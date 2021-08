Tokio - Chinas Tischtennis-Männer haben erneut das Finale des olympischen Teamwettbewerbs erreicht. Ma Long, Fan Zhendong und Xu Xin bezwangen Südkorea mit 3:0. Seit der Premiere im Jahr 2008 ist China im Mannschaftswettkampf unbesiegt.

Gegner am Freitag (12.30 MESZ) wird Deutschland, das Japan im zweiten Halbfinale am Mittwoch bezwang. Zuvor hatten auch Chinas Frauen durch ein 3:0 gegen Deutschland das Endspiel gegen Japan erreicht, Deutschlands Frauen-Team spielt am Donnerstag (11.00 Uhr MESZ) gegen Hongkong um Bronze.

