 Uhr: Ludwig/Kozuch holen ersten Sieg in Tokio +++

Das Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Maggie Kozuch hat sich im zweiten Spiel den ersten Sieg geholt. Gegen die Gastgeberinnen aus Japan gewannen die beiden Deutschen mit 2:0 nach Sätzen.

Der erste Durchgang ging mit 21:17 an Ludwig/Kozuch. Im zweiten Durchgang waren die Japanerinnen besser im Spiel und führten lange Zeit. Am Ende kam das Deutsche Duo aber wieder zurück und verwandelte den zweiten Matchball zum 22:20.

+++ Update 26. Juli, 11:13 Uhr: Struff scheidet in der 2. Runde aus +++

Nachdem Alexander Zverev bereits im Schongang das Achtelfinale des olympischen Tennis-Turniers erreichte, versuchte Jan-Lennard Struff nachzuziehen. Die Hürde hätte aber kaum größer sein können, Gegner war Novak Djokovic, der in diesem Jahr bisher alle drei Grand Slams für sich entschied.

Am Ende war der "Djoker" jedoch eine Nummer zu groß für Struff, trotz ansprechender Leistung unterlag er mit 0:2 (4:6, 3:6).

+++ Update 26. Juli, 09:21 Uhr: Sideris Tasiadis holt Bronze im Kanu-Slalom +++

Die dritte deutsche Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio ist perfekt und wieder ist es Bronze. Sideris Tasiadis wird beim Kanu-Slalom der Männer mit einer Zeit von 103.70 Sekunden Dritter.

Olympiasieger wurde Benjamin Savsek aus Slowenien, Silber ging an Lukas Rohan aus Tschechien. Für Tasiadis aus Augsburg ist es die zweite olympische Medaille, 2012 in London gewann er Silber.

+++ Update 26. Juli, 08:48 Uhr: Luka Doncic mit Gala für Sloweniens Basketballer +++

Superstar Luka Doncic hat die olympische Basketball-Auswahl Sloweniens zum Auftaktsieg gegen Argentinien geführt. Der Mann von den Dallas Mavericks steuerte beim 118:100-Sieg satte 48 Punkte bei. Daneben gelangen ihm elf Rebounds und fünf Assists, also ein Double-Double.

Bester Werfer der argentinischen Auswahl war Luis Scola mit 23 Zählern. Für Slowenien geht es in Gruppe C als nächstes gegen Gastgeber Japan, Argentinien trifft auf Spanien.

+++ Update 26. Juli, 06:51 Uhr: Alex Zverev mühelos im Achtelfinale +++

Alexander Zverev ist bei den Olympischen Spielen souverän ins Achtelfinale eingezogen. Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg hielt den 108 Plätze schlechter klassierten Kolumbianer Daniel Elahi Galan am Montag auf dem Centre Court in Tokio bestens in Schach und feierte nach 70 Minuten ein ungefährdetes 6:2, 6:2. Zverev ließ keine einzige Breakchance zu und musste nicht einmal großartig glänzen.

Erstmals richtig gefordert dürfte Zverev bei seinem Olympia-Debüt aber im Achtelfinale werden, dort wartet der erste namhafte Gegner: Entweder trifft der 24-Jährige auf den an Position 13 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego oder Nikolos Basilaschwili aus Georgien. Wie Zverev haben auch sie in dieser Saison schon Turniersiege auf der ATP-Tour gefeiert.

+++ Update 26. Juli, 05:40 Uhr: Deutsche Handballer bezwingen Argentinien +++

Die deutschen Handballer haben im zweiten Gruppenspiel ihren ersten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gewann gegen Argentinien am Ende souverän mit 33:25 (14:13) und hat einen ersten Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Zum Auftakt hatte das deutsche Team gegen Europameister Spanien mit 27:28 verloren.

Beste Torschützen der DHB-Auswahl gegen Argentinien waren die beiden Außenspieler Timo Kastening und Marcel Schiller mit je sieben Treffern. Weitere Gegner in der starken Vorrundengruppe A sind Rekordweltmeister Frankreich am Mittwoch, der EM-Dritte Norwegen am Freitag sowie Brasilien am Sonntag. Die ersten vier Teams der Sechsergruppe ziehen in die K.o.-Phase ein.

