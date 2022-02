Peking - Die Olympischen Spiele in Peking werden erst am Freitag offiziell eröffnet, doch bereits vor der Zeremonie im "Vogelnest" kommen die ersten Sportlerinnen und Sportler zum Einsatz. Am Mittwoch beginnen die Wettbewerbe im Curling mit der Vorrunde der Mixed Doubles (13.05 Uhr MEZ), allerdings ohne deutsche Beteiligung. Eine gute halbe Stunde zuvor absolvieren die Rennrodler auf der Bahn in Yanqing ihre ersten Trainingsläufe.

