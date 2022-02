München/Peking - Es grenzte an eine Farce, was beim Mixed-Wettbewerb im Skispringen am vergangenen Montag (7. Februar) bei den Olympischen Spielen passierte.

Gleich drei Springerinnen wurden aufgrund von fehlerhaften Anzügen disqualifiziert - und das sorgte nicht nur beim DSV für Empörung.

Hüttel: "Wer ist denn so blöd?"

Nun hat sich der Skisprung-Sportchef, Horst Hüttel, zu Wort gemeldet und macht seinem Ärger Luft. Im "Spiegel" sagte er: "Welche Athletin ist denn so bescheuert, in so einem Springen, in diesem Schaufenster zu manipulieren? Genau das unterstellt man den Frauen", poltert er.

Neben einer österreichischen und japanischen Springerin erwischte es das Deutsche Ass Katharina Althaus. Diese nahm Hüttel ausdrücklich in Schutz: "Ich kann Katharina nur in Schutz nehmen, das würde sie niemals tun", ist er sich sicher. "Katharina ist mit diesen Anzugmaßen die gesamte Saison gesprungen und der wurde immer für regelkonform befunden."

Allerdings gab Hüttel zu, dass sich die Athletinnen immer an der Grenze des Erlaubten bewegen: "Die Athletinnen bewegen sich am Limit, keine Frage. Das ist im Skispringen wie in der Formel 1. Aber: Man versucht immer mit den Kontrolleuren einen gemeinsamen Weg zu gehen, um diese Limits nicht zu überschreiten."

Weiter sei durch diese "plötzlich schärferen" Kontrollen "großer Schaden" für den Skisprung-Sport entstanden.

Ob und wie die Verbände aus Österreich, Japan und Deutschland gegen diese Entscheidung vorgehen, ist noch offen.