+++ Top-Thema: Nächste Bronze-Medaille für Deutschland! (9:31 Uhr) +++

Die deutschen Bogenschützinnen um Lisa Unruh haben bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille gewonnen. Unruh (Berlin), Michelle Kroppen (Jena) und Charline Schwarz (Feucht) setzten sich im Teamwettbewerb am Sonntag im Duell um Platz drei 5:1 gegen Belarus durch und holten damit die zweite deutsche Medaille in Japan.

Zuvor hatten Unruh und Co. im Yumenoshima Park Archery Field durch das 1:5 gegen das Russische Olympische Komitee (ROC) das Finale um Gold verpasst. Auf dem Weg in die Medaillenspiele waren Siege jeweils mit 6:2 gegen Taiwan und Mexiko gelungen. In gleicher Besetzung hatte das deutsche Team bei der EM in Antalya Anfang Juni die Silbermedaille gewonnen.

+++ Update, 25. Juli, 9:32 Uhr: Erste Medaille für Deutschland! (8:48 Uhr) ++

Die Wasserspringerinnen Tina Punzel/Lena Hentschel haben bei Olympia in Tokio für die erste deutsche Medaille gesorgt.

Die Europameisterinnen sicherten sich im Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett mit 284,97 Punkten Bronze. Der Sieg ging an die favorisierten Wang Han/Shi Tingmao (326,40), die China das fünfte Gold hintereinander in dieser Disziplin bescherten. Silber holten Melissa Citrini Beaulieu/Jennifer Abel (Kanada/300,78).

Für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) ist es die erste Olympiamedaille in diesem Wettbewerb seit 2008, als Ditte Kotzian und Heike Fischer in Peking ebenfalls Bronze gewonnen hatten.

+++ Update, 25. Juli, 8:35 Uhr: Auftaktpleite für deutsche Basketballer +++

Die deutschen Basketballer haben bei ihrer Rückkehr auf die Olympia-Bühne eine Enttäuschung erlebt. 13 Jahre nach dem bislang letzten Auftritt bei Sommerspielen unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl Italien zum Vorrundenauftakt in Saitama mit 82:92 (46:43) und steht in der Gruppe B schon unter Druck.

Will die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) als eines der zwei besten Teams aus der Staffel sicher ins Viertelfinale einziehen, sind am Mittwoch (03.00 Uhr MESZ) gegen Nigeria und am Samstag gegen Australien (10.20) Siege Pflicht. Auch zwei Dritte aus den drei Gruppen kommen weiter.

Topwerfer der deutschen Mannschaft in der Saitama Super Arena war Maodo Lo mit 24 Punkten. Das DBB-Team hatte sich zuletzt beim Qualifikationsturnier in Split/Kroatien für Tokio qualifiziert. Es ist die erste Olympia-Teilnahme seit Peking 2008 und die insgesamt sechste.

+++ Update, 25. Juli, 6:53 Uhr: Emotionaler Triumph! Spanierin siegt nach Krebs-Erkrankung+++

Die spanische Tennisspielerin Carla Suarez Navarro hat bei den Olympischen Spielen in Tokio einen emotionalen ersten Sieg nach überstandener Krebserkrankung gefeiert. Die 32-Jährige setzte sich in ihrem Erstrundenduell gegen die Tunesierin Ons Jabeur mit 6:4, 6:1 durch und strahlte danach über das ganze Gesicht.

"Ich freue mich sehr über den ersten Sieg seit meinem Comeback. Olympia ist ein wirklich besonderes Event für mich", sagte Suarez Navarro: "Ich fühle mich gut und habe ein wirklich gutes Match gespielt."

Im August 2020 war bei Suarez Navarro ein bösartiger Tumor im Lymphsystem festgestellt worden. Das sogenannte Hodgkin-Lymphom hatte eine sechsmonatige Chemotherapie und eine Tennispause unumgänglich gemacht. Ihr Comeback auf der Tour feierte sie bei den French Open in Paris, verlor dabei aber ebenso wie in Wimbledon in der ersten Runde, erhielt aber jeweils großen Applaus.

Suarez Navarro bestreitet, wie bereits vor ihrer Erkrankung geplant, die letzte Saison ihrer Karriere. Sie trifft in Tokio in der zweiten Runde nun auf die Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova (Tschechien).

