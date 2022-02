Peking - Biathletin Franziska Preuß wird am Montag im olympischen Einzel-Rennen über 15 km (17.00 Uhr OZ/10.00 MEZ/ZDF und Eurosport) ihr Comeback feiern. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Sonntag mit. Nach einer Fußverletzung sowie einer Corona-Infektion hatte Preuß fast zwei Monate pausieren müssen.

Außerdem werden Denise Herrmann und Vanessa Voigt, die zum Olympia-Auftakt am Samstag beim fünften Platz in der Mixed-Staffel im Einsatz waren, sowie Vanessa Hinz, Einzel-Vizeweltmeisterin von 2020, in Zhangjiakou an den Start gehen.

Du willst die wichtigsten Olympia-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.