München/Tokio - Die Zulassung von Zuschauern bei Großveranstaltungen spielt in diesen Tagen eine große Rolle, sowohl in der Bundesliga als auch bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Während in Deutschland eine Teilzulassung weitestgehend genehmigt wird, dürfen bei Olympia keine Zuschauer im Stadion sein - Stand jetzt.

Bach appelliert an japanische Regierung

Denn offenbar hat IOC-Präsident Thomas Bach die Hoffnung auf Publikum bei den Spielen noch nicht aufgegeben. Wie der "Spiegel" auf Berufung japanischer Medien berichtet, bat Bach den japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga offenbar, den Zuschauerausschluss noch einmal zu überdenken.

Demnach sicherte Suga dem IOC-Präsidenten sogar zu, die Angelegenheit zu diskutieren, wenn sich die Infektionslage im Land ändert. Dann wollen die Regierung, das IOC sowie das Paralympische Komitee zusammenkommen.

"Die Zahlen steigen nicht wegen der Olympischen Spiele", hatte Bach zuletzt gesagt. "Wir können selbstbewusst sagen, dass wir das Risiko für diese Spiele minimiert haben."

Infektionszahlen in Japan steigen rasant

Allerdings dürfte Bachs Hoffnung auf Olympische Spiele mit Zuschauern mit Blick auf die Infektionszahlen in Japan schwinden.

Am 15. Juli wurden 3.420 Neuinfektionen gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 13,7. Das sind die höchsten Zahlen in Japan seit Ende Mai, als die letzte Infektionswelle im Land abflaute.

In Tokio, dem Hauptaustragungsort der Spiele, herrscht aktuell der Notstand. Dieser soll für die ganze Dauer des Events aufrecht erhalten werden.

Du willst die wichtigsten Olympia-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.