Update, 25. Juli, 6:53 Uhr: Gold-Favoritin Barty scheitert überraschend +++

Böser Absturz für Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty: Nur zwei Wochen nach dem größten Erfolg ihrer Karriere auf dem "heiligen Rasen" ist die Gold-Favoritin bei den Olympischen Spielen in Tokio schon in der ersten Runde gescheitert. Die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste verlor bei ihren ersten Sommerspielen 4:6, 3:6 gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo.

Die Australierin Barty war in Tokio neben Lokalmatadorin Naomi Osaka die größte Anwärterin auf den Sieg im Einzel. Damit kann sie sich ganz auf die Doppel-Konkurrenz konzentrieren, dort steht die 25-jährige mit Storm Sanders im Achtelfinale.

Gegen Sorribes Tormo spielte Barty ungewohnt fehlerbehaftet und konnte nie an ihre bärenstarken Leistung in Wimbledon anknüpfen, wo sie im Halbfinale auch die deutsche Nummer eins Angelique Kerber ausgeschaltet hatte. Zwei Matchbälle konnte sie noch abwehren, den dritten nutzte die Spanierin nach 1:34 Stunden.

Update, 25. Juli, 6:05 Uhr: Matchball-Drama für deutsches Team +++

Sieben Matchbälle und doch kein Sieg: Patrick Franziska und Petrissa Solja sind im Viertelfinale des ersten Tischtennis-Wettbewerbs der Olympischen Spiele in Tokio denkbar knapp ausgeschieden. Die WM-Dritten unterlagen im Mixed trotz einer 10:6-Führung im entscheidenden Satz den Japanern Jun Mizutani/Mima Ito mit 3:4. Das dramatische Match im Metropolitan Gym dauerte 73 Minuten.

Franziska (Saarbrücken) und die Einzel-Europameisterin Solja (Langstadt) hatten zum Auftakt am Samstag ihre Pflichtaufgabe gegen die Kubaner Jorge Campos und Daniela Fonseca (4:0) souverän gelöst. Gegen den Ex-Düsseldorfer Mizutani, der 2016 in Rio Bronze gewonnen hatte, und die Weltranglistenzweite Ito hatten die Deutschen den Überraschungssieg auf dem Schläger, der letzte Punkt wollte ihnen aber nicht gelingen. Enttäuscht sackten sie nach der Niederlage zusammen.

Update, 25. Juli, 5:55 Uhr: Hockey-Frauen schlagen Olympiasieger +++

Den deutschen Hockey-Frauen ist mit einem Sieg über Olympiasieger Großbritannien ein ausgezeichneter Start in ihre Medaillen-Mission in Tokio gelungen. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger zeigte nach anfänglichen Schwierigkeiten Moral und setzte sich im Spitzenspiel gegen die Britinnen nach einer Energieleistung mit 2:1 (1:1) durch. Bei den Sommerspielen in Rio vor fünf Jahren hatte das Team Bronze gewonnen.

Im Oi Hockey Stadium ging Großbritannien bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von mehr als 31 Grad Celsius in der Vormittags-Session verdient durch Sarah Jones (13.) per Strafecke in Führung. Dieser war allerdings eine Fehlentscheidung des Schiedsrichterteams vorangegangen.

Viktoria Huse (24.) mit einem glücklichen Siebenmeter gegen Star-Torhüterin Maddie Hinch sowie Charlotte Stapenhorst (33.) drehten das Spiel.

Kapitänin Nike Lorenz lief mit einer Regenbogenbinde auf ihrem linken Stutzen auf, beide Mannschaften knieten sich zudem vor Spielbeginn hin. Im Vorfeld hatte Lorenz mit ihrem Einsatz für sexuelle Diversität für weltweites Aufsehen gesorgt, nachdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) erst mit Verzögerung eine Ausnahmegenehmigung der Regel 50.2 der Olympischen Charta ausgesprochen hatte.

+++ Update, 25. Juli, 5:35 Uhr: Erster Weltrekord durch Australien +++

Die australische Frauenstaffel über 4x100 m Freistil ist bei den Olympischen Spielen in Tokio den ersten Weltrekord geschwommen. Das Quartett mit Bronte und Cate Campbell, Meg Harris und Emma McKeon unterbot in 3:29,69 Minuten bei ihrem Finalsieg die bisherige Bestmarke von 2018 um 36 Hundertstelsekunden. Es war der dritte Olympiasieg der Australierinnen auf dieser Strecke in Folge. Silber ging an Kanada vor den USA.

