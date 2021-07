Tokio/München - Frust bei Radprofi Simon Geschke über die Zustände in seiner Corona-Quarantäne.

Der Deutsche wurde am Samstag vor dem Straßenrennen der Männer positiv auf das Coronavirus getestet. "Man wird um 7.00 Uhr von einem Lautsprecher geweckt im Zimmer. Dann muss man Fieber und Sauerstoffsättigung messen. Für mich ist es unverständlich, warum das so früh sein muss, wenn man dann den ganzen Tag kaum etwas zu tun hat", sagte Geschke der "dpa".

Er verglich das Hotel, bei dem Türen und Fenster verschlossen sind, mit einer Psychiatrie.

Geschke über Quarantäne: "Es ist alles übertrieben streng"

"Es ist nicht so, dass man sich hier wohlfühlt. Quarantäne ist das eine, aber das Hotel ist schon ziemlich alt und es ist alles übertrieben streng hier. Die Fenster sind sogar abgeschlossen, was ich überhaupt nicht verstehe. Man darf sich kein Essen oder andere Sachen bestellen. Hier geht absolut nichts. Das ist halb Psychiatrie, halb Gefängnis. Wobei es Psychiatrie eher trifft", erklärte Geschke.

Und weiter: "Für mich ist es ein wenig sinnlos, hier im Hotel eingesperrt zu sein, aber sie gehen dreifach auf Nummer sicher. Seit fünf Wochen war ich nicht zu Hause, weil ich vorher bei der Tour de France war. Das wird auch mental langsam schwer. Es ist ein Alptraum."

Der deutsche Mannschaftsarzt Bernd Wohlrath enthüllte, dass Geschke bereits zwei Mal geimpft ist. "Simon Geschke ist zweifach geimpft. Aber es gibt in Deutschland schon 6000 sogenannte Impfdurchbrecher bei 40 Millionen vollständig geimpften Menschen. Er hat keine Symptome und eine sehr geringe Viruslast. Das Ansteckungsrisiko ist deshalb sehr gering."

Geschke muss Wäsche selbst waschen

Seine Wäsche muss Geschke im Waschbecken in seinem Zimmer waschen und drei Mal am Tag darf er in die Lobby, um sich dort sein Essen abzuholen, allerdings gibt es keine Möglichkeit, Essen zu bestellen.

Geschke muss wohl mindestens acht Tage in der Quarantäne verbringen. Laut Regularien wird der Berliner erst am sechsten Tag erneut getestet und dann noch einmal 24 Stunden später. Sind diese Tests negativ, darf man das Hotel am Folgetag verlassen.

Du willst die wichtigsten Olympia-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.