+++ Update, 25. Juli, 5:05 Uhr: Mühlleitner verpasst Medaille um 13 Hundertstel +++

Schwimmer Henning Mühlleitner hat die erste deutsche Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio knapp verpasst. Der EM-Dritte von 2018 musste sich im Finale über 400 m Freistil mit Platz vier in 3:44,07 Minuten begnügen. Zu Bronze fehlten dem Vorlaufschnellsten lediglich 13 Hundertstelsekunden. Gold ging überraschend an den Tunesier Ahmed Hafnaoui.

Im Vorlauf hatte der 24-Jährige aus Neckarsulm aufhorchen lassen, als er seine Bestzeit um fast zwei Sekunden verbesserte und alle Favoriten hinter sich ließ. Er ist damit der schnellste Deutsche über diese Strecke nach Weltrekordler Paul Biedermann.

+++ Update, 24. Juli, 13:49 Uhr: Deutscher Schwimmer überrascht +++

Als schnellster Deutscher nach Weltrekordler Paul Biedermann hat Henning Mühlleitner zum Auftakt der Schwimm-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen für einen Paukenschlag über 400 m Freistil gesorgt. Der EM-Dritte von 2018 verbesserte in 3:43,67 Minuten seine eigene Bestzeit um fast zwei Sekunden und ließ als Vorlaufschnellster alle Favoriten um den Australier Elijah Winnington hinter sich.

Der 24-Jährige aus Neckarsulm, der erst nach dem Verzicht des Doppel-Weltmeisters Florian Wellbrock ins Starterfeld für Tokio gerutscht war, schwimmt damit im Finale am Sonntag (3.52 Uhr MESZ) völlig überraschend um eine Medaille. Mühlleitner sprang in der Weltjahresbestenliste auf Platz drei.

Als einziger Deutscher war Biedermann, der mit 3:40,07 von seinem WM-Triumph 2009 immer noch den Weltrekord hält, schneller. Der 19-Jährige Lukas Märtens (Magdeburg) verpasste als Zwölfter (3:46,30) den Endlauf.

+++ Update, 24. Juli, 13:42 Uhr: Hockey-Herren starten mit Gala +++

Die deutschen Hockey-Männer sind mit einem Kantersieg in ihre Medaillen-Mission in Tokio gestartet.

Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi hatte im Auftaktspiel beim souveränen 7:1 (4:1) gegen Außenseiter Kanada keine Probleme. Damit sammelte der Olympiasieger von 2008 und 2012 auf dem Weg zum fünften Edelmetall in Folge eine gehörige Portion Selbstvertrauen.

Im Oi Hockey Stadium brach Lukas Windfeder bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius nach elf Minuten den Bann für die "Honamas". Keegan Pereira (16.) gelang im zweiten Viertel zwischenzeitlich der Ausgleich für die Kanadier, die vom Deutschen Andre Henning trainiert werden.

Torjäger Christopher Rühr sorgte mit einem Doppelpack (22., 25.) aber schnell wieder für klare Verhältnisse für die überlegene Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Windfeder erhöhte für den Vize-Europameister mit der zweiten verwandelten Strafecke kurz vor der Pausensirene (28.).

Routinier Martin Häner war in seinem 263. Länderspiel ebenfalls per Strafecke erfolgreich (44.), Niklas Bosserhoff (59.) und der zuletzt verletzte Mats Grambusch (60.) trafen spät zum Endstand. Vor fast genau fünf Jahren in Rio de Janeiro, als die DHB-Auswahl Bronze holte, hatte es zum Start ebenfalls einen Sieg gegen Kanada (6:2) gegeben.

+++ Update, 24. Juli, 13:21 Uhr: Erstes Gold für Japan +++

Der Rio-Dritte Naohisa Takato hat das erste Gold für Gastgeber Japan bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen.

Der dreimalige Judo-Weltmeister setzte sich am Samstag im Finale im Superleichtgewicht (bis 60 kg) gegen den Taiwanesen Yang Yung Wei durch. Die beiden Bronzemedaillen sicherten sich der Kasache Jeldos Smetow und der Franzose Luka Mkheidze.

Moritz Plafky (Hennef) war in der ersten Runde gegen den belgischen Europameister Jorre Verstraeten ausgeschieden.

+++ Update, 24. Juli, 13:10: Schwimmen - Heidtmann verpasst Finale +++

Seinen eigenen deutschen Rekord verpasste Lagenschwimmer Jacob Heidtmann nur um eine Hundertstelsekunde, das Finale aber deutlich: Seine offene Rechnung mit den Olympischen Spielen konnte der 26-Jährige in Tokio nicht begleichen. In 4:12,09 Minuten scheiterte der Elmshorner, der in Kalifornien beim US-Starcoach David Marsh trainiert, als Vorlaufzwölfter.

"Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das ist die zweitschnellste Zeit jemals von mir, daher ganz gut", sagte Heidtmann dem ZDF: "Ich fühle mich aber in einer Form, mit der ich noch schneller schwimmen sollte." Kleiner Trost: Auch Topfavorit Daiya Seto schied aus, dem viermaligen Weltmeister aus Japan fehlten 32 Hundertstel zu Rang acht - Heidtmanns Rückstand betrug fast zwei Sekunden.

Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro hatte der WM-Fünfte von 2015 seinen deutschen Rekord unterboten, wurde als Fünfter aber wegen eines technischen Fehlers bei der Wende disqualifiziert. "Ich habe es noch im Kopf", hatte Heidtmann gesagt und sich auf die "Chance, das geradezurücken", gefreut.

+++ Update, 24. Juli, 12:53 Uhr: Shadalov scheitert früh +++

Hamsat Shadalov ist beim olympischen Box-Turnier bereits an der Auftakthürde gescheitert. Der 22 Jahre alte Berliner verlor am Samstag im Federgewicht (bis 57 kg) gegen den Argentinier Mirco Jehiel Cuello knapp mit 2:3 nach Punkten.

Shadalov war mit Goldambitionen nach Tokio gereist. "Ich gehe da nicht hin, um Bronze zu holen", hatte der talentierte und ehrgeizige Boxer im Vorfeld gesagt. Nun ist das Turnier für ihn bereits nach drei Runden beendet.

+++ Update, 24. Juli, 10:57 Uhr: Handballer sauer nach Pleite gegen Spanien +++

Die deutschen Handballer haben einen erfolgreichen Olympia-Auftakt verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor gegen Europameister Spanien denkbar knapp mit 27:28 (13:12) und musste auf dem Weg zur angestrebten Medaille erstmal einen Dämpfer einstecken.

Bester Torschütze der DHB-Auswahl im Yoyogi National Stadium von Tokio war der Kieler Steffen Weinhold mit fünf Treffern. In den weiteren Partien der Vorrundengruppe A trifft das deutsche Team auf Argentinien, Frankreich, Norwegen und Brasilien. Die ersten vier Mannschaften der Sechsergruppe ziehen ins Viertelfinale ein.

"Wir haben heute viele Dinge richtig gemacht. Und in den letzten beiden Minuten sind dann Sachen passiert, die man im Handball nicht sehen möchte", sagte Johannes Bitter nach der Partie über die hektische Schlussphase. Er müsse sich zwei Aktionen nochmal genauer anschauen. "Aber wir haben einen Gegenspieler gesehen, der mit Absicht den Ball nass gemacht hat, damit wir einen Nachteil haben", sagte der Torwart: "Vielleicht spielt man auf diesem Niveau so. Wir machen das nicht."

+++ Update, 24. Juli, 11:03 Uhr: Ecuadorianer Carapaz siegt im Straßenrennen +++

Der Tour-Dritte Richard Carapaz aus Ecuador ist Olympiasieger im Straßenrennen.

Der 28 Jahre alte Radprofi sicherte sich bei den Sommerspielen in Tokio nach 234 km am Fuji International Speedway die Goldmedaille, als erster seines südamerikanischen Landes. Silber ging im Foto-Finish an den Belgier Wout van Aert, Bronze holte Tour-Champion Tadej Pogacar aus Slowenien. Die deutsche Medaillenhoffnung Maximilian Schachmann aus Berlin wurde Zehnter.

+++ Update, 24. Juli, 10:18 Uhr: Südkorea mit Bogenschießen-Gold +++

Die Bogenschützen aus Südkorea haben bei der olympischen Premiere im Mixed-Wettbewerb erwartungsgemäß die Goldmedaille gewonnen. An San und der erst 17-jährige Kim Je Deok wurden ihrer Favoritenrolle im Turnierverlauf gerecht und siegten letztlich im Finale mit 5:3 gegen Gabriela Schloesser und Steve Wijler aus den Niederlanden. Schon in Rio hatten die südkoreanischen Schützen vier von damals vier möglichen Goldmedaillen geholt.

Michelle Kroppen (Jena) und Florian Unruh (Fockbek) waren bereits früh gescheitert. Das Duo des Deutschen Schützenbundes (DSB) unterlag im Achtelfinale den späteren Bronzemedaillengewinnern Alejandra Valencia/Luis Alvarez aus Mexiko mit 2:6. Unruhs Ehefrau Lisa, die 2016 in Rio Silber im Einzel gewonnen hatte, hatte sich nicht für den Mixed-Wettbewerb qualifiziert.

An und Kim zeigten bereits in der Einzelqualifikation am Freitag herausragende Leistungen, beide schossen sich mit großem Vorsprung auf Rang eins. Im Mixed geriet das südkoreanische Duo nie ernsthaft in Gefahr. Einem 6:0 im Achtelfinale gegen Bangladesch folgte im Viertelfinale ein 6:2 gegen Indien, ehe im Halbfinale gegen Deutschland-Bezwinger Mexiko ein 5:1-Erfolg gelang.

Am Sonntag steht im Bogenschießen der Teamwettbewerb der Frauen an.

+++ Update, 24. Juli, 9:58 Uhr: IOC warnt Athleten vor Strafen bei weiteren "eklatanten" Verstößen +++

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat bei weiteren "eklatanten" Hygieneverstößen von Athleten und Funktionären bei den Olympischen Spiele in Tokio vor Maßnahmen gewarnt. Bei der Eröffnungsfeier am Freitagabend waren mehrere Athleten aus Kirgisistan und Tadschikistan aufgefallen, die keine Maske trugen. Auch bei den zwei pakistanischen Fahnenträgern fehlte der Mund-Nasen-Schutz.

Im Playbook des IOC heißt es, dass Athleten jederzeit eine Maske zu tragen haben, außer beim "Training, Essen, Trinken oder während der Interviews".

Christophe Dubi, IOC-Exekutivdirektor für die Spiele in Tokio, nannte in Bezug auf die Verstöße keine Nationen oder Athleten namentlich und ließ offen, ob bereits disziplinarische Maßnahmen eingeleitet werden. Sollten weitere schwere Regelverstöße vorliegen, werde das IOC laut Dubi aber umgehend handeln.

"Wenn es eklatante und unhaltbare Regelverstöße gibt, werden wir definitiv Maßnahmen ergreifen. Aber es ist wichtig, dass wir dieses Thema immer wieder ansprechen, damit die Masken getragen werden", sagte Dubi.

+++ Update, 24. Juli, 9:53 Uhr: Ludwig/Kozuch patzen zum Auftakt +++

Fahnenträgerin Laura Ludwig ist mit einer knappen Niederlage in das olympische Beachvolleyball-Turnier gestartet. Einen Tag nach der Eröffnungsfeier verlor die Rio-Olympiasiegerin an der Seite von Margareta Kozuch trotz eines Matchballs gegen die Schweizerinnen Nina Betschart/Tanja Hüberli mit 1:2 (25:23, 20:22, 14:16).

Den ersten Durchgang gewannen Ludwig/Kozuch (Hamburg) nach der Abwehr von drei Satzbällen, im zweiten schnupperten sie beim Stand vom 20:20 schon am Sieg. Im entscheidenden Satz reichten dann auch eine 8:5-Führung sowie ein Matchball beim Stand von 14:13 nicht.

Ludwig/Kozuch (Hamburg) haben dennoch gute Chancen auf das Achtelfinale. Weil Marketa Slukova und Barbora Hermannova (Tschechien) nach einer Corona-Infektion nicht antreten können, hat das deutsche Duo bereits einen Sieg auf dem Konto. Verbliebener Gruppengegner im Shiokaze Park ist das japanische Team Miki Ishii/Megumi Murakami am Montag (13.00 MESZ).

+++ Update, 24 Juli, 7:50 Uhr: Geschke schockiert von positivem Test +++

Radprofi Simon Geschke hat nach seinem positiven Coronatest bei den Olympischen Spielen in Japan zunächst an einen Irrtum geglaubt.

"Das war ein großer Schock. Ich habe eigentlich gedacht, dass der positive Test ein Fehler war", sagte der 35-Jährige im "ZDF". Im Straßenrennen am Samstag konnte der Berliner damit nicht an den Start gehen.

"Wir haben morgens einen Spucktest gemacht, und diese Tests sind ein bisschen sensibler", sagte Geschke: "Die können schon ausschlagen, wenn man sich vorher die Zähne geputzt hat. Das war bei mir der Fall, und deshalb dachte ich, dass es ein Fehler gewesen sein muss." Das Ergebnis des PCR-Tests am Abend habe "es dann bestätigt, wenn auch sehr schwach."

Dem Zimmerkollegen von Emanuel Buchmann gehe es "emotional natürlich nicht so gut, gesundheitlich aber sehr gut". Er habe eine "geringe Virusbelastung", bei der wohl "nicht jeder Test ausgeschlagen hätte". Neben Buchmann, der am Samstag wiederholt negativ getestet wurde, treten Medaillenanwärter Maximilian Schachmann sowie Nikias Arndt im Rennen am Mount Fuji für Deutschland an.

Geschke vermutet, dass er sich noch vor der Reise nach Japan infiziert haben könnte. "Ich bin von der Tour de France direkt nach Tokio geflogen, und ich denke, dass es wahrscheinlich am Flughafen war", sagte er: "Ich bin von Paris Charles de Gaulle geflogen, wo an dem Tag wirklich viel los war." Am wichtigsten sei Geschke jedoch, "dass alle anderen fahren können".

+++ Update, 24. Juli, 7:15 Uhr: Deutschland-Achter souverän im Finale +++

Der Deutschland-Achter ist stark ins Unternehmen Gold gestartet und mit einem souveränen Vorlauf-Sieg ins Finale der olympischen Ruderwettbewerbe von Tokio am Freitag eingezogen.

Die Crew um Schlagmann Hannes Ocik, die zuletzt dreimal in Serie WM-Gold geholt hat, gewann ihr Rennen am Samstagmittag nach einem starken Finish vor den USA und sicherte sich damit das direkte Ticket für den Endlauf.

Der eigentlich für Montag geplante Vorlauf war kurzfristig vorverlegt worden, da der Weltverband FISA für den ursprünglichen Renntermin "starken Wind und starke Böen" erwartet.

Das Flaggschiff des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) hatte zuletzt 2012 in London Gold gewonnen, von der damaligen Besatzungen sind noch Steuermann Martin Sauer und Richard Schmidt in Japan dabei.

+++ Update, 24. Juli, 6:58 Uhr: Skandal! Algerier verweigert Judo-Kampf gegen Israeli +++

Der algerische Judoka Fethi Nourine hat bei den Olympischen Spielen in Tokio für einen Skandal gesorgt.

Der 30-Jährige zog seine Teilnahme in der Klasse bis 73 kg zurück, um im Falle eines Auftaktsieges nicht in der zweiten Runde gegen den Israeli Tohar Butbul antreten zu müssen. Der Judo-Weltverband (IJF) suspendierte daraufhin Nourine sowie seinen Trainer Amar Benikhlef vorläufig und leitete weitere Ermittlungen ein.

Nourine und Benikhlef hatten ihre Entscheidung am Donnerstagabend einem algerischen Fernsehsender mitgeteilt und mit ihrer politischen Unterstützung für Palästina begründet. "Wir haben viel gearbeitet, um die Olympischen Spiele zu erreichen, (...) aber die palästinensische Sache ist größer als all das", sagte er. Das Olympische Komitee Algeriens entzog den beiden umgehend die Akkreditierung für die Spiele. Bereits bei der WM 2019 hatte sich Nourine geweigert, gegen Butbul anzutreten.

+++ Update, 24. Juli, 6:44 Uhr: Erste Olympia-Medaille geht an China +++

Die chinesische Sportschützin Yang Qian hat die erste Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio gewonnen.

Die Asienmeisterin setzte sich im Finale mit dem Luftgewehr am Samstag mit 251,8 Ringen vor der für das Russische Olympische Komitee startenden Anastasiia Galaschina (251,1) und Nina Christen (Schweiz/230,6) durch. Die deutsche Starterin Jolyn Beer (Lochtum) hatte das Finale verpasst, die Sportsoldatin war in der Qualifikation 17. geworden.

